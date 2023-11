Quân Nga nắm quyền kiểm soát làng Stepovoe “yết hầu” của Avdeevka

Trong 24 giờ qua, tại mặt trận Avdeevsky, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể, giành quyền kiểm soát làng Stepovoye và mở rộng vùng kiểm soát của họ ở sườn phía bắc thành phố. Ở các hướng khác, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận, thời tiết xấu đã ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến của cả hai bên. Theo thông tin mới nhất, các đơn vị của Nga đã gây áp lực lên quân Ukraine phòng thủ ở phía tây nam và tây bắc Avdeevka và tiến vào thành phố từ phía đông nam. Hiện chỉ còn ít mét nữa thôi, là tiến vào nội đô ở nhiều địa điểm; đồng thời quân Nga tìm cách mở rộng vùng kiểm soát trên các đường giao thông của Ukraine vào Avdeevka. Sau khi quân Nga tràn ngập làng Stepovoye, nơi được coi là “yết hầu” của Avdeevka, phía Ukraine ngay lập tức điều lực lượng phản công, có sự yểm trợ hỏa lực của xe bọc thép Bradley, xe tăng Leopard và các phương tiện bọc thép khác. Theo các phóng viên chiến trường của Nga, trước sự tấn công mãnh liệt của quân Nga, phía Ukraine đã phải rút lui khỏi làng Stepovoy và cố gắng thực hiện các cuộc phản công nhưng không thành công. Trên đường làng và phía đông làng Stepovoye, phóng viên ghi lại những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine bị phá hủy. Đáng chú ý là một số phương tiện chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy bởi tên lửa chống tăng dẫn đường từ trực thăng vũ trang Nga. Điều đáng lưu ý là ít nhất 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, đã bị UAV tự sát của Nga phá hủy. Việc để mất làng Stepovoye vào tay quân Nga cho thấy sự mở rộng vùng kiểm soát của Quân đội Nga ở phía bắc Avdeevka. Trong khi đó, truyền thông Ukraine cũng công khai viết về việc các đơn vị cơ giới của Nga tiến vào Avdeevka từ hướng đông nam. Truyền thông Ukraine cũng cho biết, các trận đánh ác liệt đang diễn ra tại khu vực Yasinovatsky Lane, trong một khu nhà được gọi là Khu công nghiệp Avdeevka. Quân đội Ukraine cũng bắn cháy một xe tăng của Nga ở phía nam cửa ngõ Yasinovatsky. Như vậy qua hơn 5 tuần chiến đấu, trên hướng đông nam, quân đội Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ của thành phố Avdeevka mà Quân đội Ukraine đã xây dựng 8 năm qua. Xe bọc thép của Nga đã tích cực hỗ trợ sự xâm nhập của quân xung kích vào thành phố. Từ sáng ngày 15/11, pháo binh Nga không ngừng bắn về hướng này. Mục tiêu chính trong nhiệm vụ của pháo binh Nga là chế áp các trận địa hỏa lực và các đài quan sát của Ukraine. Sự xuất hiện của xe bọc thép Nga trong phạm vi thành phố Avdeevka cho thấy bộ binh Nga đã chính thức xâm nhập vào thành phố. Vấn đề khó khăn đối với Quân đội Ukraine trong nhiệm vụ phòng thủ tại Avdeevka không chỉ do thời tiết đã xấu, sự tấn công mãnh liệt của quân Nga, mà hỏa lực pháo binh của họ cũng ít hơn do nguồn đạn khan hiếm; khiến các lực lượng phòng thủ tại đây càng thêm khó khăn. Theo tờ El Pais của Tây Ban Nha đã dẫn lời chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine hoạt động gần Avdiivka (xin được giấu tên) cho biết, pháo binh Ukraine hoạt động tại đây đang thiếu đạn nghiêm trọng; tốc độ bắn ít hơn 10 lần so với trước đây. Theo chỉ huy pháo binh Ukraine được tờ El Pais phỏng vấn cho biết, đơn vị anh ta thuộc tiểu đoàn pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, được trang bị pháo tự hành Paladin của Mỹ. Nếu ở Rabotino, đơn vị bắn 100-150 viên đạn mỗi ngày; nhưng ở Avdiivka, chỉ được bắn 15 viên đạn mỗi ngày. Ngoài ra, do sợ quân Nga phản pháo, nên trận địa pháo của đơn vị anh ta phải đặt ở quá xa, dẫn đến những khẩu pháo Paladin mất đi độ chính xác khi bắn. Vào mùa hè năm 2023, pháo có sai số 7 mét, nay là 70 mét. Một lính Ukraine khác cũng phàn nàn với phóng viên El Pais về lợi thế của quân Nga, khi họ có các chiến hào và công sự kiên cố hơn, nên an toàn hơn và vượt trội hơn hẳn so với quân Ukraine. Ngoài ra quân Nga còn vượt trội về số lượng UAV, có lúc 300 UAV của Nga bay trên bầu trời cùng. Quân đội Nga cũng có lợi thế rất lớn về hỏa lực pháo binh. “Bạn phải cầu nguyện, trốn trong chiến hào suốt bốn ngày trong khi cuộc chiến còn dài, để pháo binh của họ không giết chết bạn. Tôi là người duy nhất còn lại trong trung đội, 17 đồng đội của tôi đã hy sinh hoặc bị bắt”; một trong những quân nhân Ukraine cho phóng viên El Pais biết. Còn hãng tin Anh Reuters viết: Một cuộc tấn công mới của Nga vào Avdeevka sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Nhóm phía Nam đang tăng cường oanh tạc trên không bằng cách sử dụng bom lượn có điều khiển từ máy bay Su-35. Ngoài ra, các cuộc tấn công mặt đất sử dụng xe bọc thép hạng nặng đang ngày càng gia tăng. Reuters dẫn lời thư ký báo chí của Bộ Tư lệnh miền Đông của Quân đội Ukraine cho biết, trong một ngày, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công vào thành phố Avdeevka. Các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra gần nhà máy than cốc; nơi đây vẫn là khu vực phòng thủ chính của Quân đội Ukraine tại Avdeevka. Theo truyền thông phương Tây, thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra mọi chuyện; một người tự nhận mình sĩ quan dự bị Ukraine, có nickname trên mạng xã hội X là Tatarigami_UA cho biết, “bùn sẽ khiến nhiều con đường gần Avdievka không thể đi lại, gây khó khăn cho công tác hậu cần cho cả hai bên”. Avdiivka không có khả năng phòng thủ tốt như Bakhmut trong khi diện tích chỉ bằng một phần ba, đồng thời không có pháo đài Chasov Yar ở hậu phương liền kề, nơi rất quan trọng để duy trì hậu cần khi thành phố bị bao vây. Do vậy khả năng quân Nga tràn ngập Avdeevka trong mùa đông này là rất có thể.

