Séc xuống tiền mua pháo tự hành Pháp thay cho đồ Liên Xô cũ

Hợp đồng mua pháo tự hành CAESAR 155mm/52 được ký trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp, bà Florence Parly. Bà Florence hiện đang có mặt tại Praha trong một chuyến thăm viếng chính thức quốc gia này. Việc chuyển giao hệ thống pháo tự hành CAESAR cho Cộng Hòa Séc sẽ được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026. Trong số 52 hệ thống, 48 hệ thống sẽ được lắp ráp tại Cộng Hòa Séc bởi các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng tư nhân Czechoslovak Group (CSG). Ảnh: Military-Today Có thông tin cho rằng việc lắp ráp pháo tự hành sẽ do quân đội Excalibur thực hiện. Tatra Trucks sẽ sản xuất và cung cấp khung xe Tatra T815 (8x8), Tatra Defense Vehicle sẽ sản xuất cabin bọc thép và Retia sẽ lắp ráp hệ thống điều khiển hỏa lực và liên lạc. Các công ty STV và Explosia của Cộng Hoà Séc sẽ sản xuất đạn pháo và hệ thống nạp đạn cho CAESAR. Tổng cộng, ngành công nghiệp Cộng Hoà Séc sẽ chiếm 40% giá trị hợp đồng. Bộ Quốc phòng Cộng Hoà Séc đã công bố quyết định mua pháo tự hành CAESAR cỡ nòng 155 mm/52 trên khung xe Tatra T815 từ tháng 6/2020. Trong quân đội Cộng Hoà Séc, pháo tự hành CAESAR sẽ thay thế pháo tự hành 152 mm Dana trên khung xe, đang được biên chế cho hai sư đoàn pháo (số 131 và 132) của trung đoàn pháo binh 13 ở Dzinic. Trên danh nghĩa, mỗi sư đoàn có 24 pháo tự hành Dana và sẽ được trang bị lại với số lượng pháo tự hành CAESAR tương đương (tổng số hệ thống Dana, bao gồm cả những hệ thống đang được niêm cất, hiện là 86 chiếc trong quân đội của Cộng Hoà Séc). Pháo tự hành CAESAR được gắn trên khung xe Tatra T185 này là phiên bản thứ ba của hệ thống pháo phổ biến này trên thị trường thế giới. Sau các phiên bản trước đó, được chế tạo trên khung xe Renault (Arquus) Sherpa 10 (6x6) (chính phiên bản sản xuất) và Unimog U2450L (6x6) (phiên bản sau do Vệ binh Quốc gia Ả Rập Xê Út cung cấp). Biến thể CAESAR thực hiện trên khung xe Tatra T815 (8x8) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015 và Đan Mạch là khách hàng đầu tiên của họ vào năm 2017, đã ký hợp đồng 15 hệ thống này (sau đó tăng lên 19), việc giao hàng bắt đầu vào mùa thu năm 2019. Ngoài ra, vào năm 2019, nó đã được báo cáo rằng Nexter Systems có một đơn đặt hàng không được tiết lộ từ một khách hàng bí mật cho 97 hệ thống CAESAR khác trên khung xe Tatra T815 (8x8) với lịch trình giao hàng vào năm 2022-2024. Có ý kiến cho rằng có lẽ khách hàng này là quân đội Ả Rập Saudi. Được biết, lực lượng lục quân của Pháp đang quan tâm đến biến thể CAESAR trên khung xe Tatra T815 (8x8), đang xem xét kế hoạch mua 32 hệ thống như vậy trong giai đoạn 2026-2030. Lựu pháo tự hành CAESAR được thực hiện trên khung xe Tatra T815 (8x8), có cabin bọc thép và tổng trọng lượng 32 tấn. Các kích thước của nó là: chiều dài là 12,3m, chiều rộng 2,8m và chiều cao 3,1m. Tính toán số người đi theo đã được giảm xuống còn ba người. Được trang bị động cơ diesel Tatra V8 cho công suất đến 410 mã lực). CAESAR được thực hiện trên khung xe Tatra T815 (8x8) có tốc độ tối đa là 100km/h trên đường và địa hình xấu là 50km/h.Thiết kế của xe cho phép CAESAR mang theo tối đa 36 viên đạn pháo. Pháo tự hành CAESAR có thể đặt trên nhiều khung gầm cơ sở, dùng đạn pháo cỡ 155mm chuẩn NATO. Chủ yếu là các đạn nổ mạnh (HE/ High Explosive). Các loại đạn thường dùng để tấn công các mục tiêu như tòa nhà, công sự, sân bay, đường hầm… Tầm bắn của CAESAR từ 35-42km tuỳ vào loại đạn, bắn được cả đạn thông minh. Lựu pháo tự hành này có thể bắn loạt 3 phát chỉ trong 18 giây. Ngoài ra CAESAR còn bắn được loại đạn mới của Pháp, tên là Orge, đây là kiểu đạn pháo chùm, mang theo 63 đạn con nổ mảnh, dùng ngòi chạm nổ. Những đạn con này có khả năng xuyên được 90mm giáp. Vậy là tính cả Cộng Hoà Séc, đã có 8 quốc gia sở hữu và khai thác hệ thống lựu pháo tự hành CAESAR. Nguồn ảnh: Military-Today. Hình ảnh lựu pháo tự hành CAESAR trong một cuộc tập trận của Pháo binh Pháp. Nguồn: netbitz. MP4 File 51.22 MB

