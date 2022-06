Sieverodonetsk: Quân Nga tiến vào trung tâm thành phố

Theo hãng tin Mỹ CNN, Thống đốc tỉnh Luhansk của Ukraine là ông Gaida ngày 30/5 cho biết, Quân đội Nga đang tiến về trung tâm thành phố Sieverodonetsk. Các lực lượng vũ trang Nga trước đó đã củng cố các vị trí đã chiếm được đối với các vùng ngoại ô đông bắc và đông nam của thành phố và cố gắng bao vây cả Sieverodonetsk và Lisichansk (hai thành phố này nằm cách nhau bởi con sông Bắc Donets). Một quan chức Ukraine cho biết: “Giao tranh lúc này tại Sieverodonetsk rất ác liệt, tình hình địa phương rất khó khăn và thành phố không có kết nối Internet, ngoại trừ kết nối hạn chế qua thiết bị thu phát vệ tinh Starlink”. Ông cũng cho biết, thành phố Lisichansk lân cận vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine, mặc dù con đường từ Lisichansk đến Bakhmut ở phía Tây Nam "không bị phong tỏa, nhưng nó nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga", vì vậy "việc sử dụng con đường này sẽ rất nguy hiểm". Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, cuộc tấn công của Nga đã đạt "cường độ tối đa". Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Motuzianik cho biết tại cuộc họp giao ban ngày 30/5 rằng, Quân đội Nga "đang cố gắng bao vây Quân đội của chúng tôi ở các khu vực Donetsk và Luhansk". Ông Motuzianik nói: "Cuộc tấn công đã đạt đến cường độ tối đa, quân Nga đang chiến đấu dọc theo toàn bộ mặt trận và cố gắng bắn phá các vị trí phía sau của chúng tôi bằng pháo binh". Nói cụ thể về trận chiến ở Sieverodonetsk, ông Motuzianik cho biết: "Quân đội Ukraine đang chiến đấu trên đường phố, chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của kẻ thù. Tôi rất lạc quan về tình hình, nhưng tình hình đang căng thẳng và chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn kẻ thù khỏi bao vây chúng tôi". Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng, chiến dịch của Nga ở miền đông Ukraine là nhằm chiếm toàn bộ Luhansk và Donetsk, nhưng hiện tại, các hoạt động của Quân đội Nga gần như hoàn toàn tập trung ở Sieverodonetsk. Theo phân tích của Mỹ, Quân đội Nga khó có thể tiến hành nhiều hoạt động đồng thời và có khả năng sẽ tiếp tục giảm bớt cuộc tấn công ở đông nam Izum và tây Lyman, để tập trung lực lượng hiện có ở Sieverodonetsk trong những ngày tới. Phát ngôn viên lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk, Ivan Filiponenko ngày 29/5 cho biết, họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Sieverodonetsk. Ông cho biết, Quân đội Ukraine đang ẩn náu trong các tòa nhà dân cư ở Sieverodonetsk để chống trả quân Nga. Do bất lợi trong phòng ngự tại thành phố Sieverodonetsk, Quân đội Ukraine hiện có ít lực lượng phòng ngự tại chỗ và phải mở các cuộc tấn công từ các mặt trận khác, nhằm phân tán hỏa lực tấn công của Quân đội Nga. Theo thông tin, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công “hạn chế” gần khu vực Kherson vào ngày 29/5, buộc các lực lượng địa phương của Nga đang đóng giữ ở đây, phải rút vào thế phòng thủ. Một số nhà phân tích cho rằng, cuộc phản công của Ukraine có khả năng làm suy yếu nỗ lực của Nga, nhằm thiết lập một thế trận phòng thủ vững chắc ở mặt trận phía Nam. Mặc dù cuộc phản công của Ukraine dường như khó có thể sớm chiếm lại những vùng lãnh thổ quan trọng, nhưng nó có thể làm gián đoạn các hoạt động của Nga và có thể buộc Nga phải triển khai quân tiếp viện tới khu vực Kherson, do đó làm giảm lực lượng tiếp viện của Nga tới khu vực Sieverodonetsk. Tuy nhiên các cuộc phản công của Ukraine, sẽ buộc lực lượng vũ trang của họ phải “xuất đầu lộ diện”; và đây cũng là cơ hội để Quân đội Nga phát huy thế mạnh của hỏa lực không quân và pháo binh, tên lửa tầm xa, để sát thương sinh lực ngoài công sự. Ngay từ 10 ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã nói rằng, nhiệm vụ giải phóng Luhansk sẽ kết thúc trong một ngày gần đây. Cái kết này kéo dài hơi lâu; nhưng đối với Quân đội Nga, vẫn còn rất nhiều trận chiến cam go sẽ diễn ra ở Donbass.

