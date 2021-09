Sốc: Taliban chiếm 150 xe tăng của quân kháng chiến Afghanistan

Phía Taliban vừa lên tiếng tuyên bố, đã tịch thu làm chiến lợi phẩm ít nhất 150 xe tăng và thiết giáp các loại của quân kháng chiến Afghanistan. So với tình trạng của quân kháng chiến Afghanistan hiện tại, khi mà lực lượng này bị bao vây và có nguồn dự trữ giới hạn, việc bị mất 150 thiết giáp và xe tăng vào tay đối phương, rõ ràng là một việc không thể chấp nhận được. Trong đoạn video được các tay súng Taliban đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy các loại phương tiện mà Afghanistan để mất vào tay đối phương bao gồm xe tăng chủ lực, xe thiết giáp chở quân, xe thiết giáp hạng nhẹ, và rất nhiều vũ khí cá nhân. Nhiều nguồn tin cho biết, các phương tiện thiết giáp này đã bị quân kháng chiến Afghanistan bỏ lại do hư hỏng hoặc hết đạn dược. Địa hình của thung lũng Panjshir hết sức phức tạp, và không phải ở bất cứ khu vực nào, cũng có thể triển khai phương tiện thiết giáp với số lượng lớn. Theo một thông tin khác được truyền thông Nga đăng tải, quân kháng chiến Afghanistan đã gây thiệt hại nặng, tiêu diệt hàng chục tay súng Taliban trong một cuộc phục kích diễn ra vào tối qua theo giờ địa phương. Theo đó, lực lượng quân kháng chiến Afghanistan đã tiến hành phục kích ở khu vực có địa hình cực kỳ yểm trợ, khiến pháo binh và máy bay của Taliban không thể yểm trợ. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng quân kháng chiến Afghanistan đang chuyển dần sang lối đánh du kích lâu dài để bảo toàn lực lượng, thay vì đối đầu trực diện với Taliban. Việc chuyển sang lối đánh du kích, cũng đồng nghĩa với việc quân kháng chiến Afghanistan không cần thiết phải sử dụng phương tiện thiết giáp ở quy mô lớn. Tuy nhiên nếu kéo dài lối đánh du kích này, quân kháng chiến Afghanistan sẽ rất khó lật ngược được tình thế, không thể phát động tấn công quy mô lớn vào các điểm cao chiến lược quanh Panjshir. Nhiều nguồn tin cũng cho biết, rất có thể Iran và Nga sẽ hỗ trợ lực lượng quân kháng chiến Afghanistan, tuy nhiên lực lượng này hiện đang lọt giữa vòng vây của Taliban, họ cần mở đường rút ra biên giới với Tajikistan, nếu muốn nhận được tiếp tế. Còn trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia cho rằng việc đưa quân can thiệp trực tiếp vào tình hình Afghanistan, là điều bất khả thi với mọi quốc gia, kể cả là cường quốc. Mặc dù vậy, nếu rút lên khu vực biên giới, lực lượng quân kháng chiến sẽ bị mất đi thế cố thủ vững như bàn thạch ở thung lũng Panjshir. Và sau đó, việc tiến quân đánh chiếm lại khu thung lũng này, gần như là điều bất khả thi với tiềm lực của lực lượng này. Nguồn ảnh: Ydex. Lượng vũ khí nhiều khổng lồ mà Taliban thu giữ được từ quân đội Afghanistan. Nguồn: HT.



