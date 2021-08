Soi dàn máy bay ném bom chiến lược Mỹ vừa điều tới Afghanistan

Theo những thông tin mới nhất vừa được truyền thông Nga đăng tải, ngay sau lệnh không kích được Tổng thống Joe Biden đưa ra, một loạt các máy bay ném bom hạng nặng của nước này đã xuất kích, lên đường tiến tới Afghanistan. Theo những hình ảnh được các trang web theo dõi máy bay ghi nhận lại, ba máy bay ném bom không rõ định danh đã bay trên không phận Vịnh Ba Tư. Theo nhiều nguồn tin của của Avia, các máy bay này bao gồm hai máy bay ném bom chiến lược B-52 và một máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit. Động phản công của Mỹ được đưa ra sau khi 6 vụ nổ liên tiếp do khủng bố IS đã xảy ra ngay ngoại vi phi trường quốc tế Kabul, gây ảnh hưởng nghiệm trọng tới an ninh ở khu vực này, nhất là khi các nước phương Tây cùng Mỹ đang cố gắng tìm cách sơ tán công dân khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt. Theo nhiều nguồn thạo tin, đây là các vụ đánh bom liều chết, được khủng bố Hồi giáo IS liên kết với Taliban thực hiện, nhằm gây ra bất ổn trong khu vực để ngăn cản nỗ lực di tản của phương Tây. Tính tới thời điểm hiện tại, phi trường quốc tế Kabul là niềm hy vọng cuối cùng của rất nhiều người phương Tây cũng như chính người dân Afghanistan. Nhiều người Afghanistan, đã từng hợp tác với chính quyền và quân đội Mỹ trong quá khứ, lo sợ bị Taliban trả thù cũng đang tìm cách thoát khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Taliban tuyên bố sẽ chỉ cho phép phương Tây và Mỹ di tản công dân ra khỏi nước này trước đêm 31/8. Tới ngày 1/9, toàn bộ mọi hoạt động di tản sẽ phải dừng lại, và phải thông qua chính quyền mới do Taliban dựng lên. Nhiều chuyên gia nhận định, việc di tản toàn bộ người phương Tây cũng như những người Afghanistan từng cộng tác với quân đội Mỹ ra khỏi quốc gia này trước ngày 1/9 là điều bất khả thi. Ngoài ra, một loạt các cơ sở tình báo có sử dụng người bản địa, cũng cần được sơ tán khẩn cấp, tránh để lộ thân phận hoặc tệ hơn, ảnh hưởng tới an ninh phản gián của Mỹ trong khu vực này. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng việc Mỹ ném bom tấn công IS bên trong lãnh thổ Afghanistan lúc này, không những không giải quyết được vấn đề trước mắt, mà thậm chí còn khiến Taliban nổi giận, đóng cửa sân bay Kabul trước hạn chót. Trước đó nhiều chuyên gia đã cảnh báo, việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, có thể biến quốc gia này thành "thánh địa" của các phong trào khủng bố ở Trung Đông nói riêng và trên thế giới nói chung. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Mỹ từng sử dụng những loại vũ khí hiện đại nhất để săn lùng Taliban nhưng không thể tuyệt diệt được các tay súng của tổ chức này. Nguồn: USAF.



