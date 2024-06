Sư đoàn dù của Nga đột phá Chasov Yar, quân Ukraine rơi vào “túi lửa”

Tình hình ở thành phố Chasov Yar, thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine tiếp tục thay đổi từng giờ. Nửa đầu ngày 10/6, xuất hiện thông tin về việc Quân đội Nga kéo cờ trên khu vực trung tâm của tiểu khu Kanal, khu vực cực đông của thành phố. Có thêm thông tin cho biết, quân Ukraine bị tổn thất, tiếp tục rút lui về hướng tây, rơi vào cái gọi là “miệng núi lửa”, một khu vực do hỏa lực của quân Nga đang bắn dữ dội từ nhiều hướng cùng một lúc; trực tiếp từ tiểu khu Kanal, phía bắc từ làng Kalinovka và cả cả ở phía nam, từ làng Ivanovka. Trong sự hỗn loạn của trận chiến, các đơn vị Ukraine phải rút lui với tổn thất không chỉ do hỏa lực pháo binh Nga, mà cũng hứng chịu hỏa lực từ của chính pháo binh của Quân đội Ukraine, từ khu vực trung tâm và phía tây của Chasov Yar nã vào. Hơn nữa, do bị ngăn cách bởi kênh đào Seversky Donets-Donbass, các đơn vị dự bị của Ukraine đang gặp khó khăn khi cố gắng tiến vào khu vực ở phía đông thành phố để tiếp viện cho các đơn vị đang phải bỏ vị trí, rút lui khỏi tiểu khu Kanal đã đề cập. Các chuyên gia bình luận về tình hình cho rằng, nếu mục đích hoạt động của Quân đội Nga ở phía bắc khu vực Kharkov chính xác là chuyển hướng lực lượng dự bị của đối phương, nhằm giành lợi thế ở một số hướng trong khu vực Donetsk, thì chiến lược như vậy là đúng với tình hình hiện nay. Suốt một thời gian dài, không có bước đột phá đáng kể nào trong khu vực Chasov Yar, nhưng khi một phần quân dự bị của Ukraine tại đây đã được chuyển đến Volchansk và khu vực làng Liptsy, khiến khả năng phòng ngự của quân Ukraine tại Chasov Yar bị suy giảm đáng kể. Theo kênh TG của Nga cho biết, ngày 9/6, Quân đội Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tiểu khu phía đông thành phố Chasov Yar. Cuộc tấn công diễn ra áp đảo, buộc quân Ukraine phải lùi về sát phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass. Quân Nga đã triển khai lực lượng đồng thời theo hướng đông bắc và đông nam, thể hiện khả năng phối hợp chiến thuật tuyệt vời và hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ. Hoạt động này không chỉ đạt được kết quả đáng ghi nhận mà còn thể hiện quyết tâm của Quân đội Nga, khi quyết tâm tràn ngập Chasov Yar. Kênh TG của Ukraine xác nhận một tin tức đáng chú ý, quân Nga đã cắm cờ ở trung tâm phía đông thành phố Chasov Yar. Động thái này chắc chắn là một đòn tâm lý lớn đối với Quân đội Ukraine, đồng thời cũng đánh dấu việc tăng cường hơn nữa quyền kiểm soát của Quân đội Nga trong khu vực. Trong trận chiến ác liệt, biệt kích của Sư đoàn dù 98 Nga đóng vai trò then chốt. Dũng cảm và kiên quyết, họ đã chiếm thành công một tòa nhà cao tầng trong khu tiểu khu Kanal ở phía đông thành phố Chasov Yar và cắm cờ Nga trên mái nhà. Cùng lúc đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trên chiến trường. Một xe bọc thép chở quân do Canada sản xuất đã bị Quân đội Nga phá hủy trong trận đánh. Đây chắc chắn là một mô hình thu nhỏ về tổn thất trang bị của Quân đội Ukraine. Trước thế tấn công mạnh mẽ của quân Nga, quân Ukraine hiển nhiên gặp phải thách thức rất lớn. Đánh giá tình hình chiến tranh hiện tại, Quân đội Nga đang quyết tâm tấn công ác liệt ở khu vực Chasov Yar, trong khi Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt. Quân đội Nga không chỉ có lợi thế về hỏa lực mà còn thể hiện trình độ sử dụng chiến thuật và triển khai quân vượt trội. Nếu Quân đội Ukraine muốn lật ngược tình thế tại Chasov Yar, thì phải nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chiến lược và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong thời gian tới, giao tranh ở vùng Chasov Yar sẽ tiếp tục diễn biến ác liệt. Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực phía đông kênh đào, trong khi Quân đội Ukraine sẽ ra sức chống trả. Dựa trên tình hình chiến tranh hiện tại và so sánh sức mạnh giữa hai bên, có khả năng Quân đội Nga có thể mở rộng hơn nữa chiến quả của họ tại khu vực Chasov Yar. Họ có thể tiếp tục sử dụng hỏa lực vượt trội và chiến thuật linh hoạt để tiến hành các cuộc tấn công ác liệt hơn. Do vậy Quân đội Ukraine cần nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, tăng cường phòng thủ, tìm kiếm cơ hội phản công hiệu quả. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, TG, Sohu).

