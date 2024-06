Tình báo Ukraine tuyên bố phá hủy Su-57, Nga bảo “hoang tin”

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin ngày 8/6/2024, tiêm kích tàng hình đa năng Su-57 của Nga, lần đầu tiên bị UAV tự sát của Ukraine phá hủy tại sân bay Akhtubynsk. Điều này được xác nhận bởi các hình ảnh vệ tinh có liên quan? Tình báo Ukraine cho biết thêm, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga chỉ có một số đơn vị máy bay chiến đấu Su-57. Những máy bay như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình loại Kh-59 và Kh-69. Nếu cuộc tấn công của Ukraine là đúng, trường hợp này có thể được gọi là “sự kiện lịch sử”, vì đây là lần đầu tiên Nga mất máy bay Su-57 trong cuộc chiến tổng lực chống Ukraine. Su-57 Nga cũng trở thành máy bay "thế hệ thứ 5" đầu tiên trong lịch sử bị phá hủy. Có thể nói, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nỗ lực sản xuất thêm máy bay chiến đấu Su-57 trong bối cảnh cấm vận của phương Tây. Có thông tin cho rằng, những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 này đã tham gia tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Theo tình báo Ukraine cho biết, vào đầu năm 2024, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chỉ có tối đa 10 máy bay Su-57 trong biên chế. Điều này khiến loại máy bay này trở nên hiếm nhất đối với người Nga. Được biết, sân bay Akhtubinsk là căn cứ của Trung tâm thử nghiệm bay số 929 của Bộ Quốc phòng Nga . Do đó, có thể giả định rằng ngay cả ở thời điểm hiện tại, Su-57 có thể vẫn chưa được đưa vào hoạt động đầy đủ trong Lực lượng Không quân Nga. Tuy nhiên những chiếc Su-57 vẫn có thể được sử dụng làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm. Tình báo Ukraine cho biết, vào năm 2022, truyền thông Nga tuyên bố rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của họ có thể sản xuất tới 6 máy bay Su-57 một năm, nâng số lượng Su-57 hiện có lên 10 chiếc. Tuy nhiên, người Nga chỉ có thể trưng bày 2 chiếc trước truyền thông. Tình báo Ukraine cho biết, Không quân Nga sử dụng máy bay Su-57 trong cuộc chiến chống Ukraine lần đầu tiên vào tháng 4/2022. Khi đó, chúng được sử dụng để phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Kirovohrad Oblsasts và cơ sở hạ tầng cảng Odessa, mà không cần bay vào không phận Ukraine. Tuy nhiên thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng Su-57 của họ không muộn hơn tháng 6/2022. Và chúng không chỉ được sử dụng để phóng tên lửa hành trình, mà còn được dùng để phóng tên lửa không đối không. Trong khi đó truyền thông nhà nước Nga thì cho rằng, Tổng cục Tình báo Ukraine “bịa chuyện” phải hủy tiêm kích Su-57 tại sân bay thử nghiệm. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh do tình báo Ukraine công bố không trực tiếp xác nhận bản thân cuộc tấn công hay thiệt hại của máy bay. Chất lượng của các hình ảnh vệ tinh do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp làm dấy lên những nghi ngờ. Chúng gợi nhớ đến việc công bố các bức ảnh về tàu sân bay Eisenhower của Hải quân Mỹ, được cho là đã bị lực lượng vũ trang Houthi của Yemen làm hư hại. Chiếc tàu sân bay Eisenhower đã bị Houthi đã sử dụng các phần mềm Photoshop, để tạo ra hình ảnh một lỗ hổng do một tên lửa bắn trúng. Những bức ảnh do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp cũng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào, về việc Su-57 bị tấn công hay hư hại. Điều quan trọng cần