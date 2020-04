"Siêu súng lục" bắn 600 viên/phút trong tay điệp viên KGB Liên Xô nguy hiểm thế nào?

APB là mẫu súng ngắn tự động giảm thanh tiêu chuẩn được một số đơn vị vũ trang Liên Xô sử dụng trong suốt Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên nó lại được biết tới nhiều hơn trong vai trò vũ khí tiêu chuẩn của các điệp viên KGB Liên Xô (cơ quan mật vụ trong và ngoài nước của Liên Xô). Được phát triển vào cuối những năm 1960 và đôi khi còn được gọi APSB, súng ngắn APB thực chất là một biến thể cải tiến của mẫu súng ngắn tự động Stechkin cũng do Liên Xô chế tạo vào đầu những năm 1950. Với thiết kế không thay đổi nhiều lắm so với Stechkin, nhưng APB vẫn đảm bảo khả năng hoạt động trong các nhiệm vụ đặc biệt của KGB và nó là thứ vũ khí tuyệt vời trong cận chiến. Dù trong giai đoạn 1970 hầu hết các mẫu súng ngắn tự động của Liên Xô đều được thay thế bằng các mẫu súng trường tấn công thu gọn, APB vẫn được Quân đội Liên Xô và KGB đưa vào trang bị với số lượng hạn chế và từ đó cho tới nay nó vẫn tiếp tục phục vụ trong các đơn vị an ninh Nga sau này. Với vai trò là vũ khí dành cho các điệp viên KGB khả năng giảm thanh của APB khá được chú trọng, tuy nhiên điều này lại làm giảm sơ tốc đầu đạn của súng chỉ còn 290m/s so với Stechkin là 340m/s. Dù vậy sức mạnh hỏa lực của APB vẫn được đánh giá cao hơn hẳn mẫu súng giảm thanh trước đó của Liên Xô là PB. Hiện tại không còn được sử dụng trong Quân đội Nga nhưng nó vẫn còn phục vụ trong các đơn vị an ninh của nước này đặc biệt là các đơn vị đặc nhiệm. Có điều khá đặc biệt là APB bị cấm xuất khẩu kể cả với các quốc gia đồng minh Liên Xô trước đây và nó chỉ có thể xuất hiện ở một số nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô. Trong ảnh là Tổng thống Nga Vladimir Putin bắn thử khẩu Stechkin tại một đơn vị đặc nhiệm Nga, từng là cựu điệp viên KGB có lẽ ông cũng không quá lạ với khẩu APB. Giống như Stechkin, APB cũng sử dụng cơ chế nạp đạn blowback với búa điểm hỏa hoạt động kép nằm phía sau các chi tiết của súng được làm bằng thép. Nút chỉnh chế độ bắn nằm trên phần trượt của súng với ba chế độ an toàn, bán tự động và tự động. Ống giảm thanh của APB cũng được thiết kế khá đơn giản nhưng nó triệt âm không hoàn toàn và vẫn có thể nghe thấy tiếng súng của APB ở khoảng cách 50m. Dù vậy khi cận chiến APB tỏ ra hiệu quả hơn với chế độ bán tự động so với tự động và không phải điên viên KGB nào cũng có thể sử dụng APB ở chế độ tự động nếu không trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt. APB có trọng lượng thông thường chưa bao gồm đạn là 1.1kg với nòng giảm thanh 1.6kg, chiều dài tối đa của nó với nòng giảm thanh là 780mm nòng súng của APB cũng dài hơn so với Stechkin với 257mm. APB được trang bị hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 20 viên với tốc độ bắn tối đa lên tới 600 viên/phút. APB sử dụng cỡ đạn 9x18mm và cùng là cỡ đạn tiêu chuẩn của nhiều dòng súng ngắn khác do Liên Xô chế tạo. Kết hợp với nòng giảm thanh cỡ lớn APB có độ giật khi bắn khá thấp. Tầm bắn hiệu quả của nó với nòng giảm thanh là 50m tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng có thể lên tới từ 70-100m. Ngoài ra APB còn được trang bị báng súng mini đi kèm hoặc bao súng kết hợp báng súng, dù vậy thực tế trên chiến trường và trong sử dụng đã chỉ ra rằng việc sử dụng dây đeo với APB như một khẩu súng tiểu liên thuận tiện hơn nhiều do với việc sử dụng bao súng bằng gỗ hay nhựa. Video Súng ngắn K14 do Việt Nam sản xuất - Nguồn: QPVN

