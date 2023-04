Siêu tăng T-90M Proryv sắp đối đầu Leopard-2 trên chiến trường Ukraine

Thời gian gần đây, cả Ukraine và Nga thường xuyên tung ra những bức ảnh chụp xe tăng mới được trang bị cho tiền tuyến. Trong số đó, video Ukraine quay cảnh xe tăng Leopard-2 do phương Tây viện trợ đã được triển khai ra tiền tuyến, các binh sĩ Ukraine không chỉ chăm chỉ lau chùi vũ khí mới mà còn “nhảy múa vui vẻ”. Quân đội Nga ở tiền tuyến cũng công bố video và nhận xe tăng T-90M Proryv mới nhất. Lính xe tăng Nga cẩn thận mở giấy niêm phong nòng pháo, bên trong vẫn còn có thể nhìn thấy một lượng lớn mỡ bảo quản ở nhà máy sản xuất. Có vẻ như các thiết bị chiến đấu chính mới của cả hai bên đã sẵn sàng, chỉ chờ để so tài trên chiến trường. Xe tăng Leopard 2A4 là xe tăng thế hệ thứ ba của dòng xe tăng Leopard 2 của Đức, bắt đầu được sản xuất vào năm 1985. Xe tăng Leopard 2A4 sử dụng động cơ diesel và hệ thống truyền động thủy lực, có khả năng đạt tốc độ tối đa 70km/h. Về vũ khí chính, xe tăng Leopard 2A4 được trang bị pháo nòng trơn đường kính 120mm, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn xuyên giáp, đạn nổ phá và đạn có điều khiển. Về vũ khí phụ, Leopard 2A4 còn được trang bị 2 súng máy và súng phóng lựu khói để tự vệ và đánh lạc hướng hỏa lực của đối phương. Hệ thống bảo vệ của xe tăng Leopard 2A4 sử dụng kết hợp giữa giáp composite và giáp phản ứng nổ. Xe tăng T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga và là phiên bản cải tiến của dòng xe tăng T-90. Xe tăng T-90M cũng sử dụng động cơ diesel và hệ thống truyền động thủy lực và có khả năng đạt tốc độ tối đa 60km/h. Xe tăng T-90M được trang bị pháo nòng trơn đường kính 125mm, bắn được nhiều loại đạn. Xe tăng T-90M còn được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62mm và súng máy cỡ nòng 12,7mm để tự vệ và gây nhiễu hỏa lực đối phương. Hệ thống bảo vệ của xe tăng T-90M là sự kết hợp giữa giáp tổng hợp và giáp phản ứng nổ, có thể bảo vệ xe trước sự tấn công của các loại đạn chống tăng một cách hiệu quả. Xe tăng T-90M cũng được trang bị các thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, có thể thực hiện các đòn tấn công có độ chính xác cao và hiệu quả ở tầm xa. Khi xe tăng Leopard 2A4 đối đầu với xe tăng T-90M, có thể xảy ra các tình huống sau: Đầu tiên là sự kém hiệu quả của pháo tăng, khi pháo chính của xe tăng Leopard 2A4 có cỡ nòng 120mm, trong khi pháo chính của xe tăng T-90M có cỡ nòng 125mm; như vây T-90M có hỏa lực mạnh hơn. Ngoài ra, pháo chính của xe tăng T-90M còn có thể phóng các loại tên lửa chống tăng có điều khiển dẫn đường tiên tiến hơn, tầm bắn xa hơn, có độ chính xác và sát thương mạnh hơn. Thứ hai là khả năng bảo vệ, so với xe tăng Leopard 2A4, hệ thống bảo vệ của xe tăng T-90M tiên tiến hơn. Ngoài lớp giáp tổng hợp, T-90M còn bổ sung lớp giáp phản ứng nổ (ERA) Arena-M, giúp tăng cường chống đạn xuyên giáp và đạn nổ lõm; trong khi giáp của Leopard 2 rất mỏng, nên Ukraine phải lắp thêm giáp ERA của chính họ. Ngoài ra thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng Leopard 2A4 tương đối lạc hậu, có thể không bằng được với thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến của xe tăng T-90M. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi ra đòn và hiệu quả chiến đấu của xe tăng Leopard 2A4. Ngoài ra, pháo chính của xe tăng T-90M có tốc độ bắn nhanh hơn pháo tăng Leopard 2A4 do sử dụng máy nạp đạn tự động, nên có thể bắn nhiều đạn hơn trong thời gian ngắn. Xe tăng Nga còn sử dụng các loại đạn xuyên giáp mới, có khả năng xuyên giáp rất mạnh. Tuy nhiên, xe tăng Leopard 2A4 cũng có một số lợi thế có thể hữu ích để chống lại xe tăng T-90M. Ví dụ, xe tăng Leopard 2A4 cơ động hơn xe tăng T-90M, nó có thể di chuyển nhanh trên chiến trường; điều này có thể cải thiện hiệu quả khả năng sống sót và hiệu quả chiến đấu của xe tăng Leopard 2A4. Đối với Ukraine, xe tăng Leopard 2A4 là loại xe tăng hạng nặng, tiêu tốn nhiều vật tư như nhiên liệu, đạn dược và phụ tùng thay thế. Đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt ở quốc gia này, việc hỗ trợ hậu cần cho xe tăng Leopard 2A4 càng khó khăn hơn; trong khi đó nguồn cung cấp và vận chuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột. Ngoài ra, xe tăng Leopard 2A4 là một thiết bị công nghệ cao, đòi hỏi nhân viên kỹ thuật phải có trình độ cao để sử dụng và bảo dưỡng nó. Vì vậy Ukraine cần đào tạo thêm các kỹ thuật viên và nâng cao trình độ kỹ thuật của chính mình, để có thể vận hành và bảo dưỡng xe tăng Leopard 2A4 tốt hơn. Sự khác biệt nhất định giữa xe tăng Leopard 2A4 và các mẫu xe tăng khác của Ukraine cũng gây trở ngại trong việc vận hành và chiến đấu. Trong chiến đấu, Ukraine cần phối hợp xe tăng Leopard 2A4 với các loại xe tăng khác để đảm bảo sự phối hợp chiến thuật và hiệu quả. Điều này đòi hỏi quân đội Ukraine phải tăng cường nghiên cứu và huấn luyện chiến thuật, nâng cao năng lực và trình độ chiến đấu. Lính Ukraine vệ sinh xe tăng Leopard 2 và lính tăng Nga bóc niêm phong giấy bảo quản nòng pháo tăng T-90M.

