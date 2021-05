S-500 của Nga sẽ khiến cho F-22 và F-35 phải hiện nguyên hình

Trong tất cả các dự án vũ khí mới nhất của Điện Kremlin, tên lửa phòng không S-500 là một trong những câu trả lời trực tiếp và mạnh mẽ nhất của Nga đối với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ như F-35 Lightning II và F-22 Raptor của Lockheed Martin. Hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ tiếp theo của Nga sắp ra mắt và nó được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các máy bay có nền tảng tàng hình tiên tiến nhất của NATO. Trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các chương trình hiện đại hóa quân sự nhằm nâng cao và mở rộng khả năng tác chiến của quân đội Nga đang được tiến hành theo đúng tiến độ. Theo ông Putin, các hệ thống vũ khí và khí tài quân sự mới nhất đang được trang bị rất nhiều cho lục quân và hải quân, tiềm năng của bộ ba hạt nhân đã tăng cường đáng kể và hải quân đã mở rộng khả năng tác chiến, đặc biệt là với các tàu chiến mang tên lửa hành trình Kalibr. Ông Putin lưu ý rằng, có tới 70% các trung đoàn tên lửa đất đối không của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã được hiện đại hóa bằng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf. S-500 Triumfator-M, cũng đang trong quá trình hoàn thiện để đi vào hoạt động. Hệ thống S-500 sau các thử nghiệm thành công sẽ được chuyển giao cho quân đội. Một báo cáo đã tiết lộ việc Nga bắt đầu chấp nhận việc nhận bàn giao các trạm radar Yenisei, đây là một thành phần trong hệ thống phòng không S-500. S-500 sắp ra mắt không chỉ cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm S-400 ở hầu hết các khía cạnh, mà còn ra mắt một loạt các khả năng phòng không mới giúp S-500 trở thành một loại tên lửa có sức mạnh hàng đầu thế giới. Với tên lửa 77N6 được nâng cấp, S-500 được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh và các vật thể trên không khác bay với tốc độ trên Mach 5. S-500 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly tới 600 km và có thể nhắm bắn 10 mục tiêu cùng lúc. Nhà sản xuất Almaz-Antey trước đây từng tuyên bố rằng S-500 cũng có thể đe dọa một số loại vệ tinh quỹ đạo thấp, mặc dù mức độ hoạt động của nó ở độ cao cực cao vẫn chưa rõ ràng. Với các loại radar mạnh mẽ và hệ thống điện tử tiên tiến, các kỹ sư thiết kế của Nhà máy Almaz-Antey và các nhà quan sát quân sự Nga đang tin tưởng rằng S-500 có thể chống lại các loại máy bay có công nghệ tàng hình tiên tiến. Kỹ sư trưởng Pavel Sozinov của Almaz-Antey nói: “S-500 là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ. Hệ thống của chúng tôi có thể vô hiệu hóa các vũ khí tấn công của Mỹ và vượt trội so với các hệ thống phòng không đã được thổi phồng rất nhiều của họ”. Kỹ sư trưởng Pavel Sozinov của Almaz-Antey nói: “S-500 là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Mỹ. Hệ thống của chúng tôi có thể vô hiệu hóa các vũ khí tấn công của Mỹ và vượt trội so với các hệ thống phòng không đã được thổi phồng rất nhiều của họ”. Vẫn chưa biết có bao nhiêu đơn vị S-500 dự kiến sẽ được tạo ra và tốc độ sản xuất nhanh chóng như thế nào, nhưng có vẻ như các hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ sớm được đưa vào biên chế một cách rộng rãi. S-500 sẽ giúp chống lại những mối đe dọa tinh vi nhất mà Nga phải đối mặt trong những thập kỷ tới, cụ thể là vũ khí siêu thanh và máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến với khả năng thâm nhập sâu mà các hệ thống phòng không cũ hơn không thể ngăn chặn. S-500 không phải là sự thay thế trực tiếp cho S-400 mà là một hệ thống bổ sung cho mạng lưới phòng không hiện đại của Nga. S-500 sẽ cùng với các hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ trước như S-400, S-300 và các hệ thống phòng không khác bảo vệ nước Nga trước mọi mối đe dọa từ kẻ thù. Nguồn ảnh: Pinterest. Tên lửa phòng không S-400 tới nay vẫn là loại vũ khí đất đối không nguy hiểm bậc nhất của Nga. Nguồn: Vimeo.

