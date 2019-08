Soi sức mạnh dàn súng phóng lựu đáng sợ nhất hành tinh

Type-96 40 mm do công ty Howa phát triển và đưa vào sử dụng trong lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ năm 1996. Loại súng phóng lựu liên thanh này là vũ khí chủ lực của xe thiết giáp chở quân Type-96 APC. Type-96 sử dụng cỡ đạn 40 mm cơ số 50 viên đựng trong hộp kim loại hình chữ nhật. Nó có tốc độ bắn tối đa 250-350 viên/phút, tầm bắn tối đa 1.500 mét. Ảnh: Wikipedia SB LAG 40 là sản phẩm của công ty Empresa Nacional Santa Bárbara, Tây Ban Nha (nay là một phần của European Land Systems General Dynamics) sản xuất vào năm 1984. Súng phóng lựu này sử dụng cỡ đạn 40x53 mm cơ số 24-32 viên, tốc độ bắn 215 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500 mét. Ảnh: Wikipedia Y3 AGL do công ty Denel, Nam Phi phát triển từ năm 1992, đưa vào sử dụng từ năm 2002. Nó hoạt động với vai trò hỗ trợ hỏa lực hạng nặng cho bộ binh. Y3 hoạt động theo nguyên lý giật dài khóa nòng mở, tốc độ bắn tối đa 425 viên/phút. Súng phóng lựu này sử dụng hộp tiếp đạn 40x53 mm cơ số 20 viên, tầm bắn tối đa 2.170 mét. Y3 trang bị kèm theo kính ngắm quang điện tử cho phép bắn gián tiếp vào các mục tiêu khuất tầm nhìn. Ảnh: Wikipedia AGS-30 là một vũ khí chống chiến thuật biển người rất lợi hại của Nga. Nó là một biến thể cải tiến trên cơ sở súng phóng lựu liên thanh AGS-17. AGS-30 đi vào hoạt động trong quân đội Nga từ năm 1995. So với AGS-17, nó nhẹ hơn và khả năng cơ động tốt hơn, tầm bắn xa hơn. AGS-30 hoạt động theo nguyên lý "blowback" (nạp đạn tự động bằng áp lực do viên đạn đầu tiên nổ tác động lên buồng đạn), tốc độ bắn tối đa 400 viên/phút. Súng phóng lựu này sử dụng cỡ đạn 30x29 mm cơ số 30 viên. AGS-30 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2.000 mét. Ảnh: Thewordofmatus HK GMW là một sản phẩm độc đáo của công ty Heckler & Koch, Đức. Quá trình phát triển súng phóng lựu này bắt đầu từ năm 1992, thử nghiệm đầu tiên diễn ra trong năm 1995, đi vào hoạt động trong quân đội Đức từ năm 1996. GMW sử dụng cỡ đạn 40x53 mm cơ số 32 viên dạng băng tải có thể nạp từ hai phía. Súng phóng lựu này có trang bị kèm theo kính ngắm quang học hoạt động ngày/đêm. GMW có tầm bắn tối đa 2.200 mét. Ảnh: Wikipedia Mk47 Striker tích hợp theo hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép tiêu diệt những mục tiêu ngụy trang kỹ càng nhất. Loại súng phóng lựu thông minh này được sản xuất và trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ từ năm 2006. Nó có thể bắn lựu đạn thông thường cỡ nòng 40x53 mm hoặc lựu đạn thông minh. Khi bắn lựu đạn thông minh, hệ thống kính ngắm hồng ngoại AN/PAS-13 kèm theo máy tính đường đạn sẽ tính toán cự ly để kích nổ lựu đạn trong không khí. Giải pháp tấn công này cho phép tiêu diệt bộ binh ẩn nấp sau công sự, hầm hào. Mk47 Striker đã tham chiến trong chiến dịch Tự do bền vững ở Afghanistan. Ảnh: Chosun Súng phóng lựu thông minh XM25 là vũ khí của những cuộc chiến trong tương lai. Nhà sản xuất đã trang bị cho nó một giải pháp công nghệ tối ưu cho các hoạt động chiến đấu trong những môi trường phức tạp nhất. XM25 trang bị kèm theo kính ngắm ảnh nhiệt cùng một máy đo khoảng cách laser. Nó sử dụng loại lựu đạn thông minh cỡ nòng 25x40 mm. Loại lựu đạn này được lập trình để nổ trong không khí ở một khoảng cách nhất định do hệ thống điều khiển hỏa lực cung cấp. XM25 có tầm bắn hiệu quả 600 mét với các mục tiêu điểm, 700 mét với mục tiêu khu vực. Sau thời gian thử nghiệm tại chiến trường Afghanistan, dự kiến XM25 sẽ đi vào trang bị chính thức trong quân đội Mỹ từ năm 2015. Ảnh: Wikipedia

