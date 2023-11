Sĩ quan Ukraine: Pháo "chính xác" của Mỹ sai số đến 70 mét

Chiến trường Ukraine đã bước vào mùa đông băng giá. Mặt trận Avdiivka ở tỉnh Donetsk, có nét “giống đến khó tin” với mặt trận Bakhmut vào mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, các tình huống về cơ bản là khác nhau, vượt ra ngoài cảnh quan hoặc vị trí địa lý của các trận đánh. Các nguồn tin Ukraine hiện cho biết, gần Avdiivka, quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt đạn pháo đến mức đáng báo động. Chưa hết, đến mức ngay cả các loại vũ khí sử dụng loại đạn này cũng đang trong tình trạng suy giảm, độ chính xác bị ảnh hưởng đáng kể. Một sĩ quan pháo binh Ukraine, nổi tiếng với mật danh "Ivan", chỉ huy một đơn vị pháo với trang bị chủ lực là pháo tự hành M109A6 Paladin do Mỹ cung cấp, đã chia sẻ một câu chuyện tương phản với các phóng viên báo El Pais của Tây Ban Nha một cách thẳng thắn. “Ivan” cho biết, sức mạnh vượt trội của quân đội Nga về không quân và pháo binh đang đe dọa nghiêm trọng cho khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine đóng tại thành phố Avdeevka. Người lính Ukraine phản ánh: “Quân Nga thiện chiến và sẵn sàng hy sinh hết mình”. So sánh với việc phòng thủ Bakhmut và chiến dịch phản công mùa hè vừa qua ở mặt trận phía nam; hiện pháo binh Ukraine chỉ được cung cấp số đạn pháo bằng 1/10 so với hai chiến dịch trên. Theo chỉ huy tiểu đoàn pháo M109A6 Paladin của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, trong cuộc phòng thủ Bakhmut vào mùa xuân và chiến dịch phản công ở phía nam Orikhiv vào mùa hè vừa qua, một khẩu pháo của họ đã bắn từ 100 đến 150 viên đạn mỗi ngày. Nhưng ở Avdiivka, họ chỉ có thể bắn được 15 viên/khẩu/ngày. Theo quan sát của “Ivan”, các khẩu pháo Paladin của họ đang mất đi độ chính xác do pháo bắn liên tục. “Vào mùa hè (trận Orikhiv), pháo M109A6 Paladin của tôi có sai số chính xác là 7 mét, trong khi hiện tại ở Avdiivka, là 70 mét”; “Ivan” chia sẻ. “Ivan” cũng cho biết, người Nga đang đào các chiến hào sâu hơn và rộng hơn, nên bảo đảm an toàn hơn. Ngoài ra họ còn có thể sử dụng tới 300 chiếc UAV trên bầu trời cùng lúc; trong đó UAV Oralan-10 làm nhiệm vụ trinh sát, còn UAV Lancet lảng vảng tấn công. “Ivan” tiết lộ với các nhà báo rằng, số thương vong quân Ukraine ở Avdiivka cao một cách không tương xứng. Anh ta mất toàn bộ trung đội của mình, với tất cả 17 đồng đội bị hy sinh hoặc bị bắt. Sức mạnh tinh thần của những người bảo vệ Avdiivka đang suy giảm nhiều hơn so với các cuộc tấn công mùa hè. Quay trở lại với đơn vị pháo binh của “Ivan”, sự kiện đáng chú ý là vào tháng 3/2023, lô pháo tự hành M109A6 Paladin đầu tiên của Mỹ đã tới Ukraine và được biên chế cho tiểu đoàn pháo binh thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đơn vị mới thành lập của Quân đội Ukraine, biên chế theo “chuẩn NATO”. Điều đáng chú ý là 18 khẩu pháo M109A6 được lấy từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc để viện trợ cho Ukraine. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ USD được công bố vào ngày 6/1/2023, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley và các thiết bị quan trọng khác cho cuộc phản công mùa hè của Ukraine. Lầu Năm Góc xác nhận việc cung cấp 18 khẩu pháo tự hành M109A6 Paladin (đủ biên chế cho 1 tiểu đoàn pháo binh); nhưng hai khẩu đầu tiên trong số này phải mất bốn tháng mới đưa được đến Ukraine. Phiên bản M109A6 được nâng cấp sâu, nên có thể trao đổi thông tin hỏa lực và được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, tích hợp hoạt động trong mạng, được gọi là trung tâm chỉ huy hỏa lực; giúp đồng bộ hóa các nhiệm vụ bắn của tất cả các đơn vị pháo binh được kết nối mạng. Pháo tự hành M109A6 cũng được trang lớp giáp bảo vệ tốt hơn, sử dụng động cơ và hệ thống treo hiện đại hóa; số đạn dự trữ theo xe tăng từ 36 lên 39 viên. Phiên bản M109A6 Paladin mới này khắc phục được những điểm yếu trước đây như độ tin cậy không cao, tốc độ và khả năng vượt địa hình yếu. Vấn đề chính xác của pháo binh của Ukraine còn do ảnh hưởng của một vấn đề nữa là trận địa pháo quá xa so với mục tiêu. Lo sợ Nga phản pháo và UAV tự sát lùng diệt, nên pháo Ukraine phải đặt xa khu vực giao tranh. Tuy nhiên điều lo ngại thực sự với Ukraine hiện nay chính là vấn đề đạn pháo. Trước đó khối EU hứa sẽ viện trợ cho Ukraine ít nhất 1 triệu viên đạn pháo, nhưng giờ số đạn pháo này sẽ không được giao đúng hạn. Dự trữ của chúng tôi đã giảm”: Tổng thống Ukraine Zelensky đã phải thừa nhận thiếu đạn pháo 155 mm và việc cung cấp đạn đã dừng lại. Tổng thống Zelensky phát biểu với truyền thông thừa nhận rằng, tình trạng thiếu đạn pháo liên tục trong Quân đội Ukraine trong thời gian vừa qua và cho rằng, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đã khiến dòng đạn pháo chuyển hướng sang Israel. Theo Tổng thống Zelensky, sau khi bắt đầu xung đột giữa Israel và Hamas, quân đội nhà nước Do Thái trước hết yêu cầu những loại đạn pháo có cỡ nòng mà Ukraine rất cần. Và hiện tại không còn nhiều đạn pháo trong kho của Quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh này, Ukraine không có nơi nào cung cấp đạn pháo, mà Ukraine không thể sản xuất; trong khi đó ngành công nghiệp phương Tây không thể sản xuất đạn pháo với số lượng cần thiết cho Ukraine và kho vũ khí của các đối tác trên khắp thế giới đều trống rỗng. Theo các chuyên gia, lượng đạn pháo dự trữ hiện có của Quân đội Ukraine sẽ kéo dài thêm một tháng rưỡi nữa và nếu nguồn cung cấp không tiếp tục, thì đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau, loại đạn pháo 155mm của Quân đội Ukraine sẽ hết.

