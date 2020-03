Ứng cử viên "hàng khủng" thay thế trực thăng Black Hawk trong biên chế Mỹ

Ra đời từ năm 1974, trực thăng đa dụng Black Hawk tới nay đã trở thành loại trực thăng đa dụng quan trọng bậc nhất của quân đội Mỹ - thay thế cho dòng trực thăng UH-1 trước đây. Hình ảnh quân đội Mỹ ở Afghanistan hay ở Iraq sau này luôn gắn liền với trực thăng Black Hawk - giống như hình ảnh quân đội Mỹ gắn liền với trực thăng UH-1 khi tham chiến ở Việt Nam vậy. Tuy nhiên khi đã gần... 50 tuổi, loại trực thăng này đã đến lúc được thay thế, bất chấp việc Black Hawk đã tỏ ra cực kỳ phổ biến trong quân đội Mỹ, xuất hiện trong gần như mọi quân binh chủng. Một trong những ứng cử viên sáng giá để thay thế cho trực thăng Black Hawk đó chính là Bell V280 Valor - loại phương tiện bay lai giữa máy bay cánh bằng và trực thăng lên thẳng. Phần động cơ của V-280 có khả năng xoay 90 độ, giúp nó có thể lên thẳng như trực thăng nhưng cũng có thể bay nhanh như máy bay cánh bằng. V-280 Valor bay như máy bay cánh bằng với tốc độ cực cao - điểm yếu của loại phương tiện bay này đó là nó có cơ cấu hoạt động rất phức tạp, cần thời gian bảo dưỡng và chi phí vận hành cao. Tiếp đến là trực thăng đồng trục SB>1 do Boeing và Sikorsky hợp tác sản xuất. Loại trực thăng này mang trong mình một trục cánh quạt kép kèm theo đó là cánh quạt đuôi để tăng tốc độ hành trình. Về cơ bản, Mỹ chưa từng sử dụng bất cứ một loại trực thăng đồng trục nào trong biên chế với số lượng lớn cả. Việc đưa vào sử dụng SB>1 sẽ đòi hỏi quân đội Mỹ cần rất nhiều thời gian để làm quen dần. Ngoài ra, trực thăng đồng trục cũng được cho là có chi phí vận hành và thời gian bảo dưỡng cao hơn nhiều so với các loại trực thăng truyền thống thông thường khác. Trương tương lai, nhiều khả năng loại trực thăng được lựa chọn trở thành ứng viên thay thế cho Black Hawk của Mỹ sẽ có thiết kế đơn giản hơn nhiều so với hai loại trực thăng kể trên, đơn giản là ứng cử viên này cần có chi phí vận hành rẻ, giá sản xuất rẻ để thay thế được hoàn toàn hơn 3000 chiếc Black Hawk mà Mỹ đang sử dụng hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Gần 50 tuổi, trực thăng Black Hawk vẫn liên tục được nâng cấp.

