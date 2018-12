Sống trên siêu khu trục hạm 4 tỷ USD có gì đặc biệt?

"Tiền nào của nấy" có vẻ là chân lý không áp dụng được với siêu khu trục hạm lớp Zumwalt trị giá 4,5 tỷ USD của Mỹ. Lớp tàu chiến siêu đắt tiền này không những không được hiện đại như mong đợi mà thậm chí nó còn liên tục gặp sự cố hỏng hóc kỹ thuật. Nguồn ảnh: QQ. Chưa kể tới việc, cuộc sống của 147 thành viên thuỷ thủ đoàn cùng sĩ quan chỉ huy và 28 thành viên của lực lượng Không quân Hải quân trên khu trục hạm này cũng không có mấy "vương giả" hơn so với những người đồng đội của họ trên các loại tàu chiến "rẻ tiền" khác của Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh phần sàn sau của tàu, nơi có khả năng đỗ được tối đa hai chiếc trực thăng hạng trung cùng lúc. Nguồn ảnh: QQ. Giống với nhiều dự án tỷ USD khác của Mỹ, khu trục hạm Zumwalt đã nhận được không ít chỉ trích từ Quốc hội và từ truyền thông nước này do sự lãng phí và tham vọng vượt thời đại quá lớn của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: QQ. Hải quân Mỹ đã tốn tổng cộng 22,5 tỷ USD chi cho chương trình nghiên cứu và hoàn thiện tàu khu trục Zumwalt. Tuy nhiên kết quả là khu trục hạm này vẫn không thể hoạt động được như yêu cầu kỹ thuật ban đầu đề ra và gặp lỗi liên tục trong quá trình vận hành. Nguồn ảnh: QQ. Thuỷ thủ đoàn với súng máy 7,62mm trên khu trục hạm Zumwalt - dù đây có là loại tàu chiến trị giá nhiều tỷ USD nhưng các trang bị của nó vẫn khá bình thường, không có gì nổi bật hơn so với giá thành. Nguồn ảnh: QQ. Thứ có giá trị nhất trên khu trục hạm Zumwalt là hai khẩu hải pháo đời mới cỡ nòng 155mm của nó. Tuy nhiên với giá thành gần 1 triệu USD cho một phát bắn, khẩu pháo này của Zumwalt có lẽ sẽ ít khi được sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Súng máy 12,7mm trên tàu Zumwalt được một thuỷ thủ nữ sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Nhà bếp trên tàu phục vụ liên tục 24 tiếng mỗi ngày, đảm bảo hơn 160 thành viên trên tàu sẽ có đồ ăn nóng bất kể ca trực của họ vào thời điểm nào trong ngày. Nguồn ảnh: QQ. Tàu Zumwalt có dự trữ hành trình 60 ngày. Điều ảnh hưởng tới dự trữ hành trình của tàu chủ yếu là vấn đề thực phẩm và nước ngọt dự trữ trên tàu cạn kiệt dần. Nguồn ảnh: QQ. Thuỷ thủ đoàn trên tàu Zumwalt thực hiện quy trình nhận hàng tiếp tế từ tàu hậu cần. Nguồn ảnh: QQ. Cách thức nhận hàng tiếp tế trên Zumwalt vẫn tương tự như trên các loại tàu chiến khác và thực tế thì cách thức nối dây nhận hàng này đã tồn tại trong Hải quân Mỹ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tới nay. Nguồn ảnh: QQ. Đây được coi là cách thức nhận hàng tiếp tế nhanh nhất, rẻ tiền nhất và an toàn nhất tới nay vẫn chưa có gì thay đổi so với những năm 1950. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Cuộc sống bên trong khu trục hạm Zumwalt.

