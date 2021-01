Spetsnaz Alpha Nga đấu với Delta Mỹ: "Mèo nào cắn mỉu nào"?

Biệt đội Alpha của Nga được coi là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Lực lượng Đặc nhiệm. Được gia nhập lực lượng này là niềm mơ ước của nhiều thanh niên Nga, bởi ở đó lương thưởng hoàn toàn khác. Ảnh: Biệt đội Alpha của Nga - Nguồn: Topwar Nhiệm vụ chính của biệt đội “Alpha” là hoạt động chống khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga và những nơi "có quyền lợi của Nga"; theo quy định, biệt đội "Alpha" tham gia vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố khác nhau, cũng như tìm kiếm và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố. Nguồn: Topwar Còn đối với các lực lượng đặc biệt "Delta" của Mỹ, hoạt động của họ rất khác biệt - lực lượng này hoạt động trên khắp thế giới, nhất là tại các điểm "nóng" của thế giới; vì vậy lính đặc nhiệm "Delta" của Mỹ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Ảnh: Biệt đội Delta của Mỹ - Nguồn: AP Ngoài ra, lực lượng đặc biệt "Delta" có nhiều chuyên gia hẹp hơn trong các khoa học quân sự khác nhau, họ được huấn luyện sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau, kể cả các loại vũ khí của đối phương và có hiểu biết sâu về nhiều loại vũ khí.Nguồn: AP Thông thường, bất kỳ quân nhân chuyên nghiệp nào được huấn luyện trong thời gian ngắn, sẽ thành thạo sử dụng một khẩu súng máy hoặc súng ngắn xa lạ; nhưng việc luyện tập thường xuyên và có kiến thức về điểm mạnh và điểm yếu của từng loại vũ khí cụ thể là vô cùng hữu ích. Nguồn: AP Về trang bị vũ khí, các lực lượng đặc biệt của Nga nói chung và biệt đội "Alpha" nói riêng phần lớn trang bị vũ khí do Nga sản xuất và phát triển; còn ở Mỹ, họ mua những vũ khí hiệu quả nhất, bất kể chúng được sản xuất ở đâu. Ảnh: Vũ khí của lực lượng Alpha của Nga - Nguồn: Topwar Nhưng đối với các yêu cầu về huấn luyện thể chất của hai lực lượng đặc biệt này, các yêu cầu đối với lực lượng đặc biệt ở các quốc gia khác nhau gần như giống nhau, nhưng việc huấn luyện tiêu lực lượng “Alpha” của Nga khắt khe hơn nhiều so với ở Mỹ. Nguồn: Topwar Ví dụ về huấn luyện sức bền, lực lượng Delta Mỹ quy định chạy 3,2 km trong 16 phút; nhưng ở Nga, một lính biệt kích từ đơn vị Alpha phải chạy 3 km trong 10 phút 30 giây. Đối với các tiêu chuẩn còn lại, chúng cũng khó hơn 30-50% ở Nga. Như vậy những chiến binh Nga thuộc lực lượng “Alpha” có thể chất và sức bền tốt hơn. Nguồn: Topwar Ngoài ra, các chiến đấu viên của lực lượng Alpha Nga dành nhiều thời gian luyện tập võ chiến đấu tay không và bằng vũ khí thô sơ; ở Mỹ, họ không đặc biệt chú trọng vào việc chiến đấu tay đôi, mà tập trung vào huấn luyện các loại vũ khí chiến đấu nóng. Nguồn: Topwar Chính vì lý do này, mà hầu như tất cả các cuộc giao tranh tay đôi giữa các chiến đấu viên của lực lượng đặc nhiệm Nga và Mỹ, bất kể là trong các cuộc tập trận hay trong một cuộc giao tranh ngẫu nhiên ở các điểm nóng, thường kết thúc với chiến thắng thuộc về chiến đấu viên Nga. Nguồn: Topwar Nhưng người Mỹ có tính thực dụng của họ, việc thực hành chiến đấu tay không, trong các hoạt động tác chiến hiện đại là ít khi xảy ra; điều này chỉ có trên phim ảnh (nhất là phim ảnh Mỹ). Nhưng trên thực tế, rất ít khi có chiến đấu tay không, thậm chí những trận chiến đấu bằng súng ngắn cũng ít khi xảy ra; các trận chiến đấu diễn ra ở khoảng cách xa hơn, Nguồn: Topwar Phương thức tác chiến của lực lượng đặc biệt Mỹ là coi trọng trinh sát, tận dụng yếu tố bí mật, bất ngờ, dùng xung hỏa lực chế áp mục tiêu, rồi mới tiến hành đổ bộ lực lượng vào chiến đấu. Điều này cũng áp dụng cho lực lượng đặc biệt "Delta". Nguồn: Topwar Về nguyên tắc chiến thuật, điều này là chính xác, nên nó ảnh hưởng cả về huấn luyện và quy trình tiến hành các hoạt động chiến đấu. Với Quân đội Mỹ, họ cho rằng rất nguy hiểm khi xông vào căn cứ, được bảo vệ cẩn mật của đối phương; vì vậy trong chiến đấu, họ hết sức coi trọng hỏa lực và hạn chế đánh gần. Nguồn: Pinterest Đồng thời biệt đội “Delta” ở nhiều điểm nóng trên thế giới, đã tự khẳng định mình là một đơn vị cực kỳ tàn ác và vô kỷ luật. Lực lượng đặc biệt "Alpha" của Nga không nổi tiếng với những chiến công như vậy. Nguồn: Topwar Vậy lực lượng nào tinh nhuệ và thiện chiến hơn, "Alpha" của Nga hay "Delta" từ Mỹ? Nếu cố đánh giá khách quan, tinh nhuệ và thiện chiến, “Delta” có phần nhỉnh hơn. Nhưng nếu các chiến binh của “Alpha” phải chiến đấu tay đôi với “Delta”, thì người Nga sẽ có lợi thế cao hơn. Nguồn: Topwar Xem đặc nhiệm Spetsnaz của Nga phô diễn sức mạnh trong một video mang tính quảng cáo.

