Su-25 rơi: Ghế phóng lỗi, toàn bộ phi công thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu được công bố, cả hai phi công trên chiếc Su-25UB gặp tai nạn hôm 3/9 đều đã nhảy dù thoát hiểm thành công, tuy nhiên ngay sau đó, thông tin này đã được phía Nga đính chính lại khi tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn. Nguồn ảnh: CHP_BUD@Instagram. Tại hiện trường của vụ tai nạn, thi thể của hai phi công đã bị vùi lấp trong xác chiếc cường kích cơ Su-25UB. Truyền thông Nga cho biết, nhiều khả năng sự cố diễn ra ở độ cao quá thấp khiến các phi công không đủ thời gian để ra khỏi chiếc cường kích đang rơi. Nguồn ảnh: Flickr. Toàn bộ các hoạt động tìm kiếm các phi công đã được dừng lại, không quân Nga vẫn tiếp tục tìm hiểu sự cố đã dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này cũng như cấm bay toàn bộ các tiêm kích Su-25 thuộc Quân khu phía Nam. Nguồn ảnh: Poandpo. Truyền thông Nga lại đặt nghi vấn về chiếc ghế phóng của cường kích Su-25UB gặp tai nạn và cho rằng rất có thể, sự cố liên quan đến chiếc ghế phóng thoát hiểm này đã gián tiếp dẫn tới tai nạn thảm khốc nêu trên. Nguồn ảnh: Poandpo. Cụ thể, loại ghế phóng được sử dụng trên cường kích Su-25 là loại ghế NPP Zvezda K-36 - một trong những loại ghế phóng được coi là "huyền thoại" trên các máy bay Liên Xô và Nga. Nguồn ảnh: Wiki. Theo các thông số kỹ thuật được nhà sản xuất công bố, loại ghế phóng này có khả năng giúp phi công thoát ra ngoài an toàn khi được triển khai ở độ cao từ 0 cho tới 20.000 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chiếc máy bay đã gần chạm đất - hay chỉ cách mặt đất một vài mét - phi công vẫn có thể giật đai phóng để thoát ra ngoài an toàn, hệ thống máy tính trên ghế phóng sẽ phóng phi công bay xa ra khỏi máy bay, đảm bảo phi công không bị ảnh hưởng gì từ vụ va chạm khi máy bay tiếp đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Chưa hết, thông số kỹ thuật của ghế phóng K-36 còn cho biết loại ghế phóng này sẽ có khả năng phóng phi công ra ngoài an toàn ở tốc độ tối đa lên tới Mach 2.5 - đây là một tốc độ nhanh hơn gần gấp... 3 lần so với tốc độ tối đa theo thiết kế của Su-25UB. Nguồn ảnh: Pinterest. Như vậy, không ngoại trừ khả năng hệ thống ghế phóng này đã bị lỗi và ngay cả khi các phi công trên chiếc Su-25 này giật đai phóng để thoát ra ngoài họ cũng không có chút cơ hội sống sót nào do vẫn bị mắc kẹt bên trong phi cơ. Nguồn ảnh: Pinterest. Và nếu như quả thực là hệ thống ghế phóng K-36 của Nga bị lỗi, đây sẽ là một thảm kịch ở quy mô lớn vì không chỉ Su-25, các loại máy bay hiện đại khác sau này của Nga nhứu-27, MiG-29 hay thậm chí là tiêm kích Su-57 tàng hình cũng sử dụng loại ghế phóng này. Nguồn ảnh: Marcel. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong khoang lái của Su-25 khi cất - hạ cánh.

