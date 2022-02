Số phận chiếc máy bay an toàn nhất của Mỹ trên chiến trường Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân được mô tả là “sức mạnh không thể tưởng tượng được”. Nhưng chỉ từ năm 1965 đến năm 1967, Lầu Năm Góc phải hứng chịu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hàng ngàn máy bay phản lực đã bị bắn rơi với đủ các loại mới nhất, cùng với hàng ngàn phi công ưu tú bị chết hoặc bị bắt. Thiệt hại đến mức người Mỹ yêu cầu phải có một chiếc máy bay mới, vượt trội để chiếm ưu thế trước hệ thống phòng không rất hiệu quả của Việt Nam, đồng thời nâng cao tinh thần cho các phi công của họ. F-111 được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara lựa chọn trong cuộc thi thử nghiệm máy bay chiến đấu chiến thuật. F-111 có biệt danh là Aardvark (lợn đất), đây là máy bay đánh chặn tầm trung và siêu thanh. Đóng vai trò máy bay ném bom hạt nhân chiến lược, máy bay trinh sát trên không và máy bay tác chiến điện tử trong các phiên bản khác nhau của Mỹ. F-111 do tập đoàn General Dynamics nghiên cứu và chế tạo, được đánh giá như một nhà vô địch trên bầu trời. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào năm 1964, đến năm 1967 F-111 bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Giá của một chiếc tiêm kích F-111 vào thời điểm đó là 15 triệu USD, đắt hơn B-52. So với các loại máy bay mà không quân Mỹ từng sử dụng tại Việt Nam trước đây như A-4, A-6, F-4 hay F-105 thì F-111 vượt trội hơn hẳn. F-111 có hình dáng mũi dài nhọn, phía sau là buồng lái cho phi hành đoàn 2 người ngồi cạnh nhau. F-111 có chiều dài 22,4m, sải cánh 19m, cao 5,22m, thiết kế cánh có dạng hình học thay đổi, F-111 là mẫu máy bay tiên phong, dẫn đầu cho các máy bay kế nhiệm như F-14, Panavia Tornado và các máy bay của Liên Xô. Khung máy bay được tạo thành phần lớn từ hợp kim nhôm với thép, titan và các vật liệu khác, thân máy bay được làm bằng cấu trúc bán liền khối với các tấm cứng và tấm cấu trúc tổ ong. Ống xả bao gồm một vây đuôi dọc duy nhất, với hai mặt phẳng nằm ngang được đặt ở hai bên của ống xả động cơ. F-111 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đốt sau Pratt & Whitney TF30-P-100, tạo ra lực đẩy khô 80 kN cho mỗi bên và lên đến 112 kN với bộ đốt sau. F-111 có trọng lượng rỗng 21,4 tấn, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 45,3 tấn. Aardvark có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2.5, nhanh hơn đáng kể so với MiG-21 của không quân ta. Ngoài ra, F-111 còn có tầm bay tới 5.940 km, tốc độ lên cao 131,5 m/s, trần hoạt động lên tới 20km. Các phi công Mỹ tin rằng họ sẽ không bị bắn hạ khi ngồi trên chiếc máy bay này. Về hệ thống vũ khí, F-111 được trang bị pháo Gatling 20 mm M61A1 Vulcan 6 nòng trong khoang chứa vũ khí. Cùng với đó là 9 điểm cứng, bao gồm 8 dưới cánh và 1 dưới thân giữa các động cơ, cộng với 2 điểm gắn trong khoang chứa vũ khí có sức chứa 14,3 tấn. F-111 có thể mang tên lửa đất đối không AGM-69 SRAM, bom đối không AGM-130. Là một máy bay ném bom chiến đấu, nó có thể mang các loại bom thông thường như Mk 82, Mk 83, Mk 84 và Mk 117. Ngoài ra còn có bom chùm, bom xuyên thấu cứng BLU-109, bom dẫn đường bằng laser, bom BLU-107, GBU -15 bom điện quang, và bom hạt nhân B61 hoặc B43. Hầu hết các biến thể F-111 đều có hệ thống radar bám theo địa hình được kết nối với hệ thống lái tự động. Giống như mọi loại vũ khí hiện đại của Mỹ sản xuất từ những năm 1960, F-111 cũng được đưa sang Việt Nam để thử lửa. Đây cũng là loại máy bay cánh quét biến đổi có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. F-111 có hệ thống điều khiển tự động để bay vượt địa hình trong mọi thời tiết, cả ngày lẫn đêm mà không cần sự hướng dẫn của hệ thống định vị LORAN như nhiều loại máy bay khác. Do đó, nó có thể bay nhanh, ở độ cao thấp và cơ động ở những vùng rừng núi phức tạp, khó bị địch phát hiện và bắn hạ. F-111 được coi là máy bay tiêm kích-ném bom thế hệ mới tiên tiến nhất của không quân Mỹ thời bấy giờ. Mỹ đưa F-111 vào Việt Nam với hy vọng thay đổi cục diện cuộc chiến. Thật không may cho họ, bằng cách nào đó ngay cả những chiếc máy bay hiện đại nhất cũng có thể bị hạ gục. Nguồn ảnh: Vietnamwar.

