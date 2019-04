Rơi nước mắt khai quật máy bay ném bom DB-3 ở Nga

Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945), hàng triệu quân dân Liên Xô đã ngã xuống. Mà cho tới tận hôm nay, rất nhiều người trong số họ vẫn chưa tìm được hài cốt, không ít có lẽ đã hòa vào đất mẹ mãi mãi. Nguồn ảnh: ER Mạng ER cách đây không lâu đã giới thiệu một bộ ảnh quá trình khai quật xác máy bay ném bom DB-3 rơi xuống một đầm lầy sau khi bị quân phát xít bắn hạ. Dù được cho là đã phát hiện từ lâu nhưng việc khai quật bị trì hoãn do điều kiện phức tạp của đầm lấy ảnh hưởng tới công tác thu thập di hài phi công. Nguồn ảnh: ER Mãi tới năm ngoái, công việc khai quật mới được tiến hành và thu được thành công một bộ hài cốt của phi công trên máy bay ném bom DB-3. Nguồn ảnh: ER DB-3 là máy bay ném bom tầm xa do phòng thiết kế Iluyshin nghiên cứu, phát triển từ giữa những năm 1930. Khoảng 1.528 chiếc đã được sản xuất cho tới năm 1939. Tháng 8/1941, DB-3 trở thành máy bay đầu tiên của Liên Xô ném bom Berlin. DB-3 có tầm bay cực đại tới 3.800km, mang được tới 2,5 tấn bom (khá nhiều thời bấy giờ). Nguồn ảnh: Wikipedia Chiếc DB-3 trong cuộc khai quật này có vẻ như đâm thẳng xuống đầm lấy và phát nổ khiến phần lớn phần thân máy bay tan nát thành từng mảnh nhỏ. Trong ảnh là một phần thân lớn được tìm thấy nhưng không còn rõ hình hài. Nguồn ảnh: ER Các di vật tại hiện trường cho thấy rõ chiếc máy bay nát thành từng mảnh khi lao xuống đất. Nguồn ảnh: ER Không ai rõ số phận của phi hành đoàn 3 người trên máy bay cho tới hôm nay. Nguồn ảnh: ER Càng bánh máy bay được tìm thấy sau gần 80 năm. Nguồn ảnh: ER Bảng đồng hồ máy bay. Nguồn ảnh: ER Đoàn khai quật không khỏi rơi nước mắt khi phát hiện những bộ quần áo bay của phi hành đoàn rách tươm. Nguồn ảnh: ER Theo nguồn tin của ER, một bộ hài cốt được tìm thấy. Nguồn ảnh: ER Mũ đội đầu của một trong 3 phi công chiếc DB-3. Nguồn ảnh: ER Giấy tờ phi công còn rõ chữ. Để xác định bộ hài cốt của ai thì còn phải chờ kết quả giám định AND. Nguồn ảnh: ER Không loại trừ hai người phi công còn lại đã “hòa vào đất mẹ Nga vĩ đại”. Nguồn ảnh: ER Một chiếc giầy cùng đôi tất của các phi công được tìm thấy dưới lòng đầm lầy đen tối. Nguồn ảnh: ER Mời độc giả xem video hiếm về máy bay DB-3 thời CTTG 2. Nguồn: Youtube

Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945), hàng triệu quân dân Liên Xô đã ngã xuống. Mà cho tới tận hôm nay, rất nhiều người trong số họ vẫn chưa tìm được hài cốt, không ít có lẽ đã hòa vào đất mẹ mãi mãi. Nguồn ảnh: ER Mạng ER cách đây không lâu đã giới thiệu một bộ ảnh quá trình khai quật xác máy bay ném bom DB-3 rơi xuống một đầm lầy sau khi bị quân phát xít bắn hạ. Dù được cho là đã phát hiện từ lâu nhưng việc khai quật bị trì hoãn do điều kiện phức tạp của đầm lấy ảnh hưởng tới công tác thu thập di hài phi công. Nguồn ảnh: ER Mãi tới năm ngoái, công việc khai quật mới được tiến hành và thu được thành công một bộ hài cốt của phi công trên máy bay ném bom DB-3. Nguồn ảnh: ER DB-3 là máy bay ném bom tầm xa do phòng thiết kế Iluyshin nghiên cứu, phát triển từ giữa những năm 1930. Khoảng 1.528 chiếc đã được sản xuất cho tới năm 1939. Tháng 8/1941, DB-3 trở thành máy bay đầu tiên của Liên Xô ném bom Berlin. DB-3 có tầm bay cực đại tới 3.800km, mang được tới 2,5 tấn bom (khá nhiều thời bấy giờ). Nguồn ảnh: Wikipedia Chiếc DB-3 trong cuộc khai quật này có vẻ như đâm thẳng xuống đầm lấy và phát nổ khiến phần lớn phần thân máy bay tan nát thành từng mảnh nhỏ. Trong ảnh là một phần thân lớn được tìm thấy nhưng không còn rõ hình hài. Nguồn ảnh: ER Các di vật tại hiện trường cho thấy rõ chiếc máy bay nát thành từng mảnh khi lao xuống đất. Nguồn ảnh: ER Không ai rõ số phận của phi hành đoàn 3 người trên máy bay cho tới hôm nay. Nguồn ảnh: ER Càng bánh máy bay được tìm thấy sau gần 80 năm. Nguồn ảnh: ER Bảng đồng hồ máy bay. Nguồn ảnh: ER Đoàn khai quật không khỏi rơi nước mắt khi phát hiện những bộ quần áo bay của phi hành đoàn rách tươm. Nguồn ảnh: ER Theo nguồn tin của ER, một bộ hài cốt được tìm thấy. Nguồn ảnh: ER Mũ đội đầu của một trong 3 phi công chiếc DB-3. Nguồn ảnh: ER Giấy tờ phi công còn rõ chữ. Để xác định bộ hài cốt của ai thì còn phải chờ kết quả giám định AND. Nguồn ảnh: ER Không loại trừ hai người phi công còn lại đã “hòa vào đất mẹ Nga vĩ đại”. Nguồn ảnh: ER Một chiếc giầy cùng đôi tất của các phi công được tìm thấy dưới lòng đầm lầy đen tối. Nguồn ảnh: ER Mời độc giả xem video hiếm về máy bay DB-3 thời CTTG 2. Nguồn: Youtube