Type-96 40 mm do công ty Howa phát triển và đưa vào sử dụng trong lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ năm 1996. Loại súng phóng lựu liên thanh này là vũ khí chủ lực của xe thiết giáp chở quân Type-96 APC. Type-96 sử dụng cỡ đạn 40 mm cơ số 50 viên đựng trong hộp kim loại hình chữ nhật. Nó có tốc độ bắn tối đa 250-350 viên/phút, tầm bắn tối đa 1.500 mét. Ảnh: Wikipedia SB LAG 40 là sản phẩm của công ty Empresa Nacional Santa Bárbara, Tây Ban Nha (nay là một phần của European Land Systems General Dynamics) sản xuất vào năm 1984. Súng phóng lựu này sử dụng cỡ đạn 40x53 mm cơ số 24-32 viên, tốc độ bắn 215 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500 mét. Ảnh: Wikipedia Y3 AGL do công ty Denel, Nam Phi phát triển từ năm 1992, đưa vào sử dụng từ năm 2002. Nó hoạt động với vai trò hỗ trợ hỏa lực hạng nặng cho bộ binh. Y3 hoạt động theo nguyên lý giật dài khóa nòng mở, tốc độ bắn tối đa 425 viên/phút. Súng phóng lựu này sử dụng hộp tiếp đạn 40x53 mm cơ số 20 viên, tầm bắn tối đa 2.170 mét. Y3 trang bị kèm theo kính ngắm quang điện tử cho phép bắn gián tiếp vào các mục tiêu khuất tầm nhìn. Ảnh: Wikipedia AGS-30 là một vũ khí chống chiến thuật biển người rất lợi hại của Nga. Nó là một biến thể cải tiến trên cơ sở súng phóng lựu liên thanh AGS-17. AGS-30 đi vào hoạt động trong quân đội Nga từ năm 1995. So với AGS-17, nó nhẹ hơn và khả năng cơ động tốt hơn, tầm bắn xa hơn. AGS-30 hoạt động theo nguyên lý "blowback" (nạp đạn tự động bằng áp lực do viên đạn đầu tiên nổ tác động lên buồng đạn), tốc độ bắn tối đa 400 viên/phút. Súng phóng lựu này sử dụng cỡ đạn 30x29 mm cơ số 30 viên. AGS-30 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 2.000 mét. Ảnh: Thewordofmatus HK GMW là một sản phẩm độc đáo của công ty Heckler & Koch, Đức. Quá trình phát triển súng phóng lựu này bắt đầu từ năm 1992, thử nghiệm đầu tiên diễn ra trong năm 1995, đi vào hoạt động trong quân đội Đức từ năm 1996. GMW sử dụng cỡ đạn 40x53 mm cơ số 32 viên dạng băng tải có thể nạp từ hai phía. Súng phóng lựu này có trang bị kèm theo kính ngắm quang học hoạt động ngày/đêm. GMW có tầm bắn tối đa 2.200 mét. Ảnh: Wikipedia Mk47 Striker tích hợp theo hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép tiêu diệt những mục tiêu ngụy trang kỹ càng nhất. Loại súng phóng lựu thông minh này được sản xuất và trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ từ năm 2006. Nó có thể bắn lựu đạn thông thường cỡ nòng 40x53 mm hoặc lựu đạn thông minh. Khi bắn lựu đạn thông minh, hệ thống kính ngắm hồng ngoại AN/PAS-13 kèm theo máy tính đường đạn sẽ tính toán cự ly để kích nổ lựu đạn trong không khí. Giải pháp tấn công này cho phép tiêu diệt bộ binh ẩn nấp sau công sự, hầm hào. Mk47 Striker đã tham chiến trong chiến dịch Tự do bền vững ở Afghanistan. Ảnh: Chosun Súng phóng lựu thông minh XM25 là vũ khí của những cuộc chiến trong tương lai. Nhà sản xuất đã trang bị cho nó một giải pháp công nghệ tối ưu cho các hoạt động chiến đấu trong những môi trường phức tạp nhất. XM25 trang bị kèm theo kính ngắm ảnh nhiệt cùng một máy đo khoảng cách laser. Nó sử dụng loại lựu đạn thông minh cỡ nòng 25x40 mm. Loại lựu đạn này được lập trình để nổ trong không khí ở một khoảng cách nhất định do hệ thống điều khiển hỏa lực cung cấp. XM25 có tầm bắn hiệu quả 600 mét với các mục tiêu điểm, 700 mét với mục tiêu khu vực. Sau thời gian thử nghiệm tại chiến trường Afghanistan, dự kiến XM25 sẽ đi vào trang bị chính thức trong quân đội Mỹ từ năm 2015. Ảnh: Wikipedia