Máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc mang được… 9 tấn bom?!

Máy bay Xian H-6 của Trung Quốc đang là xương sống của lực lượng ném bom chiến lược của nước này. Số lượng máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trong biên chế hiện tại là khoảng 150 chiếc, trong đó các phiên bản có khả năng mang bom tốt nhất cũng chỉ vào khoảng 10 tấn. Còn lại, chủ yếu các máy bay ném bom H-6 chỉ có thể mang theo được 9 tấn bom - đây là số lượng bom chỉ bằng 1/3 so với các máy bay ném bom B-52 mà Mỹ sử dụng. Chưa hết, số lượng bom chỉ 10 tấn của máy bay ném bom H-6 thậm chí cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với lượng vũ khí mà máy bay chiến đấu Su-30 của Nga có thể mang theo đươc - vào khoảng 8 tấn. Điểm mạnh duy nhất của H-6 so với các may bay Su-30 của Nga có lẽ là chiếc máy bay ném bom này có tầm bay xa hơn, khả năng mang theo vũ khí cồng kềnh tốt hơn. Việc chế tạo một loại máy bay tương lai nhằm thay thế cho H-6 có vẻ vẫn rất mù mờ với Trung Quốc - vậy nên ít nhất máy bay ném bom H-6 sẽ còn phục vụ Không quân Trung Quốc hàng chục năm nữa. Thậm chí, các phương án cải tiến, nâng cấp H-6 vẫn tiếp tục được Trung Quốc đưa ra - điều này chứng tỏ H-6 vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng trong biên chế Không quân Trung Quốc. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã dừng các dây chuyền lắp ráp và sản xuất máy bay ném bom H-6 của quốc gia này từ năm 1982, tuy nhiên tới nay các máy bay ném bom H-6 vẫn là loại máy bay ném bom lớn nhất mà Trung Quốc đang sở hữu. Được chế tạo dựa trên thiết kế của máy bay ném bom Tu-16 từng phục vụ trong biên chế của Quân đội Liên Xô. Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc từng được nước này xuất khẩu cho Iraq và Ai Cập trong quá khứ. Tuy nhiên cả Iraq và Ai Cập đều đã cho các máy bay ném bom này của Trung Quốc về hưu từ năm 1991 và 2000. Tới nay, chỉ duy nhất Không quân Trung Quốc còn tiếp tục sử dụng loại máy bay ném bom này. Khả năng ném bom của H-6 về cơ bản là khá "tồi" do nó có tải trọng vũ khí thấp. Tuy nhiên từ thiết kế khung gầm của H-6, Trung Quốc đã phát triển ra nhiều loại máy bay khác, trong đó bao gồm cả các phiên bản tiếp liệu trên không hoặc bệ phóng trên không. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay vận tải Xian Y-20 - một sản phẩm cũng được sản xuất bởi Tập đoàn Hàng không Tây An của Trung Quốc.

