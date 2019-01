Sử dụng công nghệ của Su-30, Su-57 vẫn thừa sức đánh bại F-22

Theo thông tin mới được truyền thông Nga đăng tải hôm thứ 6 vừa rồi, tiêm kích Su-57 của nước này hiện đang nhận được một vài loại cải tiến mới nhằm tăng khả năng tàng hình giúp nó đối phó dễ dàng hơn với các tiêm kích thế hệ năm của đối phương như F-22 và F-35. Nguồn ảnh: BI. Theo đó, trọng tâm của kế hoạch nâng cấp chiến đấu cơ Su-57 lần này là tập trung vào hệ thống buồng lái với việc cải tiến giúp phi công có tầm nhìn tốt hơn trong không chiến nhưng cũng giúp Su-57 giảm thiểu bị phản xạ sóng radar, tăng khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: Tumbler. Buồng lái mới của Su-57 sẽ được trang bị kính lái giống với nâng cấp vừa được Nga thực hiện trên chiếc Tu-160 mặc dù về mặt cảm quan có thể nhận ra khá nhiều khác biệt giữa hai loại máy bay này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kiểu buồng lái mới của tiêm kích Su-57 được cho là sẽ khiến khả năng phản xạ sóng radar giảm xuống 30% - nghĩa là khiến chiếc máy bay này khó bị các hệ thống phòng không của đối phương phát hiện ra hơn nhiều so với kiểu thông thường. Nguồn ảnh: Fighters. Kiểu nâng cấp này cũng được cho là đã từng được Nga áp dụng trên các loại chiến đấu cơ khác như Su-30, Su-34, Su-35 hay MiG-29K. Nguồn ảnh: Vanced. Điều này có nghĩa là chiếc Su-57 - loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga ngày nay vẫn sẽ nhận được nâng cấp sau những loại tiêm kích chủ lực của Không quân nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông quốc tế nhận định, trong số mọi chiến đấu cơ mà Nga đang sở hữu kể cả tiêm kích tàng hình Su-57, không có một chiến đấu cơ nào có thể coi là tàng hình do kiểu dáng và thiết kế của nó có phần rất lộ liễu, đặc biệt là ở hệ thống động cơ hoàn toàn "lộ thiên" bên ngoài máy bay có thể bị radar phát hiện một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: BI. Trong khi đó các loại chiến đấu cơ được coi là tàng hình khác do Mỹ và Trung Quốc sản xuất đều có động cơ được bọc gần như kín hoàn toàn ở trong thân mới có thể đạt được hiệu quả tàng hình tốt nhất. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong quá khứ, giới phân tích quốc tế đã nhận định những điểm khác biệt ở phần vỏ ngoài của Su-57 qua từng phiên bản đã cho thấy nỗ lực biến chiếc chiến đấu cơ này thành tàng hình của Nga nhưng có vẻ như, nỗ lực này không được thành công cho lắm khi Su-57 vẫn có quá nhiều chi tiết được xem là không thể tàng hình được. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh chiến đấu cơ Su-57 với vẻ ngoài không khác biệt nhiều so với các dòng tiêm kích thế hệ thứ tư của Nga/Liên Xô trước đây.

