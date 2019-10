Siêu xe cứu hoả 1 triệu USD/chiếc của Việt Nam có tên giống... xe tăng

Hôm 14/10, sự xuất hiện của siêu xe cứu hỏa Rosenbauer Panther được mệnh danh "quái thú" của Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân. Xe cứu hỏa Rosenbauer Panther này được điều động đến cụm công trình chung cư cao cấp Azura, trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront TP. Đà Nẵng, để diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia 2019. Ảnh: Lao Động Điều thú vị là trong biên chế của lực lượng cứu hoả Việt Nam, xe cứu hoả mang tên Panther này trùng tên với một loại xe tăng từng được Đức sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: OFFB. Và tất nhiên, cỗ máy cứu hoả "quái vật" này cũng ra đời từ Đức, Panther được sản xuất bởi Rosenbauer và được trang bị động cơ công suất lớn của Volvo - hãng sản xuất động cơ, xe tải lớn bậc nhất của Đức hiện nay. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Động cơ do Volvo sản xuất tạo ra công suất tối đa 700 mã lực ở 2.300 vòng/phút. Điều này giúp cho xe cứu hoả tăng tốc từ 0 lên 80 km/h chỉ trong 30 giây và tốc độ tối đa có thể lên tới 120 km/h. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Xe có thiết kế "khuyết đầu" giống nhiều loại xe cứu hoả khác do châu Âu thiết kế và sử dụng để phù hợp với môi trường phố xá, đô thị có phần chật chội của phương Tây. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Điều này nghiễm nhiên cũng là một trong những yếu tố lực lượng cứu hoả Việt Nam rất cần khi tại các thành phố lớn, đường phố thường rất chật hẹp và nhiều ngõ ngách khó tiếp cận. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Để phục vụ mục đích cứu hoả của mình, xe được trang bị một thùng chứa nước với công suất tối đa 12.500 lít, kèm theo đó là 1500 lít bọt và 250 kg bột - trang bị này cho phép xe chữa cháy Panther đối phó với đủ mọi loại hoả hoạn, từ cháy hoá chất, cháy xăng dầu cho tới cháy thông thường. Nguồn ảnh: Rosenbauer.Xe cứu hoả Panther được thiết kế với nhiều phiên bản, bao gồm 4x4, 6x6 và 8x8. Trong đó phiên bản 6x6 là phiên bản được Việt Nam sử dụng và cũng là phiên bản phổ biến nhất, có trọng lượng 36 tấn. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Khi thực hiện hoạt động chữa cháy, xe cứu hoả Panther có khả năng bơm tối đa tới 9.000 lít nước/phút - nghĩa là chỉ chưa tới 1 phút 30 giây chiếc xe này đã có thể xả hết 12.500 lít nước mà nó mang theo. Nguồn ảnh: Rosenbauer. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại khác như vòi cứu hoả có khả năng điều khiền tử xa, hệ thống cần thuỷ lực để phá cửa, khoang lái bọc kính cung cấp tầm nhìn siêu rộng cho người lái,... Nguồn ảnh: Rosenbauer. Ngoài ra, xe còn được trang bị một loạt các hệ thống an toàn, trong đó bao gồm hệ thống cân bằng RSC - đây là hệ thống cân bằng chống lật thường được sử dụng trên... tàu vũ trụ; túi khí cho toàn bộ kíp lái cùng với hệ thống theo dõi, cảnh báo áp suất lốp. Nguồn ảnh: News. Mời độc giả xem Video: Đội quân cứu hoả toàn nữ giới.

