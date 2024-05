Su-30SM2 “bất khả chiến bại” khi tích hợp tên lửa siêu vượt âm R-37M

Trước đó, người ta tin rằng chỉ có máy bay chiến đấu Su-57, Su-35, MiG-35 và máy bay đánh chặn MiG-31 mới có khả năng mang t ên lửa không đối không R-37M. "Tên lửa R-37M đã chứng minh hiệu quả cao nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khi tên lửa được sử dụng, xác suất bắn trúng mục tiêu gần đã được ghi nhận. Điều này có nghĩa là một tên lửa R-37M có khả năng hạ gục một máy bay quân sự Ukraine”, một nguồn thạo tin tiết lộ với đài Sputnik. Nguồn tin nói thêm, tên lửa R-37M đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không khác nhau của Ukraine. Tên lửa này được phóng từ máy bay chiến đấu đa năng Su-35S, máy bay đánh chặn MiG-31BM, cũng như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Đặc biệt tên lửa đã thể hiện hiệu quả cao trong việc tấn công các mục tiêu cơ động với tải trọng lớn. Tên lửa R-37M mới của Nga có những đặc điểm riêng biệt đối với tên lửa không đối không khi xét về tầm bắn, tốc độ. Tầm phóng tối đa của R-37M là khoảng 300 km. Tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu đang hoạt động trong độ cao từ 25 đến 30 km. R-37M cũng là một tên lửa siêu vượt âm, khi tốc độ bay tối đa của tên lửa gấp 6 lần tốc độ âm thanh. R-37M cũng có cách xác định mục tiêu và nhắm bắn đặc biệt, gồm ba hệ thống biệt lập nhau, giúp tên lửa bay đến mục tiêu mà không bị phát hiện. Khi nhắm bắn, các radar của máy bay phát hiện mục tiêu từ xa. Khi tìm được mục tiêu, kể cả máy bay tàng hình, hoặc tọa độ tương đối của nó, máy bay sẽ bắn tên lửa về vùng mục tiêu nhờ hệ thống dẫn đường quán tính. Khi tới gần mục tiêu, R-37M sẽ bật radar dẫn đường và tăng tốc nhanh chóng lên vận tốc siêu vượt âm. Lúc này phi công địch mới phát hiện tên lửa đang nhắm đến, nhưng sẽ không đủ thời gian xử lý. Chuyên gia người Nga Alexei Leonkov đánh giá những tên lửa tầm xa này được sử dụng để tiêu diệt những máy bay với thiết kế tránh các hệ thống phòng không. Các chuyên gia Nga khẳng định, với tên lửa R-37M, các máy bay Nga, đặc biệt là át chủ bài Su-32SM2, sẽ ngày càng bất khả chiến bại. Tên lửa R-37M là biến thể cải tiến từ tên lửa R-37 do Liên Xô chế tạo từ những năm 1980. Thời đó, tên lửa tầm xa là một vũ khí chủ lực của các tiêm kích đánh chặn Liên Xô chống lại những máy bay ném bom chiến lược của địch. R-37 nặng 6 tấn và dài 4m được trang bị cho tiêm kích đánh chặn MIG-31. Nâng cấp lớn từ R-37 lên R-37M nằm ở những cải tiến về công nghệ. R-37M được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, hệ thống động cơ đẩy vượt trội và cơ chế dẫn đường tiên tiến. Những cải tiến này mang lại những lợi ích đáng chú ý như tầm bắn mở rộng, tốc độ nhanh hơn và độ chính xác nhắm mục tiêu được nâng cao so với R-37 cũ. Vậy tại sao việc tích hợp R-37M dưới cánh của Su-30SM2 lại có thể thay đổi cuộc chơi ở Ukraine? Việc tích hợp tên lửa không đối không tầm xa này vào máy bay chiến đấu Su-30SM2 là một vấn đề lớn vì nó giúp tăng cường đáng kể khả năng hoạt động của máy bay. Su-30SM2, phiên bản tiên tiến của dòng Su-30, tận dụng tầm bắn mở rộng và tốc độ cao của R-37M để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km. Cải tiến này giúp Su-30SM2 thậm chí còn hiệu quả hơn trong các nhiệm vụ đa nhiệm chiếm ưu thế trên không. Một khía cạnh quan trọng khác là lợi thế chiến lược mà nó mang lại. Su-30SM2 được trang bị R-37M, có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không có giá trị cao như máy bay cảnh báo trên không, máy bay tiếp dầu và các máy bay hỗ trợ khác thường hoạt động ở khoảng cách xa và được bảo vệ tốt. Khả năng này phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát của đối phương, có khả năng làm thay đổi động lực của các trận không chiến và các hoạt động quân sự rộng lớn hơn. Việc tích hợp R-37M cũng thể hiện những tiến bộ trong công nghệ tên lửa của Nga và khả năng thích ứng của nó với nhiều nền tảng khác nhau. Bằng cách trang bị tên lửa này cho Su-30SM2, Nga đã thể hiện khả năng hiện đại hóa và đổi mới phi đội hiện có mà không cần máy bay hoàn toàn mới, tối ưu hóa hiệu quả chi phí trong khi vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh trong tác chiến trên không. Về mặt chiến thuật, khả năng mang R-37M của Su-30SM2 cho phép nó thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, bao gồm đánh chặn tầm xa và chiến đấu ngoài tầm nhìn. Tính linh hoạt này rất quan trọng để duy trì ưu thế trên không, đặc biệt là trong môi trường tranh chấp, nơi khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa từ xa có thể là yếu tố quyết định. Cuối cùng, việc bổ sung R-37M vào kho vũ khí của Su-30SM2 sẽ tăng cường yếu tố răn đe của nó. Giờ đây, các đối thủ tiềm năng phải xem xét mối đe dọa ngày càng tăng từ những máy bay chiến đấu này, chúng có thể tấn công từ khoảng cách xa hơn với độ chính xác cao. Khả năng này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn xung đột leo thang, thể hiện thế trận phòng thủ và tấn công mạnh mẽ. Việc trang bị tên lửa R-37M cho Su-30SM2 mang lại lợi thế đáng kể so với các phương tiện bay khác. Trong khi Su-57 tập trung vào khả năng tổng hợp cảm biến và tàng hình thì Su-30SM2 có thể mang R-37M. Tuy nhiên, việc trang bị tên lửa này cho Su-30SM2 mang lại cho Lực lượng hàng không vũ trụ Nga một giải pháp tác chiến không đối không hiệu quả về mặt chi phí và sẵn sàng triển khai. Tương tự, việc tích hợp R-37M vào Su-35 mang lại khả năng tầm xa đáng chú ý. (Nguồn ảnh: Sputnik, Wikipedia, Bulgarian Military).

