So sánh lực lượng máy bay ném bom chiến lược Mỹ - Trung Quốc: Một trời một vực!

Máy bay ném bom B-21 Raider là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tàng hình, hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Không quân Mỹ đặt mục tiêu sử dụng B-21 để thay thế các máy bay ném bom B-1B, B-52H và mở rộng lực lượng máy bay ném bom chiến lược. Trong tương lai, máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 có số lượng đến 200 chiếc; sẽ cùng với máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2, làm nòng cốt xây dựng lực lượng tấn công chiến lược trên không của Mỹ.Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 là phiên bản có cấu hình thấp hơn so với máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2; tuy nhiên chi phí sẽ không vượt quá 500 triệu USD cho một chiếc B-21. Về hiệu suất tàng hình, B-21 vẫn theo thiết kế hình dạng B-2, nhưng nó chỉ nhỏ hơn về kích thước; đồng thời đã tiếp thu toàn bộ những ưu điểm tàng hình của máy bay ném bom B-2. Máy bay B-21 đã khắc phục được những điểm yếu của B-2 đó là lớp sơn tàng hình hay bị nứt; B-21 sử dụng lớp sơn tàng hình thế hệ mới, cùng kiểu với máy bay chiến đấu F-22; cùng với những cải tiến nhỏ trong các chi tiết khác của thân máy bay, do vậy hiệu suất tàng hình của B-21 ít nhất là gấp đôi so với B-2. Hình dáng của máy bay B-21 chỉ bằng một nửa kích thước của máy bay ném bom B-2; B-21 sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp để giảm trọng lượng, ước tính trọng lượng rỗng của máy bay B-21 chỉ khoảng bằng 1/3 của máy bay B-2. Máy bay B-21 sử dụng hai động cơ phản lực F135, lực đẩy của hai động cơ khoảng 14 tấn; trong khi 4 động cơ phản lực F110 được sử dụng trên máy bay ném bom B-2 chỉ có lực đẩy chỉ 8,6 tấn. So với máy bay ném bom B-2, lực đẩy và mức tiêu thụ nhiên liệu của máy bay ném bom B-21 sẽ vượt xa máy bay B-2. Điều này có nghĩa là máy bay B-21 sẽ có tầm hoạt động xa hơn và tốc độ nhanh hơn, mà không phải hy sinh tải trọng vũ khí. Có khả năng tầm hoạt động của máy bay B-21 sẽ khoảng 14.000 km, và có hành trình siêu thanh, phù hợp với tốc độ của các loại máy bay tàng hình F-22 và F-35 hộ tống. Về khả năng tấn công, máy bay B-21 sẽ sử dụng hệ thống điện tử hàng không, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển hỏa lực mới nhất của Mỹ và có khả năng mang nhiều loại vũ khí hàng không khác nhau của Mỹ, cho các cuộc tấn công mặt đất. Đánh giá chung, máy bay B-21 không phải vũ khí "xa xỉ" mang tính thời đại như máy bay ném bom B-2; sử dụng công nghệ quân sự mới nhất của Mỹ và khả năng chiến đấu toàn diện sẽ vượt qua máy bay ném bom B-2, trở thành loại máy bay ném bom chiến lược tốt nhất thế giới. B-21 được lên kế hoạch bay thử nghiệm vào năm 2020, sau khi hoàn thành thử nghiệm, sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và biên chế ngay; điều này chắc chắn sẽ tăng cường hơn nữa lợi thế chiến lược của Không quân Mỹ và gây áp lực quốc phòng lớn hơn cho các nước khác trên thế giới. Là một quốc gia có ngân sách quốc phòng chỉ sau Mỹ và luôn tăng trong suốt vài chục năm qua; hiện nay Trung Quốc chỉ có duy nhất loại máy bay ném bom chiến lược H-6; đây là loại máy bay được Trung Quốc sao chép từ máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô, được thiết kế từ những năm 1950. Với tải trọng và tầm bay của H-6, loại máy bay này chưa thể sánh được với những loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ cũ của Mỹ như B-52 hay B-1B; thậm chí tải trọng và tầm hoạt động của H-6 chỉ tương đương máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ mà thôi. Hiện nay Trung Quốc cũng đã khởi động chương trình chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình H-20, tuy nhiên dự án mới chỉ trên giấy, trong khi đó Mỹ đã có 3 loại máy bay ném bom chiến lược; với việc đưa máy bay B-21 vào biên chế, khoảng cách giữa 2 lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ và Trung Quốc ngày càng bị nới rộng và khó có khả năng san lấp đầy. Video Siêu máy bay ném bom chiến lược số một của Mỹ - Nguồn: QPVN

