Cộng hòa Chechnya đã đưa đến Ukraine bao nhiêu quân?

Một ngày sau khi Tổng thống Nga Putin quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Kadyrov cũng đã hành động. Với tư cách là Tổng thống điều hành của Cộng hòa tự trị Chechnya, ông Kadyrov với tư cách là chỉ huy tối cao của Lực lượng vũ trang Chechnya, đã triệu tập 12.000 binh sĩ để tổ chức một cuộc mít tinh và thông báo sẽ gửi quân đến Ukraine chiến đấu. Một số người cảm thấy khó hiểu, tại sao Quân đội Nga có đủ các lực lượng chính quy như lục quân, hải quân và không quân, cộng với một đơn vị Vệ binh Quốc gia; tại sao vẫn có một lực lượng quân sự độc lập với Bộ Quốc phòng Nga và không phụ thuộc vào Tổng thống Putin? Chúng ta biết rằng, nước Cộng hòa tự trị Chechnya chỉ là một trong 85 chủ thể thuộc liên bang Nga và là một trong 22 nước cộng hòa tự trị trực thuộc chính phủ Nga, bao gồm cả nhân vật số 1 Chechnya là Tổng thống Kadyrov, tất cả đều thuộc quyền của Tổng thống Putin. Lịch sử trong những ngày đầu nước Nga độc lập khỏi Liên Xô, Chechnya không có được quy chế của một "nhà nước" như Cộng hòa tự trị Tatarstan, và đó là lý do nước này không đủ điều kiện để thành lập "lực lượng vũ trang quốc gia" của riêng mình. Vào thời điểm đó, với mục đích giành thắng lợi trong cuộc chiến Chechnya và kiềm chế phong trào ly khai khỏi Nga; ngay từ năm 1994, Tổng thống đầu tiên của Nga là ông Yeltsin, đã ký Hiệp ước về phân định thẩm quyền và trao cho Tatarstan địa vị "nhà nước", với tư cách là một nhà nước và nằm trong Liên bang Nga. Nếu nói rằng, Cộng hòa Tatarstan vẫn độc lập với các lực lượng vũ trang của Quân đội Nga, điều đó có thể biện minh được. Nhưng khi đó, Tổng thống Yeltsin đã không ký một hiệp ước tương tự với Chechnya, vì vậy Chechnya không có tư cách "nhà nước" nào cả, và việc thành lập hoặc duy trì các lực lượng vũ trang Chechnya là bất hợp pháp. Nhưng một thực tế đó là ở Chechnya khi đó, không chỉ có một lực lượng vũ trang với quy mô bằng một quân đội trung bình ở châu Âu, mà ngay cả bản thân Kadyrov (cha), cũng đã tuyển dụng một đội bảo vệ riêng, gồm bảy đến tám nghìn người. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, Tổng tư lệnh tối cao của hàng triệu quân Nga, đã không ra lệnh giải tán hay trấn áp đối với các lực lượng vũ trang Chechnya, hay ban hành bất kỳ lệnh giải trừ quân bị nào đối với các lực lượng vũ trang của Kadyrov. Lý do tại sao cộng hòa Chechnya có một lực lượng vũ trang độc lập với quân đội chính quy của Nga, vấn đề này liên quan nhiều đến cuộc chiến Chechnya. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, lực lượng ly khai Chechnya do Dudayev đứng đầu, đã sẵn sàng đứng lên đòi độc lập. Vấn đề ở đây cần đề cập đến những nhân vật quan trọng, trong cuộc chiến giành quyền lực tại Chechnya, đó là gia tộc Kadyrov có xung đột với Tổng thống Chechnya lúc bấy giờ là ông Maskhadov và thái độ của ông Kadyrov đã quay ngoắt 180 độ, khi hợp tác chặt chẽ với Nga để giành quyền cai trị Chechnya. Lúc này, chàng thanh niên Kadyrov (con), được bố bổ nhiệm làm Giám đốc Cục An ninh Tổng thống; còn Kadyrov (bố), nắm giữ chức chỉ huy quân sự của lực lượng dân quân, dưới sự chỉ huy của gia đình, với khoảng 1.500-3.000 người, và trở thành "nền móng" cho sự phát triển và lớn mạnh của lực lượng vũ trang Chechnya sau này. Lực lượng vũ trang Chechnya lúc này bao gồm khoảng một trung đoàn, trong khi củng cố thành tích chống khủng bố ở Chechnya, đã tích cực hợp tác với Quân đội Nga để tiếp tục tiêu diệt các thành viên vũ trang bất hợp pháp, rải rác trong lãnh thổ Chechnya. Tuy nhiên, ông già Kadyrov đã bị phiến quân Chechnya ám sát, chỉ một năm sau khi ông nhậm chức tổng thống Chechnya; tình hình an ninh phức tạp này, đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Nga