Su-35 không có đất diễn trên bầu trời Ukraine, UAV TB2 mất dạng

Bộ Quốc phòng Nga đã chiếu đoạn phim về việc sử dụng chiến đấu cơ Su-35 trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga ở Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, có nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không trên lãnh thổ Ukraine, cũng như thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự. Ngoài ra, các máy bay Su-35 của Nga còn tham gia vào các hoạt động chống lại việc trinh sát trên không của đối phương, cũng như ngăn chặn Lực lượng Không quân Ukraine tấn công quân đội Nga, kể cả việc sử dụng UAV. Việc sử dụng chiến đấu cơ Su-35 được thực hiện ở các độ cao khác nhau, bao gồm cả tầm thấp và trung bình. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng, hệ thống điện tử hàng không của máy bay chiến đấu Su-35, cho phép sử dụng nhiều loại vũ khí hàng không với độ chính xác cao. Trên đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, người xem có thể thấy những chiếc tiêm kích Su-35 trở về sân bay căn cứ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Điểm đáng chú ý là số tên lửa không đối không, vẫn còn nguyên vẹn trên máy bay. Điều này có thể chỉ ra rằng, Không quân Ukraine hiện gần như không tồn tại và Không quân Nga hoàn toàn làm chủ bầu trời Ukraine; tuy nhiên Không quân Nga không hề chủ quan, nhất là đối với những UAV, vì chúng hoạt động không cần hạ tầng như máy bay chiến đấu. Hiện phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp UAV TB2 cho Ukraine; Quân đội Ukraine cũng làm chủ loại UAV này và mối đe dọa từ loại UAV TB2, chắc chắn là Quân đội Nga không thể xem thường. Còn lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) mới đây đã thông báo rằng, họ không có bất kỳ ghi nhận nào về sự xuất hiện của các loại máy bay không người lái tấn công TB2, trên bầu trời khu vực Donetsk do họ kiểm soát. Trong khi đó, hoạt động của UAV TB2 trên các khu vực khác của Donbass cũng không được ghi nhận. Theo thông tin mới nhất, lực lượng dân quân DPR đã tiếp cận ranh giới hành chính giữa khu vực Donetsk và khu vực Zaporozhye. Lực lượng dân quân DPR cũng cho biết, trong khoảng 10 đến 12 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine (từ 24/2 đến khoảng 5-7/3) loại UAV TB2 này đã gây rất nhiều khó khăn cho họ, đặc biệt là ở khu vực Mariupol. Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, những chiếc UAV TB2 của Ukraine thường xuất phát từ hướng sân bay Kherson và Nikolaiv để tới Donbass. Nhưng hiện tại Kherson đã bị quân Nga chiếm từ ngày 4/3, còn Nikolaiv bị quân Nga phong tỏa ba mặt. Vậy nguyên nhân những chiếc UAV TB2 nổi tiếng do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vắng bóng ở Donbass? Có thể trước đó vào ngày 8/3, Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, tập kích vào căn cứ không quân Ukraine ở thị trấn Starokonstantinov. Theo trang tin Topwar.ru của Nga, đã đưa ra nhận xét rằng, cuộc tấn công của Nga vào sân bay thị trấn Starokonstantinov, được đánh giá sẽ gây khó khăn cho các máy bay quân sự của Ukraine; đặc biệt là đơn vị UAV TB2 đóng tại đây. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cũng đã phải thừa nhận rằng, "đối phương đang tập trung vào việc đánh chiếm Mariupol và Severodonetsk". Trước đó, Quân đội Ukraine đã thông báo về việc "thiết lập một cầu hàng không" để hỗ trợ lực lượng lên tới vài nghìn tay súng của họ tại Mariupol và các khu vực lân cận; nhưng cái gọi là “cầu hàng không” được hứa hẹn vào ngày 6/3 đã không xảy ra. Trong bối cảnh đó, các đơn vị dân quân DPR vẫn đang tiếp tục đà tiến ở hướng bắc và tây Mariupol cũng như ở tả ngạn sông Kalmius và dần tiến đến trung tâm của thành phố. Máy bay không người lái (UAV) của dân quân DPR đang giúp xác định mục tiêu từ trên không và thông tin thu được, kết hợp với dữ liệu được lực lượng trinh sát báo về, sẽ giúp các lực lượng Nga tung các đòn đánh chính xác vào mục tiêu. Nguồn ảnh: Foxt.

