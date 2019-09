Vui sướng chiêm ngưỡng "nội thất" xe tăng T-54M của Việt Nam

Trưa 1/9, trong chương trình phóng sự của VTV24 về chiến thắng kỳ tích của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019, lần đầu tiên khán giả cả nước đã được “diện kiến” những chiếc xe tăng T-54M hiện đại do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự lực nâng cấp. Ảnh: VTV24 Đáng chú ý, 3 kíp xe tăng Việt Nam đều tập luyện trên xe tăng chủ lực T-54M trước khi sang Nga thi đấu trên dòng tăng khác biệt T-72B3. Lưu ý rằng, dù cùng do Liên Xô (Nga) sản xuất, nhưng đây là hai dòng tăng khác hẳn nhau về thiết kế, việc chúng ta lựa chọn T-54M luyện tập và lại thi đấu thành công trên T-72B3 thực sự là một kỳ tích. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng phải nói rằng T-54M xem ra được chúng ta nâng cấp lên “một chuẩn cao”, thậm chí tương đương T-72 ở một số khía cạnh. Ảnh: VTV24 Đặc biệt, đây là lần đầu tiên mà khán giả cả nước chiêm ngưỡng hình ảnh nội thất xe tăng T-54M, qua đó thấy rõ một phần những cải tiến nâng cấp so với các xe tăng T-54B trước đây. Trong ảnh, đồng chí trưởng kíp xe số 1 Nguyễn Kiều Hưng ngồi ở vị trí pháo thủ. Ảnh: VTV24 Pháo thủ xe tăng T-54M có nhiệm vụ điều khiển hệ thống hỏa lực gồm pháo chính và súng máy đồng trục 7,62mm PKT. Ảnh: VTV24 T-54M được nâng cấp sâu hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm các hệ thống kính ngắm ngày/đêm, tích hợp kênh ngắm ảnh nhiệt, khí tài đo xa laser, máy tính đường đạn… Ảnh: VTV24 Cận cảnh hai bộ kính ngắm bố trí cho pháo thủ xe tăng T-54. Ảnh: VTV24 Kính ngắm là thành phần quan trọng trong hệ thống điều khiển hỏa lực làm nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu di động cũng như mục tiêu tĩnh trong các điều kiện thời tiết, ban ngày và ban đêm. Ảnh: VTV24 Còn đây là hộp điều khiển thuộc hệ thống điều khiển hỏa lực xe tăng T-54M, trên đó có các nút đo xa laser, bắn pháo, bắn súng máy đồng trục. Ảnh: VTV24 Cũng rất đáng quan tâm, mũ công tác của các chiến sĩ xe tăng T-54M đều thay đổi so với thế hệ T-54B, T-55. Trên mũ tích hợp các thiết bị liên lạc nội bộ. Ảnh: VTV24 Trưởng kíp xe số 1 Nguyễn Kiều Hưng ngồi ở vị trí của trưởng xe trên xe tăng T-54M. Nhiệm vụ của trưởng xe là chỉ huy xe qua liên lạc nội bộ, xếp đạn trong xe và sử dụng súng máy phòng không 12,7mm DShK. Ảnh: VTV24 Xe tăng T-54M thuộc đề án cải tiến hiện đại hóa xe tăng T-54B do nhà máy Z153, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Chương trình cải tiến cho phép xe tăng T-54 được tạo ra từ những năm 1960 thích nghi với chiến tranh hiện đại. Ảnh: VTV24 Có thể điểm qua một số cải tiến rõ nét trên T-54M gồm: tích hợp thêm giáp phản ứng nổ phủ mặt trước thân và tháp pháo; đuôi tháp pháo bố trí các giáp thanh chắn hoặc diềm xích chống B41; nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực; pháo vẫn là khẩu 100mm D-10T2S nhưng bọc thêm ốp cách nhiệt… Ảnh: VTV24 Video phóng sự VTV24 về đội tuyển xe tăng Việt Nam và chiếc T-54M. Nguồn: VTV24

