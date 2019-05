Soi ứng viên “tống tiễn” siêu vận tải cơ An-124 về vườn

Tổ hợp hàng không Iluyshin mới đây tiết lộ phiên bản mới của dòng máy bay chở khách thương mại Il-96 mang ký hiệu Il-96-500T. Điều đáng nói, họ đang có kế hoạch lớn, tham vọng sẽ thay thế hoàn toàn dòng An-124-100 Ruslan đang phục vụ trong Không quân Nga và một số hãng hàng không chở hàng bằng Il-96-500T. Nguồn ảnh: Airliners.net Theo nguồn tin của TASS, phiên bản Il-96-500T được thiết kế trên khung gầm mẫu Il-96-400 mới nhất của dòng Il-96. Nó sẽ được trang bị 4 động cơ cực khỏe PS-90A1, thiết kế với phần khung thân lớn hơn cho phép vận chuyển lô hàng quá khổ. Nguồn ảnh: Airliners.net Người ta cho rằng, với kích thước như vậy, Il-96-500T sẽ có khả năng chở bộ phận tên lửa vũ trụ Angara tới sân bay Vostochny. Ngoài ra, với phần thân mở rộng, Il-96-500T được đề xuất có cửa mở ở đầu để tải hàng hóa. Nguồn ảnh: Airliners.net Iluyshin tính toán, họ sẽ sản xuất 16 chiếc Il-96-500T trong giai đoạn từ 2026-2034, 6 sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga, 6 sẽ tới tay các hãng hàng không chở hàng và 4 cho cơ quan vũ trụ Liên bang Roskosmos. Nguồn ảnh: Airliners.net Hiện vẫn chưa rõ tải trọng của Il-96-500T, tuy nhiên có một con số được đưa ra là - có thể chở tới 80 tấn hàng hóa thương mại với tầm bắn lên tới 4.360km. Nguồn ảnh: Airliners.net Dẫu vậy, dù cho tải trọng có kém hơn An-124 thì Il-96-500T khả năng cao sẽ "đẩy được" An-124 về vườn sớm nhờ ưu điểm lớn về mặt sản xuất, nâng cấp và công nghệ trên nó rõ ràng "ăn đứt" loại máy bay chế tạo thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Airliners.net Trước hết Il-96-500T sẽ do Nga sản xuất hoàn toàn từ A-Z với các nhà máy 100% trong nước. Trong khi đó, hãy nhìn An-124, tuy là máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, nhưng đơn vị sản xuất Antonov hiện nằm trong tay Ukraine – quốc gia đang rất căng thẳng với Moscow từ 2014. Nguồn ảnh: Airliners.net Mọi thứ đã tồi tệ tới mức, Ukraine không còn cung cấp mọi các linh phụ kiện cần thiết cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga như động cơ hàng không, động cơ tàu biển… Thế nên, dù muốn dù không việc Nga duy trì An-124 chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nguồn ảnh: Airliners.net Vậy thì để không phải phụ thuộc và bị “đối phương” gây khó, giải pháp tốt nhất một là tự chủ nguồn cung và hai là thay thế chúng. Tất nhiên, so về tải trọng thì Il-96-500T chẳng phải đối thủ với An-124 vốn có khả năng chở tới 150 tấn hàng hóa. Nguồn ảnh: Airliners.net Nhưng bù lại, Bộ Quốc phòng Nga hoàn toàn yên tâm về việc Il-96-500T sẽ hoạt động bền bỉ hàng chục năm mà không lo bất kỳ ai đe dọa cắt nguồn cung linh phụ kiện, gây khó dễ trên mọi phương diện. Nguồn ảnh: Airliners.net An-124 Ruslan là máy bay vận tải chiến lược do Antovo thiết kế, sản xuất và đưa vào sử dụng trong Không quân Liên Xô năm 1986. Đây được xem là máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, nhưng chỉ sếp thứ 2 nếu nói về máy bay chở hàng chung. Nó đứng sau "người anh em" An-225 Myria ra đời sau nó không lâu. Nguồn ảnh: Airliners.net Hiện nay Nga là quốc gia duy nhất sử dụng An-124 trong vận tải quân sự (8-10 chiếc), trong khi 26 chiếc còn lại chủ yếu nằm trong đội bay chở hàng thương mại như: Volga-Dnepr (12 chiếc, Nga); Antonov Airliners (7 chiếc, Ukraine); Maximus Air Cargo (1 chiếc, UAE) và Libya Air Cargo (2 chiếc). Nguồn ảnh: Airliners.net Video trong buồng lái máy bay chở khách Il-96. Nguồn: Youtube

