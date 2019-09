Soi tàu chiến tên nữ hoàng Anh vào Biển Đông khiến Trung Quốc nóng mặt

Theo những thông tin mới nhất vừa được Bộ Quốc phòng Anh công bố, nước này đang có ý định đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực Biển Đông. Nguồn ảnh: Royalnavy. Tuy nhiên do hiện tại tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vẫn chưa được trực chiến chính thức, kế hoạch này dự kiến phải tới năm 2021 mới bắt đầu thực hiện được. Nguồn ảnh: Royalnavy. Theo như kế hoạch này, chính phủ Anh đang và sẽ thực hiện những hành động cứng rắn nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải cũng như an ninh trong các vùng biển quốc tế, đặc biệt là các vùng biển đang bị tranh chấp. Nguồn ảnh: Royalnavy. Giới quan sát nhận định, việc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth được điều tới Biển Đông vào năm 2021 sẽ biến tàu sân bay đắt tiền nhất lịch sử Hải quân Anh trở thành cái gai trong mắt Trung Quốc. Nguồn ảnh: Royalnavy. Cần phải nhấn mạnh lại rằng, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hoàn toàn có khả năng tương thích với các chiến đấu cơ thế hệ năm F-35. Việc xuất hiện một loạt các tiêm kích F-35 ở biển Đông là điều nằm ngoài dự đoán và khả năng đáp ứng của Trung Quốc khi nước này chỉ dự tính lắp ráp số lượng J-20 đủ để đối đầu với các tiêm kích thế hệ năm đóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nguồn ảnh: Royalnavy. Ngoài ra, việc thông báo trước hẳn... hai năm của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy phía London đã chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng, sẵn sàng phản ứng lại mọi thái độ và hành động ứng phó mà phía Trung Quốc có thể sẽ thực hiện. Nguồn ảnh: Royalnavy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Anh góp mặt ở biển Đông trong nỗ lực đảm bảo quyền tự do an ninh hàng hải của các quốc gia liên quan cũng như của các tàu thương mai di chuyển qua khu vực biển này. Nguồn ảnh: Royalnavy. Trước đó vào năm 2018 vừa rồi, Bắc Kinh từng gửi công hàm phản đối đến London sau khi một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận vào sát khu vực đảo mà Trung Quốc "đòi" chủ quyền trên biển Đông. Nguồn ảnh: Royalnavy. Hiện tại, ngoài tuyên bố Anh đang "gây căng thẳng không cần thiết", Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng nào về kế hoạch dài hơi trong tương lai này của Hải quân Hoàng gia Anh. Nguồn ảnh: Royalnavy. Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F-35 phiên bản F-35B cất cánh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