lưu ý là không có thông tin chính thức nào về các cuộc tấn công vào sân bay trên. Các nguồn tin chính thức và quân sự Nga cũng không xác nhận thông tin về thiệt hại của máy bay chiến đấu. Hơn nữa, những tuyên bố như vậy trước đây của phía Ukraine thường không đáng tin cậy hoặc cường điệu. Trên thực tế, Nga đã xây dựng các nhà mái vòm để chứa máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, do vậy hoàn toàn không hề có chuyện những chiếc Su-57 “quý giá” của họ phơi ra để UAV của Ukraine tấn công. Trong khi đó kế hoạch tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine sắp tới sẽ gặp khó khăn, vì sân bay mà họ đã chuẩn bị cho máy bay F-16 đã bị một số tên lửa Nga bắn trúng. Vào sáng sớm ngày 1/6, sân bay quân sự nằm ở thành phố Stryi, tỉnh Liviv, miền Tây Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công. Sân bay này nghi là nơi được Ukraine sử dụng để tiếp nhận sự hỗ trợ của NATO cho các máy bay chiến đấu F-16. Với sự giúp đỡ của các tổ chức ngầm của Nga, Quân đội Nga đã phóng số lượng lớn tên lửa vào nhiều cơ sở kho bãi và nhà máy bảo trì, đài chỉ huy. Sau đó, các tổ chức ngầm thân Nga của Ukraine cho biết, sân bay Stryi chìm trong biển lửa và có thể nghe thấy hàng loạt tiếng nổ. Về vấn đề này, Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và hơn 30 quả đã bị đánh chặn thành công. Về tổn thất tại sân bay, Quân đội Ukraine không đề cập. Kế hoạch xây dựng sân bay để đón máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã bị Nga giáng đòn nghiêm trọng. Theo dự báo, sẽ rất khó khăn cho Ukraine khi tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16; tuy nhiên Ukraine cũng có kinh nghiệm trong việc sơ tán, che giấu số máy bay hiện có, nên Nga khó có thể đánh sập nơi cất, hạ cánh của máy bay F-16. (Nguồn ảnh: Defence-ua, Topwar, Sputnik).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đưa tin ngày 8/6/2024, tiêm kích tàng hình đa năng Su-57 của Nga, lần đầu tiên bị UAV tự sát của Ukraine phá hủy tại sân bay Akhtubynsk. Điều này được xác nhận bởi các hình ảnh vệ tinh có liên quan? Tình báo Ukraine cho biết thêm, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga chỉ có một số đơn vị máy bay chiến đấu Su-57 . Những máy bay như vậy được sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình loại Kh-59 và Kh-69. Nếu cuộc tấn công của Ukraine là đúng, trường hợp này có thể được gọi là “sự kiện lịch sử”, vì đây là lần đầu tiên Nga mất máy bay Su-57 trong cuộc chiến tổng lực chống Ukraine. Su-57 Nga cũng trở thành máy bay "thế hệ thứ 5" đầu tiên trong lịch sử bị phá hủy. Có thể nói, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nỗ lực sản xuất thêm máy bay chiến đấu Su-57 trong bối cảnh cấm vận của phương Tây. Có thông tin cho rằng, những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 5 này đã tham gia tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Theo tình báo Ukraine cho biết, vào đầu năm 2024, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chỉ có tối đa 10 máy bay Su-57 trong biên chế. Điều này khiến loại máy bay này trở nên hiếm nhất đối với người Nga. Được biết, sân bay Akhtubinsk là căn cứ của Trung tâm thử nghiệm bay số 929 của Bộ Quốc phòng Nga . Do đó, có thể giả định rằng ngay cả ở thời điểm hiện tại, Su-57 có thể vẫn chưa được đưa vào hoạt động đầy đủ trong Lực lượng Không quân Nga. Tuy nhiên những chiếc Su-57 vẫn có thể được sử dụng làm nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm. Tình báo Ukraine cho biết, vào năm 2022, truyền