Putin. Sự kiện Kadyrov bố bị ám sát, khiến Kadyrov con, người sau này lên nắm quyền tại Chechnya, luôn quan tâm nhiều hơn đến an ninh của chính mình; và điều này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng quân sự của Chechnya. Tổng thống Kadyrov con đã lợi dụng tình hình an ninh phức tạp tại Chechnya và đề xuất thành lập "Tiểu đoàn phía Bắc" và "Tiểu đoàn phía Nam", với tổng quân số khoảng 1.200 người, chuyên đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ Chechnya. Sáng kiến tăng cường lực lượng vũ trang Chechnya đã được Tổng thống Putin chấp thuận. Việc xây dựng một đội quân, không chỉ có thể phục vụ mục đích xoa dịu tham vọng của tân Tổng thống Kadyrov, mà còn đạt được mục đích tự trị cho người Chechnya. Với nhu cầu quản lý an ninh ở Chechnya, hàng năm Nga phân bổ ngân sách tài chính cho Chechnya nhiều hơn, so với các chủ thể liên bang khác; điều này khiến ngày càng nhiều người Chechnya trung thành với Kadyrov và tham gia lực lượng vũ trang. Hiện lực lượng Vệ binh bảo vệ riêng của Kadyrov, có khoảng 8.000 người. Đồng thời, với sự phối hợp giữa Quân đội Nga và quân Chechnya của Kadyrov, các thành viên của quân nổi dậy Chechnya cũng đầu hàng; chỉ trong 4 hoặc 5 năm, khoảng 14.100 phần tử vũ trang bất hợp pháp đã đầu hàng và bị bắt; sau đó được Kadyrov tuyển mộ vào lực lượng an ninh, dưới quyền chỉ huy của riêng mình. Chính vì vậy, quân Chechnya không chỉ có 8.000 vệ binh riêng chuyên trách bảo vệ Kadyrov, mà còn có quân Chechnya địa phương lên tới hàng chục nghìn người; dưới sự thống lĩnh của Kadyrov và ông có quyền hành tuyệt đối. Cộng hòa Chechnya là hình mẫu mà tất cả dân chúng đều là binh lính, khi chiến tranh nổ ra, Kadyrov con đã ra lệnh, nhiều người Chechnya sẽ cầm vũ khí và Tổng thống Kadyrov đã dẫn đầu những người lính tình nguyện Chechnya đến Ukraine chiến đấu theo nhiều đợt là một ví dụ điển hình.

Một ngày sau khi Tổng thống Nga Putin quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Kadyrov cũng đã hành động. Với tư cách là Tổng thống điều hành của Cộng hòa tự trị Chechnya, ông Kadyrov với tư cách là chỉ huy tối cao của Lực lượng vũ trang Chechnya, đã triệu tập 12.000 binh sĩ để tổ chức một cuộc mít tinh và thông báo sẽ gửi quân đến Ukraine chiến đấu. Một số người cảm thấy khó hiểu, tại sao Quân đội Nga có đủ các lực lượng chính quy như lục quân, hải quân và không quân, cộng với một đơn vị Vệ binh Quốc gia; tại sao vẫn có một lực lượng quân sự độc lập với Bộ Quốc phòng Nga và không phụ thuộc vào Tổng thống Putin? Chúng ta biết rằng, nước Cộng hòa tự trị Chechnya chỉ là một trong 85 chủ thể thuộc liên bang Nga và là một trong 22 nước cộng hòa tự trị trực thuộc chính phủ Nga, bao gồm cả nhân vật số 1 Chechnya là Tổng thống Kadyrov, tất cả đều thuộc quyền của Tổng thống Putin. Lịch sử trong những ngày đầu nước Nga độc lập khỏi Liên Xô, Chechnya không có được quy chế của một "nhà nước" như Cộng hòa tự trị Tatarstan, và đó là lý do nước này không đủ điều kiện để thành lập "lực lượng vũ trang quốc gia" của riêng mình. Vào thời điểm đó, với mục đích giành thắng lợi trong cuộc chiến Chechnya và kiềm chế phong trào ly khai khỏi Nga; ngay từ năm 1994, Tổng thống đầu tiên của Nga là ông Yeltsin, đã ký Hiệp ước về phân định thẩm quyền và trao cho Tatarstan địa vị "nhà nước", với tư cách là một nhà nước và nằm trong Liên bang Nga. Nếu nói rằng, Cộng hòa Tatarstan vẫn độc lập với các lực lượng vũ trang của Quân đội Nga, điều đó có thể biện minh được. Nhưng khi đó, Tổng thống Yeltsin đã không ký một hiệp ước tương tự với Chechnya, vì vậy Chechnya không có tư cách "nhà nước" nào cả, và việc thành lập hoặc duy trì các lực lượng vũ trang Chechnya là bất hợp pháp. Nhưng một thực tế đó là ở Chechnya khi đó, không chỉ có một lực lượng vũ trang với quy mô bằng một quân đội trung bình ở châu Âu, mà ngay cả bản thân Kadyrov (cha), cũng đã tuyển dụng một đội bảo vệ riêng, gồm bảy đến tám nghìn người. