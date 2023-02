Số phận của lính bắn tỉa đánh thuê tại chảo lửa Bakhmut

Trong số những người lính đánh thuê phương Tây tham chiến ở Ukraine, thực sự có nhiều “sát thủ bắn tỉa”, chiến đấu trong hàng ngũ Quân đội Ukraine. Chẳng hạn như một tay súng bắn tỉa 34 tuổi đến từ Canada, chiến đấu trực tiếp ở chiến trường Bakhmut, trực tiếp đối đầu với lính đánh thuê Wagner của Nga. Trong khoảng thời gian tay súng bắn tỉa này tham chiến ở Bakhmut, có tổng cộng 15 binh sĩ Nga thiệt mạng bởi hỏa lực chính xác của anh ta; và anh ta chỉ sử dụng 21 viên đạn để hoàn thành thành tích này. Trung bình, tay súng bắn tỉa Canada có thể hạ gục 3 lính Nga trong một ngày. Không chỉ vậy, anh ta còn rất giỏi trong việc tổ chức các cuộc bắn tỉa tầm xa, lên tới cự ly 1.800 mét (?). Ở cự ly này, Quân đội Nga dù có trinh sát kỹ lưỡng đến đâu, cũng khó có thể lần ra được nơi những tay súng bắn tỉa ẩn nấp; có thể nói là là rất khó để chống trả. Trong Quân đội Ukraine vẫn còn rất nhiều lính đánh thuê ưu tú như thế; nhưng dù hiệu quả chiến đấu cá nhân của họ có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn không thể xoay chuyển tình thế tại “nồi hầm” Bakhmut. Lấy những tay súng bắn tỉa phương Tây chiến đấu tại Ukraine làm ví dụ, trong một số tình huống chiến đấu, họ có thể tiêu diệt được một số quân Nga, mà không cần vũ khí hạng nặng. Nhưng phần lớn thời gian, giống như những người lính bình thường, họ chỉ là “vật tư tiêu hao” trên chiến trường. Lý do là trong các trận chiến đấu vừa qua, phương thức công kích chủ yếu của Quân đội Nga là dùng vũ khí hỏa lực, đặc biệt là pháo binh; nên các tay súng bắn tỉa dù lợi hại đến đâu, cũng không thể dùng súng bắn tỉa tiêu diệt được nhiều lính Nga. Thậm chí họ còn không có cơ hội để khai hỏa. Dưới sự bắn phá với hỏa lực cường độ cao của quân Nga, xạ thủ bắn tỉa của Ukraine có rất ít cơ hội; không chỉ khó bắn trúng, mà còn có nguy cơ bị lộ vị trí. Chỉ cần họ khai hỏa, là lập tức đạn pháo Nga sẽ trùm lên khu vực lính bắn tỉa trú ẩn. Vì vậy, các tay súng bắn tỉa thực sự không hữu ích lắm trong các trận chiến thực sự trên chiến trường Ukraine; Nhưng ở Bachmut có một ngoại lệ, vì trước đây Quân đội Ukraine chiếm giữ các điểm cao, nơi bố trí được nhiều công sự, cho phép lính bắn tỉa có thể bí mật khai hỏa từ trên cao, nên hầu hết các kỷ lục của lính bắn tỉa Canada, đều được lập vào thời điểm đó. Nhưng khi Quân đội Nga thay đổi chiến thuật trong khu vực, đó là dùng hỏa lực “làm mềm chiến trường”; đặc biệt trước khi tổ chức tấn công, dùng máy bay trinh sát không người lái, liên tục quan sát; do vậy các tay súng bắn tỉa không có nhiều cơ hội để khai hỏa. Trên thực tế, xạ thủ bắn tỉa thực sự phù hợp hơn với lối đánh du kích, chống nổi dậy, bảo đảm trong các chiến dịch an ninh và ám sát, hơn là các trận chiến tổng lực, với hỏa lực chủ yếu dựa vào pháo binh và không quân. Vì vậy, lính đánh thuê phương Tây, trong đó có nhiều tay súng bắn tỉa, đã vội vã sơ tán khỏi Ukraine. Và những người lính đánh thuê này phải thừa nhận rằng, họ đã thực sự đánh giá thấp cuộc xung đột giữa Quân đội Nga và Ukraine, và nghĩ rằng đó là một cuộc chiến cục bộ như ở chiến trường Afghanistan và Iraq; nhưng phải đến Ukraine, họ mới phát hiện ra đó là một cuộc chiến thực sự. Lính đánh thuê không có ưu thế trên không để phối hợp, cũng không có hỏa lực pháo binh hỗ trợ; thậm chí Quân đội Ukraine không thể hỗ trợ cho họ. Nên khó có thể trách họ là không thể đánh bại quân Nga. Mà Ukraine Quân đội cũng nên hiểu rõ, việc dựa vào lính đánh thuê nước ngoài của họ, khó có thể “lội ngược dòng”; cái chính là dựa vào sức của chính họ, mặc dù sự giúp đỡ từ bên ngoài là rất quan trọng, nếu không bại trận là khó tránh khỏi. Mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh quyết giữ Bakhmut bằng mọi giá, nhưng tình thế ở tiền tuyến lúc này, khiến Quân đội Ukraine khó hoàn thành nhiệm vụ này. Trong thời gian qua, Quân đội Nga đã tăng cường đáng kể sức mạnh tấn công vào Bakhmut, từ vũ khí nhiệt áp, bom cháy cho đến các loại súng phóng lựu hạng nặng…Liên tiếp tấn công vào các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine xung quanh và trong khu vực đô thị. Về hỏa lực, Quân đội Ukraine không thể địch lại Quân đội Nga, hiện tại đường vận chuyển và tiếp tế của Bakhmut đã bị Quân đội Nga phong tỏa, hỏa lực của phía Ukraine kém xa so với trước. Cộng với việc Quân đội Nga thay đổi chiến thuật trên tiền tuyến và sử dụng chiến thuật chia cắt để lần lượt chọc thủng một số lượng lớn cứ điểm, nên Quân đội Ukraine đã không còn khả năng chống đỡ.

