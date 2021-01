Soi chi tiết trực thăng Black Hawk hạng nặng vừa ra mắt

Phiên bản trực thăng Black Hawk hạng nặng vừa được Mỹ cho ra mắt có tên mã UH-60M được coi là bản nâng cấp lớn nhất của dòng trực thăng đa dụng "Ó Đen" đã có thâm niên gần 50 năm phục vụ trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Điểm cải tiến đắt giá nhất của phiên bản này được cho là hệ thống ảnh nhiệt đa chức năng (FLIR) được nhà sản xuất bổ sung thêm. Hệ thống này cho phép phi công có thể điều khiển được trực thăng trong mọi điều kiện thời tiết và ánh sáng với độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống đèn tìm kiếm và cứu hộ cũng được cải tiến, cho phép phi công chuyển sang chế độ đèn hồng ngoại và kết hợp với hệ thống FLIR, gia tăng hiệu quả tìm kiếm trong nhiệm vụ cứu hộ. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống nhận diện mục tiêu cùng với hệ thống bay tự động cũng được nâng cấp, đảm bảo trực thăng có thể hoạt động hiệu quả hơn trong nhiều nhiệm vụ khác nhau cũng như trong đảm nhận được nhiều nhiệm vụ bay đặc thù. Nguồn ảnh: Sina. Ở khoang hành khách, trực thăng Ó Đen hạng nặng cũng được bố trí thêm nhiều cửa thoát hiểm, cho phép người ngồi trong trực thăng có thể dễ dàng thoát ra ngoài trong trường hợp máy bay rơi hoặc gặp sự có va đập, khiến cửa chính bị móp, méo và không thể mở được. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc cũng được cải tiến, cho phép chiếc trực thăng liên lạc được qua các kênh vệ tinh khác nhau, đảm bảo thông tin không bị gián đoạn trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Nguồn ảnh: Sina. Khoang hành khách của trực thăng Ó Đen hạng nặng bản nâng cấp được bố trí rất gọn gàng, có thể đảm nhận nhiệm vụ vận tải rất tốt do ghế ngồi có khả năng gập gọn gàng. Nguồn ảnh: Sina. Toàn bộ hệ thống vệ tinh liên lạc, đèn cứu hộ kết hợp với hệ thống camera ảnh nhiệt và hồng ngoại được đặt ở phía mũi chiếc Black Hawk hạng nặng. Nguồn ảnh: Sina. Việc cải biến chiếc trực thăng Ó Đen sang phiên bản hạng nặng hứa hẹn mở ra rất nhiều triển vọng sử dụng của loại trực thăng này, đảm bảo nó có thể đáp ứng được nhu cầu của chiến trường hiện đại. Nguồn ảnh: Sina. Khoang điều khiển cải tiến của trực thăng Black Hawk hạng nặng với nhiều thiết bị điện tử được bổ sung thêm. Nguồn ảnh: Sina. Ra đời từ những năm 70 của thế kỷ trước, trực thăng Black Hawk tới nay được coi là loại trực thăng đa dụng phổ biến nhất do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Ở thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ sử dụng trực thăng Black Hawk nhiều không kém gì so với trực thăng UH-1 trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh chiến thuật trực thăng vận của Quân đội Mỹ trong thế kỷ 21 với trực thăng vận tải đa dụng Black Hawk.

