Sherman M4 hay T-34 mới là chiến xa tốt nhất Thế chiến thứ II?

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC Tây Ban Nha, nhà sử học người Anh là ông James Holland đã chia sẻ vài đánh giá của mình, theo ý kiến của ông, những chiếc chiến xa Sherman M4 của Mỹ lúc đó theo ông mới là các xe tăng tốt nhất Thế chiến thứ II, chứ không phải các T-34 của Liên Xô. Nguồn ảnh:Wikimedia Commons. Ông cũng lưu ý rằng, Sherman mới là các chiến xa được sử dụng trong chiến tranh rất nhiều bởi các quân đội thuộc các nước đồng minh phương Tây. Nguồn ảnh: keywordbasket.com. Ông chỉ ra rằng, các xe tăng Sherman của Mỹ rất tối ưu, chúng mang tốc độ nhanh, không quá nặng nề, dễ vận hành và có thể sản xuất hàng loạt số lượng lớn. Nguồn ảnh: wallpapersafari.com. Không như các xe tăng Tiger của Đức, ông cho rằng các xe tăng này quá phức tạp, quá cầu kỳ về mặt máy móc và là không đáng tin cậy. Nguồn ảnh: Wikipedia. Đồng thời khi ông chia sẻ, đài ABC cũng trích dẫn ý kiến tới từ một lính tăng cự phách của Đức trong Thế chiến thứ II, ý kiến chỉ ra rằng, các chiến xa T-34 Liên Xô cũng luôn được nhắc tới như một “kẻ thù nguy hiểm nhất” lúc đó. Nguồn ảnh: wotexpress,com. Và theo đánh giá của một chuyên gia quân sự nhận xét về đánh giá của nhà sử học trên, bấy nhiêu chuyên gia sẽ có bấy nhiêu ý kiến, không chỉ các loại chiến xa kể trên, còn có cả Panzer của Đức, chắc chắn cũng có người có lý do để gọi nó là dòng xe tăng tốt nhất trong Thế chiến thứ II. Nguồn ảnh: Pinterest. Còn về Sherman, vị chuyên gia đánh giá rằng đây là loại xe tăng thực dụng, nhưng chắc chắn, chúng không thể vượt qua các xe tăng T-34 của Liên Xô về độ phổ dụng. Và cũng khó có thể đánh giá nó là tốt nhất trong khả năng chiến đấu khi trải qua chiến trận trong Thế chiến thứ II. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu như không kể đến các xe tăng Liên Xô, thì có thể công nhận rằng, các xe tăng chiến đấu Sherman M4 của Mỹ là một xe tăng tốt với khả năng của chúng, nhưng ngược lại sẽ còn cần xem xét. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Đúng hơn cả, có thể nhận xét rằng, các xe tăng Sherman của Mỹ có thể nói là tốt nhất của Quân đội Mỹ lúc bấy giờ trong Thế chiến thứ II. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhưng nếu để so sánh với các xe tăng T-34 của Liên Xô các phiên bản sau, ví dụ như mẫu T-34-85 với nòng pháo cỡ 85mm là vũ khí chính, thì rất có khả năng, các Sherman của Mỹ sẽ “thảm bại” khi đối mặt. Nguồn ảnh: Wikipedia. Và phải công nhận rằng, các xe tăng T-34 luôn là một “huyền thoại”, chúng phục vụ nhiều thập kỷ sau chiến tranh, ví dụ như mẫu xe tăng T-34-85 kể trên, chúng vẫn được sử dụng như phương tiện huấn luyện chiến đấu ở các nước như Châu Phi, còn Sherman thì không tồn tại lâu như vậy. Nguồn ảnh: goodfon.com. Nếu để nói lên sự vượt trội của các T-34 Liên Xô, chúng ta phải tìm hiểu chi tiết hơn về nó, đây là một mẫu xe tăng chiến đấu hạng trung của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ II, nó vẫn luôn được đánh giá là một xe tăng hiệu quả nhất và gây ảnh hưởng lớn trong Thế chiến thứ II. Nguồn ảnh: QQ. Các xe tăng T-34 này được thiết kế với khổi lượng tổng là 29,2 tấn, dài 6,68m và rộng 3m, cùng với đó là chiều cao 2,45m cùng 4-5 người trong kíp lái tuỳ phiên bản. Nguồn ảnh: waralbum.ru. Vũ khí chính của các chiến xa T-34 này dòng pháo tăng F-34 cỡ 76,2 ly cực kỳ mạnh mẽ trong thời điểm đó, cùng với đó chúng còn được trang bị thêm 2 khẩu đại liên DT cỡ nòng 7,62 ly để hổ trợ hoả lực trong tác chiến, giúp chúng dễ dàng chiếm được ưu thế trên chiến trường. Nguồn ảnh: agtf.ru. Các xe tăng chiến đấu hạng trung T-34 này đã được trang bị các bộ động cơ diesel mạnh mẽ, giúp các chiến xa này đạt tốc độ tối đa lên tới 53km/h, hoạt động bền bỉ liên tục trong phạm vi tối đa lên tới 400km. Nguồn ảnh: stock-clip.com. Điểm đặc biệt của các T-34 này phải kể đến, đã có hàng loạt phiên bản nâng cấp và cải tiến trên nền tảng các chiến xa này, và ngạc nhiên hơn cả rằng, chúng vẫn phục vụ cho các quân đội từ năm 1940 – nay, chưa hề “nghỉ hưu”. Nguồn ảnh: goodfon.com. Và ngay trong thời điểm hiện tại, vẫn có 10 quốc gia bao gồm cả Nga (Liên Xô cũ) hiện vẫn sử dụng các chiến xa mạnh mẽ này trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nguồn ảnh: goodfon.com. Qua đó, có thể thấy được rằng, các xe tăng T-34 chắc chắn có “vị thế” hơn hẳn so với các Sherman của Mỹ, chúng hoạt động bền bỉ, và xứng đáng được “vinh danh” kể cả trong Thế chiến thứ II hay hiện tại. Nguồn ảnh: m.123ru.net.

