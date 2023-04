Vừa tới Ukraine, xe tăng Leopard-2 nhận ngay nâng cấp "khủng"

Quân đội Ukraine đã bắt đầu tự “nâng cấp” những chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2 mới nhận được, đó là việc tăng cường thêm giáp phản ứng nổ (ERA); đúng theo triết lý, bất kỳ xe tăng nào trong tay người Ukraine sẽ trở thành xe tăng T-80 và bất kỳ chiếc xe tăng nào trong tay người Nga, sẽ trở thành xe tăng T-72. Những hình ảnh mới nhất xuất hiện trên Internet cho thấy, quân đội Ukraine bổ sung thêm lớp giáp phản ứng nổ cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các loại đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi (viết tắt là APFSDS), có khả năng đâm xuyên rất mạnh của Nga. Việc Ukraine khoác lên trên chiếc xe tăng được coi là hiện đại nhất của Đức này, một lớp giáp ERA do họ phát triển, nhằm biến cỗ xe tăng Đức thành một công sự chiến đấu di động “bất khả xâm phạm”, trước hàng loạt vũ khí chống tăng của quân Nga. Nhưng theo giải thích của truyền thông phương Tây, về cơ bản việc trang bị giáp phản ứng nổ cho xe tăng Leopard 2 giống như việc “dán phim chống xước cho màn hình điện thoại di động”. Việc nâng cấp này của Ukraine, giúp bảo vệ về tâm lý của kíp xe, hơn là tăng cường khả năng bảo vệ thực tế của xe. Mặc dù Bộ Quốc phòng Ukraine chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào, nhưng có thông tin cho rằng quân đội Ukraine sẽ không chỉ lắp đặt giáp phản ứng nổ trên Leopard 2 mà còn trên cả xe tăng Challenger 2 và M1A1, dự kiến sẽ được Anh và Mỹ bàn giao cho Ukraine trong mùa thu này. Được biết, loại ERA mà Ukraine lắp trên các xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây, là một mẫu mới, có tên là "Sharp Blade". Loại giáp phản ứng nổ mới này, đã được Ukraine lắp đặt trên các xe tăng chiến đấu chủ lực kiểu Liên Xô như T-64BM. Quân đội Ukraine đã thử nghiệm ERA Sharp Blade trong thực chiến, chứng minh có tác dụng phòng thủ tốt đối với các loại tên lửa chống tăng và đạn xuyên giáp APFSDS của quân đội Nga, giúp bảo vệ xe tăng hiệu quả. Vụ nổ do va chạm giữa ERA Sharp Blade và đạn APFSDS, có thể cắt đứt lõi của đạn xuyên giáp. Mặc dù xe tăng Leopard 2A4 của Đức sử dụng công nghệ giáp Chobham của Anh, khả năng bảo vệ đã tăng lên đáng kể. Nhưng so với xe tăng Challenger 2 của Anh và M1A2 Abrams của Mỹ, xe tăng Leopard 2 được đánh giá là có lớp giáp yếu hơn. Mặc dù một số xe tăng Leopard 2 do các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine (như Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha), đã được nâng cấp khi lắp thêm giáp phụ trên tháp pháo; nhưng mặt trước của thân xe vẫn chưa được gia cố. Chính vì lý do này, Quân đội Ukraine buộc phải tăng cường thêm lớp ERA Sharp Blade “của nhà làm ra”. Từ thực tế cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy, mối đe dọa lớn nhất đối với xe tăng trên chiến trường không phải là xe tăng địch mà là các loại tên lửa chống tăng, rocket chống tăng; đặc biệt là các loại vũ khí chống tăng do bộ binh sử dụng. Hiện vẫn chưa xuất hiện các trận đấu tăng quy mô lớn nào giữa xe tăng Nga và Ukraine, thậm chí các trận chiến "tăng đối tăng" đúng nghĩa cũng hiếm khi xảy ra. Nên việc Quân đội Ukraine tăng cường thêm lớp giáp phản ứng nổ Sharp Blade, có phải là quá thừa thãi, khi khó có trận “tăng đấu tăng” nào xảy ra? Trong khi đó, với việc bổ sung thêm hàng tấn áo giáp, nhưng động cơ xe vẫn giữ nguyên; việc này sẽ khiến khả năng cơ động của xe tăng Leopard 2 giảm xuống. Nhưng quân đội Ukraine không kỳ vọng số xe tăng Leopard 2 của họ sẽ thay đổi cục diện chiến trường; lý do là số lượng quá ít (chỉ khoảng 1 tiểu đoàn). Vai trò chính của xe tăng Leopard 2 trong quân đội Ukraine là phát huy ưu điểm bắn chính xác và có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa. Đó là một “khẩu súng bắn tỉa” bọc thép hạng nặng, chuyên thực hiện các cuộc tấn công tầm xa và chính xác nhằm vào các phương tiện bọc thép và các công sự hỏa lực của Nga, yểm hộ cho lực lượng phản ứng nhanh hạng nhẹ của quân đội Ukraine để tạo thành một mũi đột phá. Trước đó, hình ảnh quân đội Nga vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 và T-62 cũ ra tiền tuyến đã bị lộ ra ngoài, một số blogger quân sự cho rằng, quân đội Nga sử dụng xe tăng đời cũ ở chiến trường không phải để chống lại xe tăng Ukraine, mà để làm hỏa lực cố định hỗ trợ cho bộ binh. Mặc dù lớp giáp của xe tăng T-54 và T-62 mỏng yếu hơn, nhưng không quan trọng, vì những xe tăng này ẩn nấp trong công sự, nhiệm vụ của nó là hỗ trợ phòng ngự; nên việc có cần tăng cường lớp giáp hay không, không thành vấn đề quá lớn. Trên thực tế, những chiếc xe tăng đời cũ này nếu làm phương tiện đột kích hoặc đi kèm hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh cũng nguy hiểm không kém. Nhưng nếu không được bộ binh yểm hộ hiệu quả, chúng rất dễ bị vũ khí chống tăng tiêu diệt. Do vậy, để làm phương tiện đột kích, thì những chiếc tăng cũ này cần tăng cường khả năng bảo vệ, bằng lớp giáp ERA. Hiện Quân đội Ukraine có quá nhiều vũ khí chống tăng hiện đại do phương Tây viện trợ, không chỉ có tên lửa Javelin mà những súng phóng lựu như Tekken 3, Matador, AT-4 và Carl Gustaf, đều có thể dễ dàng tiêu diệt những chiếc xe tăng cũ này chỉ bằng một phát bắn.