thông Nga tuyên bố rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của họ có thể sản xuất tới 6 máy bay Su-57 một năm, nâng số lượng Su-57 hiện có lên 10 chiếc. Tuy nhiên, người Nga chỉ có thể trưng bày 2 chiếc trước truyền thông. Tình báo Ukraine cho biết, Không quân Nga sử dụng máy bay Su-57 trong cuộc chiến chống Ukraine lần đầu tiên vào tháng 4/2022. Khi đó, chúng được sử dụng để phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Kirovohrad Oblsasts và cơ sở hạ tầng cảng Odessa, mà không cần bay vào không phận Ukraine. Tuy nhiên thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng Su-57 của họ không muộn hơn tháng 6/2022. Và chúng không chỉ được sử dụng để phóng tên lửa hành trình, mà còn được dùng để phóng tên lửa không đối không. Trong khi đó truyền thông nhà nước Nga thì cho rằng, Tổng cục Tình báo Ukraine “bịa chuyện” phải hủy tiêm kích Su-57 tại sân bay thử nghiệm. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh do tình báo Ukraine công bố không trực tiếp xác nhận bản thân cuộc tấn công hay thiệt hại của máy bay. Chất lượng của các hình ảnh vệ tinh do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp làm dấy lên những nghi ngờ. Chúng gợi nhớ đến việc công bố các bức ảnh về tàu sân bay Eisenhower của Hải quân Mỹ, được cho là đã bị lực lượng vũ trang Houthi của Yemen làm hư hại. Chiếc tàu sân bay Eisenhower đã bị Houthi đã sử dụng các phần mềm Photoshop, để tạo ra hình ảnh một lỗ hổng do một tên lửa bắn trúng. Những bức ảnh do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp cũng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào, về việc Su-57 bị tấn công hay hư hại. Điều quan trọng cần lưu ý là không có thông tin chính thức nào về các cuộc tấn công vào sân bay trên. Các nguồn tin chính thức và quân sự Nga cũng không xác nhận thông tin về thiệt hại của máy bay chiến đấu. Hơn nữa, những tuyên bố như vậy trước đây của phía Ukraine thường không đáng tin cậy hoặc cường điệu. Trên thực tế, Nga đã xây dựng các nhà mái vòm để chứa máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, do vậy hoàn toàn không hề có chuyện những chiếc Su-57 “quý giá” của họ phơi ra để UAV của Ukraine tấn công. Trong khi đó kế hoạch tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine sắp tới sẽ gặp khó khăn, vì sân bay mà họ đã chuẩn bị cho máy bay F-16 đã bị một số tên lửa Nga bắn trúng. Vào sáng sớm ngày 1/6, sân bay quân sự nằm ở thành phố Stryi, tỉnh Liviv, miền Tây Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công. Sân bay này nghi là nơi được Ukraine sử dụng để tiếp nhận sự hỗ trợ của NATO cho các máy bay chiến đấu F-16. Với sự giúp đỡ của các tổ chức ngầm của Nga, Quân đội Nga đã phóng số lượng lớn tên lửa vào nhiều cơ sở kho bãi và nhà máy bảo trì, đài chỉ huy. Sau đó, các tổ chức ngầm thân Nga của Ukraine cho biết, sân bay Stryi chìm trong biển lửa và có thể nghe thấy hàng loạt tiếng nổ. Về vấn đề này, Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng hơn 50 tên lửa và hơn 30 quả đã bị đánh chặn thành công. Về tổn thất tại sân bay, Quân đội Ukraine không đề cập. Kế hoạch xây dựng sân bay để đón máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã bị Nga giáng đòn nghiêm trọng. Theo dự báo, sẽ rất khó khăn cho Ukraine khi tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16; tuy nhiên Ukraine cũng có kinh nghiệm trong việc sơ tán, che giấu số máy bay hiện có, nên Nga khó có thể đánh sập nơi cất, hạ cánh của máy bay F-16. (Nguồn ảnh: Defence-ua, Topwar, Sputnik).