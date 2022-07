Số phận của 15.000 quân Nga ở Kherson sẽ ra sao?

Kể từ khi Bộ Quốc phòng Ukraine áp đặt kiểm soát thông tin nghiêm ngặt về tình hình giao tranh ở khu vực Kherson và yêu cầu người dân địa phương không tiết lộ những chiến tích, mà Quân đội Ukraine đã đạt được ở đó; Bộ Quốc phòng Nga đã không đề cập đến điều này trong bản tin hàng ngày của mình. Hiện tin tức về Quân đội Nga bị bao vây tại Kherson vẫn chưa được công bố. Người ta biết rất ít về những gì đang diễn ra trong khu vực Kherson và chỉ có thể được ghép lại với nhau từ một số thông tin rời rạc. Nhưng điều chắc chắn là tại đây, đang diễn ra một trận chiến khốc liệt, cả Quân đội Nga và Ukraine đều đang chiến đấu rất quyết liệt, đặc biệt là Quân đội Ukraine. Việc quân Ukraine tấn công vào khu vực công sự của Quân đội Nga đã khó, thì việc phòng thủ trên các mặt trận khác càng khó khăn hơn. Đại tá Vitaly Gulyayev, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 28 của Ukraine, đã thiệt mạng ở Kherson vào ngày 23/7 vừa qua và hiện tại nhiều đoàn tàu chở vũ khí của quân Nga đã tăng cường cho hướng mặt trận này. Thông tin này đã được Ukraine xác nhận.

Tình nguyện viên người Mỹ 34 tuổi Michael Maldonado, đến từ bang Kansas, là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, hiện thuộc biên chế của Lữ đoàn 28 Ukraine, cũng nói với phòng viên tờ New York Times rằng, thành phố Kherson sẽ là một Fallujah tiếp theo. Một "trận chiến ác liệt" sẽ nổ ra; điểm khác biệt giữa Kherson và Fallujah đó là, ở Fallujah, liên quân Mỹ-Anh có lợi thế tuyệt đối về mọi mặt, nhất là về hỏa lực và tình báo; trong khi tại khu vực Kherson, Quân đội Nga có ưu thế về hỏa lực tổng thể và đang chiếm ưu thế về mặt phòng thủ, Michael cho biết thêm. Nhiều tình nguyện viên nước ngoài đến từ các nước phương Tây (người Nga gọi họ là lính đánh thuê) đã nhấn mạnh rằng, cuộc chiến ở Ukraine hoàn toàn khác với các trận chiến mà họ tham gia ở Iraq và Afghanistan. Nhiều kinh nghiệm chiến đấu trước đây của họ đều vô dụng với hỏa lực vượt trội, mặc dù độ chính xác của pháo binh Nga chưa phải là tốt, nhưng với đạn dược đầy đủ, họ pháo kích ác liệt, thì dù là lính đặc nhiệm thiện chiến, hay tân binh lần đầu vào chiến trường, đều như nhau. Tuy nhiên Quân đội Ukraine cũng có lợi thế nhất định ở khu vực Kherson, ngoài việc tập trung lực lượng vượt trội, khi được báo cáo công khai rằng, hiện quân Ukraine tại đây có ít nhất 9 lữ đoàn, bao gồm 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn pháo binh và 7 lữ đoàn bộ binh. Ngoài ra Quân đội Ukraine chiến đấu tại mặt trận Kherson được tăng cường hỏa lực tên lửa M142 HIMARS và M270 do Mỹ và các nước khác viện trợ (nhưng hiện không có bằng chứng rõ ràng cho thấy, pháo phản lực M270 đã có mặt ở Kherson). Hiện ở Kherson, tác chiến kiểu du kích cũng phát triển rộng khắp. Trong những ngày qua, tên lửa HIMARS của Ukraine liên tục tấn công các kho đạn, kho dầu, các sở chỉ huy và các khu tập kết quân nằm sâu trong vùng hậu cứ của Quân đội Nga. Bên cạnh đó, lực lượng phòng không Ukraine cũng đã liên tục tấn công máy bay Nga, vừa bảo vệ phòng không vững chắc cho lực lượng mặt đất của Ukraine chiến đấu; đồng thời hạn chế đáng kể sức mạnh của Không quân Nga. Điều quan trọng là do có sự hỗ trợ tích cực của phương Tây, khiến Quân đội Ukraine không còn rơi vào tình thế "lúng túng", không còn lo lắng chuyện có đủ đạn pháo hay không trong cuộc giao tranh ở khu vực Kherson. Trong khi đó, cây cầu chiến lược Antonov bắc qua sông Dnepr, đây là cây cầu duy nhất nối thành phố Kherson với căn cứ địa của Nga ở phía nam sông Dniepr, đã bị tấn công bởi tên lửa HIMARS của Ukraine; các bức ảnh cho thấy, dù các trụ cầu vẫn còn nguyên vẹn nhưng mặt cầu đã bị hư hại. Do cầu Antonov trước đó đã bị trúng tên lửa HIMARS, khiến các đoàn xe tiếp tế và thiết bị hạng nặng của Quân đội Nga không thể đi qua, và phải đi đường vòng xa hơn 100 km. Mặc dù Quân đội Nga đã bắt đầu bắc cầu phao gần đó, nhưng vấn đề là khả năng chịu tải của cầu phao khác xa so với cầu Antonov, và nó dễ bị tấn công hơn, thậm chí một quả tên lửa cũng có thể phá hủy nó. Một khi cầu Antonov không thể được khắc phục, thì dù là quân Nga rút lui ở Kherson hay quân Nga đến các khu vực khác đều gặp khó khăn, lúc đó không phải 2.000 quân Nga bị bao vây, mà là 15.000 quân ở khu vực Kherson sẽ rơi vào "nồi hầm" của Quân đội Ukraine. Nếu Quân đội Nga bị bao vây tại Kherson, trận hợp vây của Quân đội Ukraine không hề nhỏ; nếu quân Nga không được giải cứu hoặc sơ tán hiệu quả, cùng với việc hết đạn và vật tư hậu cần, việc 15.000 quân Nga bị quân Ukraine hạ gục, là điều hoàn toàn khả thi. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Quân đội Nga đang rút một số đơn vị thiện chiến từ mặt trận Donbas, để tăng cường cho hướng Kherson và Zaporozhye, nhằm đáp trả cuộc tấn công sắp tới của Quân đội Ukraine. Hiện tin tức này vẫn chưa được Nga và Ukraine chính thức xác nhận, nhưng hiện tại hầu như ai cũng cảm thấy khu vực Kherson đang trở nên "rất nóng". Tuy nhiên việc Quân đội Ukraine phản công, cũng là lúc họ phải rời công sự kiên cố; đây cũng là cơ hội, để quân Nga gây sát thương binh lực của Ukraine ngoài công sự. Nhưng theo giới phân tích quân sự Anh, việc Quân đội Ukraine tiến hành hợp vây Quân đội Nga ở Kherson là điều khó có thể xảy ra và khi tiến hành chiến đấu ngoài công sự, sẽ là điều khó khăn cho Quân đội Ukraine. Tuy nhiên Quân đội Ukraine vẫn phải quyết tâm mở chiến dịch Kherson, để giải vây cho khu vực Donbass, mặc dù thời cơ chưa thực sự chín muồi. Video về những đoàn tàu chở vũ khí tăng cường cho mặt trận Kherson.

