Skoda Kylaq - SUV giá rẻ chỉ 230 triệu đồng "đối thủ" Toyota Raize

Với chiều dài 3.995 mm, Kylaq là mẫu xe nhỏ nhất của Skoda, nằm dưới mẫu Kushaq dành cho thị trường Ấn Độ (4.225 mm) và mẫu Kamiq dành cho thị trường EU (4.241 mm). Trên thực tế, Skoda Kylaq 2025 mới thậm chí còn ngắn hơn mẫu xe hatchback Fabia dành cho thị trường EU (4.108 mm), nhưng có chiều dài cơ sở tương đương là 2.566 mm. Về ngoại thất, mẫu xe SUV Skoda Kylaq 2025 vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid đặc trưng của Skoda nhưng các đường nét có phần hơi đơn giản vì đây là một sản phẩm giá rẻ. Ở đầu xe, đèn định vị được đặt cao hai bên lưới tản nhiệt, trong khi đèn pha chính nằm tách biệt bên phía dưới. Ngoài ra, cản trước mạ crom cũng là một điểm thu hút sự chú ý trên mẫu SUV này. Xe có tổng cộng 5 màu ngoại thất, bao gồm cả màu Olive Gold mới. Skoda Kylaq cũng sở hữu không gian nội thất hiện đại hàng đầu phân khúc với màn hình cảm ứng 10,1 inch cho thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Mẫu xe này cung cấp khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay không dây, cùng với sạc không dây cho điện thoại thông minh. Các phiên bản cao cấp hơn có ghế chỉnh điện 6 hướng với hệ thống thông gió và bọc da giả, điều hòa không khí tự động và cửa sổ trời mở điện. Hệ thống tính năng an toàn cũng được Skoda chú trọng khi thiết kế Kylaq với 25 tính năng an toàn tự động và thụ động (lên đến 35 tính năng ở một số phiên bản), mặc dù chúng không bao gồm bất kỳ công nghệ hỗ trợ lái tinh vi nào. Dưới nắp capo của Skoda Kylaq là động cơ xăng ba xi-lanh TSI 1.0L tăng áp sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm. Đi kèm với đó là hệ dẫn động cầu trước, hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Tốc độ tối đa của mẫu SUV này được giới hạn ở mức 188 km/h. Skoda Kylaq sẽ chính thức được mở bán từ đầu năm 2025 tại Ấn Độ và sản xuất tại nhà máy Chakan. Mức giá xe Skoda Kylaq 2025 khởi điểm từ 789.000 INR (khoảng 230 triệu VNĐ), mẫu SUV mang thương hiệu CH Séc này sẽ cạnh tranh cùng với Citroen New C3, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Toyota Raize và Tata Nexon. Video: Giới thiệu SUV cỡ nhỏ, giá rẻ Skoda Kylaq tại Ấn Độ.

