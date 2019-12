Siêu tăng T-54M vừa xuất hiện ở Hà Nội được hiện đại hóa đến mức nào?

Xe tăng T-54M hiện đang được Việt Nam tiến hành hiện đại hoá tại nhà máy Z153. Một vài phiên bản đầu tiên của chiếc xe tăng này đã được đưa vào hoạt động tại một số lực lượng trên khắp cả nước. Nguồn ảnh: Vietnamnet. So với phiên bản gốc, T-54M vẫn sử dụng khẩu pháo D-10T nhưng khẩu pháo này đã được cải biến sâu với hệ thống giảm giật cho phép kéo dài tuổi thọ của cơ cấu chuyển động bên trong tháp pháo. Nguồn ảnh: Tienphong. Ngoài ra, các cải tiến về đạn pháo cũng cho phép xe tăng chủ lực T-54M có khả năng khai hoả với độ chính xác và độ xuyên cao hơn ở phiên bản gốc từ 1,7 cho tới 2,2 lần. Nguồn ảnh: Tienphong. Với loại đạn pháo mới được đưa vào sử dụng, số lượng đạn dự trữ bên trong xe tăng lên thêm 4 viên so với ở phiên bản gốc. Kèm theo đó là hệ thống kiểu soát hoả lực cực kỳ tân tiến như mọi loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Tienphong. Cụ thể, xe tăng T-54M có hệ thống xác định khoảng cách bằng laser với khả năng hoạt động cả trong đêm tối, hệ thống này hoạt động cùng với máy quay ảnh nhiệt để cho ra tăng độ chính xác cao. Nguồn ảnh: VTV. Bên trong xe tăng chủ lực T-54M, hệ thống máy tính cũng được lắp đặt thêm, cho phép xe có thể kiểm soát được độ ổn định, tính toán được độ nghiêng, tốc độ của xe, cho phép nó có thể vừa di chuyển vừa bắn với khả năng bắn trúng mục tiêu cao hơn. Nguồn ảnh: VTV. Với vị trí của lái xe, vận hành xe tăng T-54M có phần "nhàn nhã" hơn nhiều so với các phiên bản trước đây khi mà hệ thống trợ lực bằng thuỷ lực đã được lắp đặt, giúp phần cần lái, phanh và chân côn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: VTV. Về khả năng liên lạc, xe được trang bị hệ thống RF2050 đa băng tần do Nga sản xuất. Hệ thống liên lạc này có khả năng chống gây nhiễu rất tốt, chuyển đổi tần số dễ dàng, truyền thông điệp mã hoá và giải mã thông điệp được mã hoá kèm theo đó là tầm hoạt động được mở rộng. Nguồn ảnh: VTV. Có thể nói, với những cải tiến vượt bậc của mình, xe tăng T-54M của Việt Nam hoàn toàn có khả năng tham chiến trên chiến trường hiện đại của thế kỷ 21 một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: VTV. Chưa kể tới việc, các xe tăng T-54M hoàn toàn có khả năng tác chiến "tròn vai" bên cạnh các loại xe tăng T-90 hiện đại vừa được chúng ta nhập từ nước ngoài. Nguồn ảnh: VTV. Mời độc giả xem Video: Thăm quan bên trong xe tăng T-54/55 nguyên bản do Nga sản xuất trước đây.

Xe tăng T-54M hiện đang được Việt Nam tiến hành hiện đại hoá tại nhà máy Z153. Một vài phiên bản đầu tiên của chiếc xe tăng này đã được đưa vào hoạt động tại một số lực lượng trên khắp cả nước. Nguồn ảnh: Vietnamnet. So với phiên bản gốc, T-54M vẫn sử dụng khẩu pháo D-10T nhưng khẩu pháo này đã được cải biến sâu với hệ thống giảm giật cho phép kéo dài tuổi thọ của cơ cấu chuyển động bên trong tháp pháo. Nguồn ảnh: Tienphong. Ngoài ra, các cải tiến về đạn pháo cũng cho phép xe tăng chủ lực T-54M có khả năng khai hoả với độ chính xác và độ xuyên cao hơn ở phiên bản gốc từ 1,7 cho tới 2,2 lần. Nguồn ảnh: Tienphong. Với loại đạn pháo mới được đưa vào sử dụng, số lượng đạn dự trữ bên trong xe tăng lên thêm 4 viên so với ở phiên bản gốc. Kèm theo đó là hệ thống kiểu soát hoả lực cực kỳ tân tiến như mọi loại xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Tienphong. Cụ thể, xe tăng T-54 M có hệ thống xác định khoảng cách bằng laser với khả năng hoạt động cả trong đêm tối, hệ thống này hoạt động cùng với máy quay ảnh nhiệt để cho ra tăng độ chính xác cao. Nguồn ảnh: VTV. Bên trong xe tăng chủ lực T-54M, hệ thống máy tính cũng được lắp đặt thêm, cho phép xe có thể kiểm soát được độ ổn định, tính toán được độ nghiêng, tốc độ của xe, cho phép nó có thể vừa di chuyển vừa bắn với khả năng bắn trúng mục tiêu cao hơn. Nguồn ảnh: VTV. Với vị trí của lái xe, vận hành xe tăng T-54M có phần "nhàn nhã" hơn nhiều so với các phiên bản trước đây khi mà hệ thống trợ lực bằng thuỷ lực đã được lắp đặt, giúp phần cần lái, phanh và chân côn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: VTV. Về khả năng liên lạc, xe được trang bị hệ thống RF2050 đa băng tần do Nga sản xuất. Hệ thống liên lạc này có khả năng chống gây nhiễu rất tốt, chuyển đổi tần số dễ dàng, truyền thông điệp mã hoá và giải mã thông điệp được mã hoá kèm theo đó là tầm hoạt động được mở rộng. Nguồn ảnh: VTV. Có thể nói, với những cải tiến vượt bậc của mình, xe tăng T-54M của Việt Nam hoàn toàn có khả năng tham chiến trên chiến trường hiện đại của thế kỷ 21 một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: VTV. Chưa kể tới việc, các xe tăng T-54M hoàn toàn có khả năng tác chiến "tròn vai" bên cạnh các loại xe tăng T-90 hiện đại vừa được chúng ta nhập từ nước ngoài. Nguồn ảnh: VTV. Mời độc giả xem Video: Thăm quan bên trong xe tăng T-54/55 nguyên bản do Nga sản xuất trước đây.