Máy bay ném bom B-21 Raider là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, tàng hình, hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Không quân Mỹ đặt mục tiêu sử dụng B-21 để thay thế các máy bay ném bom B-1B, B-52H và mở rộng lực lượng máy bay ném bom chiến lược. Trong tương lai, máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 có số lượng đến 200 chiếc; sẽ cùng với máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2, làm nòng cốt xây dựng lực lượng tấn công chiến lược trên không của Mỹ. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 là phiên bản có cấu hình thấp hơn so với máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2; tuy nhiên chi phí sẽ không vượt quá 500 triệu USD cho một chiếc B-21. Về hiệu suất tàng hình, B-21 vẫn theo thiết kế hình dạng B-2, nhưng nó chỉ nhỏ hơn về kích thước; đồng thời đã tiếp thu toàn bộ những ưu điểm tàng hình của máy bay ném bom B-2. Máy bay B-21 đã khắc phục được những điểm yếu của B-2 đó là lớp sơn tàng hình hay bị nứt; B-21 sử dụng lớp sơn tàng hình thế hệ mới, cùng kiểu với máy bay chiến đấu F-22; cùng với những cải tiến nhỏ trong các chi tiết khác của thân máy bay, do vậy hiệu suất tàng hình của B-21 ít nhất là gấp đôi so với B-2. Hình dáng của máy bay B-21 chỉ bằng một nửa kích thước của máy bay ném bom B-2; B-21 sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp để giảm trọng lượng, ước tính trọng lượng rỗng của máy bay B-21 chỉ khoảng bằng 1/3 của máy bay B-2. Máy bay B-21 sử dụng hai động cơ phản lực F135, lực đẩy của hai động cơ khoảng 14 tấn; trong khi 4 động cơ phản lực F110 được sử dụng trên máy bay ném bom B-2 chỉ có lực đẩy chỉ 8,6 tấn. So với máy bay ném bom B-2, lực đẩy và mức tiêu thụ nhiên liệu của máy bay ném bom B-21 sẽ vượt xa máy bay B-2. Điều này có nghĩa là máy bay B-21 sẽ có tầm hoạt động xa hơn và tốc độ nhanh hơn, mà không phải hy sinh tải trọng vũ khí. Có khả năng tầm hoạt động của máy bay B-21 sẽ khoảng 14.000 km, và có hành trình siêu thanh, phù hợp với tốc độ của các loại máy bay tàng hình F-22 và F-35 hộ tống. Về khả năng tấn công, máy bay B-21 sẽ sử dụng hệ thống điện tử hàng không, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển hỏa lực mới nhất của Mỹ và có khả năng mang nhiều loại vũ khí hàng không khác nhau của Mỹ, cho các cuộc tấn công mặt đất. Đánh giá chung, máy bay B-21 không phải vũ khí "xa xỉ" mang tính thời đại như máy bay ném bom B-2; sử dụng công nghệ quân sự mới nhất của Mỹ và khả năng chiến đấu toàn diện sẽ vượt qua máy bay ném bom B-2, trở thành loại máy bay ném bom chiến lược tốt nhất thế giới. B-21 được lên kế hoạch bay thử nghiệm vào năm 2020, sau khi hoàn thành thử nghiệm, sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và biên chế ngay; điều này chắc chắn sẽ tăng cường hơn nữa lợi thế chiến lược của Không quân Mỹ và gây áp lực quốc phòng lớn hơn cho các nước khác trên thế giới. Là một quốc gia có ngân sách quốc phòng chỉ sau Mỹ và luôn tăng trong suốt vài chục năm qua; hiện nay Trung Quốc chỉ có duy nhất loại máy bay ném bom chiến lược H-6; đây là loại máy bay được Trung Quốc sao chép từ máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô, được thiết kế từ những năm 1950. Với tải trọng và tầm bay của H-6, loại máy bay này chưa thể sánh được với những loại máy bay ném bom chiến lược thế hệ cũ của Mỹ như B-52 hay B-1B; thậm chí tải trọng và tầm hoạt động của H-6 chỉ tương đương máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ mà thôi. Hiện nay Trung Quốc cũng đã khởi động chương trình chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình H-20, tuy nhiên dự án mới chỉ trên giấy, trong khi đó Mỹ đã có 3 loại máy bay ném bom chiến lược; với việc đưa máy bay B-21 vào biên chế, khoảng cách giữa 2 lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ và Trung Quốc ngày càng bị nới rộng và khó có khả năng san lấp đầy. Video Siêu máy bay ném bom chiến lược số một của Mỹ - Nguồn: QPVN