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, Tổng tư lệnh tối cao của hàng triệu quân Nga, đã không ra lệnh giải tán hay trấn áp đối với các lực lượng vũ trang Chechnya, hay ban hành bất kỳ lệnh giải trừ quân bị nào đối với các lực lượng vũ trang của Kadyrov. Lý do tại sao cộng hòa Chechnya có một lực lượng vũ trang độc lập với quân đội chính quy của Nga, vấn đề này liên quan nhiều đến cuộc chiến Chechnya. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, lực lượng ly khai Chechnya do Dudayev đứng đầu, đã sẵn sàng đứng lên đòi độc lập. Vấn đề ở đây cần đề cập đến những nhân vật quan trọng, trong cuộc chiến giành quyền lực tại Chechnya, đó là gia tộc Kadyrov có xung đột với Tổng thống Chechnya lúc bấy giờ là ông Maskhadov và thái độ của ông Kadyrov đã quay ngoắt 180 độ, khi hợp tác chặt chẽ với Nga để giành quyền cai trị Chechnya. Lúc này, chàng thanh niên Kadyrov (con), được bố bổ nhiệm làm Giám đốc Cục An ninh Tổng thống; còn Kadyrov (bố), nắm giữ chức chỉ huy quân sự của lực lượng dân quân, dưới sự chỉ huy của gia đình, với khoảng 1.500-3.000 người, và trở thành "nền móng" cho sự phát triển và lớn mạnh của lực lượng vũ trang Chechnya sau này. Lực lượng vũ trang Chechnya lúc này bao gồm khoảng một trung đoàn, trong khi củng cố thành tích chống khủng bố ở Chechnya, đã tích cực hợp tác với Quân đội Nga để tiếp tục tiêu diệt các thành viên vũ trang bất hợp pháp, rải rác trong lãnh thổ Chechnya. Tuy nhiên, ông già Kadyrov đã bị phiến quân Chechnya ám sát, chỉ một năm sau khi ông nhậm chức tổng thống Chechnya; tình hình an ninh phức tạp này, đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Nga Putin. Sự kiện Kadyrov bố bị ám sát, khiến Kadyrov con, người sau này lên nắm quyền tại Chechnya, luôn quan tâm nhiều hơn đến an ninh của chính mình; và điều này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng quân sự của Chechnya. Tổng thống Kadyrov con đã lợi dụng tình hình an ninh phức tạp tại Chechnya và đề xuất thành lập "Tiểu đoàn phía Bắc" và "Tiểu đoàn phía Nam", với tổng quân số khoảng 1.200 người, chuyên đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ Chechnya. Sáng kiến tăng cường lực lượng vũ trang Chechnya đã được Tổng thống Putin chấp thuận. Việc xây dựng một đội quân, không chỉ có thể phục vụ mục đích xoa dịu tham vọng của tân Tổng thống Kadyrov, mà còn đạt được mục đích tự trị cho người Chechnya. Với nhu cầu quản lý an ninh ở Chechnya, hàng năm Nga phân bổ ngân sách tài chính cho Chechnya nhiều hơn, so với các chủ thể liên bang khác; điều này khiến ngày càng nhiều người Chechnya trung thành với Kadyrov và tham gia lực lượng vũ trang. Hiện lực lượng Vệ binh bảo vệ riêng của Kadyrov, có khoảng 8.000 người. Đồng thời, với sự phối hợp giữa Quân đội Nga và quân Chechnya của Kadyrov, các thành viên của quân nổi dậy Chechnya cũng đầu hàng; chỉ trong 4 hoặc 5 năm, khoảng 14.100 phần tử vũ trang bất hợp pháp đã đầu hàng và bị bắt; sau đó được Kadyrov tuyển mộ vào lực lượng an ninh, dưới quyền chỉ huy của riêng mình. Chính vì vậy, quân Chechnya không chỉ có 8.000 vệ binh riêng chuyên trách bảo vệ Kadyrov, mà còn có quân Chechnya địa phương lên tới hàng chục nghìn người; dưới sự thống lĩnh của Kadyrov và ông có quyền hành tuyệt đối. Cộng hòa Chechnya là hình mẫu mà tất cả dân chúng đều là binh lính, khi chiến tranh nổ ra, Kadyrov con đã ra lệnh, nhiều người Chechnya sẽ cầm vũ khí và Tổng thống Kadyrov đã dẫn đầu những người lính tình nguyện Chechnya đến Ukraine chiến đấu theo nhiều đợt là một ví dụ điển hình.