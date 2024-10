Quân đội Nga tiêu diệt lính đánh thuê Mỹ ở mặt trận Kursk

Theo thông tin từ kênh quân sự Telegram “Tổng lãnh thiên thần lực lượng đặc biệt” của Nga cho biết, một xe bọc thép Stryker, với kíp xe hoàn toàn là lính đánh thuê Mỹ, đã bị tiêu diệt ở vùng Glushkovsky, thuộc tỉnh Kursk của Nga. Theo kênh Telegram trên, tại quận Glushkovsky của vùng Kursk, quân Nga đã phá hủy một xe bọc thép Stryker ở trong một cánh rừng, với kíp xe 8 người, hoàn toàn là lính đánh thuê Mỹ. Trong xe, lính Nga tìm thấy vũ khí của Mỹ cùng với những người thiệt mạng cùng nhiều nhật ký chiến đấu. Một trong những người thiệt mạng được xác định trong danh sách là công dân Mỹ Brandon Sanchez, người đã gia nhập Quân đội Mỹ vào năm 2013. Chỉ huy Quân đội Nga nghi ngờ, chính những lính đánh thuê người Mỹ, đã chỉ huy các cuộc tấn công vào lãnh thổ vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện ở khu vực Kursk của Nga, đã xuất hiện lính đánh thuê Ba Lan và Gruzia; nhưng đây là lần đầu tiên, xuất hiện quân chính quy Mỹ. Sự xuất hiện của quân nhân Mỹ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine, gắn liền với quyết định mới nhất của Kiev, cho phép người nước ngoài nắm giữ các chức vụ sĩ quan trọng lực lượng vũ trang nước này. Cũng từ đầu tháng 10 đến nay, Quân đội Nga đã bắt đầu mở các cuộc tấn công tổng lực trên nhiều mặt trận, như Kursk, Kharkov, Kupyansk, Toretsk, Pokrovsk, Ugledar… Các cuộc tấn công của Nga càng đẩy Ukraine vào thế thủ sâu hơn. Quân đội Ukraine không chỉ tổn thất nặng về quân số và vũ khí, trang bị, mà còn mất đi một số lượng lớn các cứ điểm then chốt, khiến tình hình trên tiền tuyến trở nên vô cùng xấu đi. Điều này cũng đã được xác nhận bởi Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky. Tướng Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/10: “Quân đội Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân đến khu vực Kursk và Quân đội Ukraine hiện đang ở Kursk gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Quân đội Ukraine đang có những biện pháp nhằm ổn định lại tình hình, nhưng vẫn chưa thể tái chiếm được các vị trí đã mất”. Tướng Syrsky là một người có tính cách quyết đoán và tự tin, và với tư cách là Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông không thể dễ dàng đăng tải những thông tin về những khó khăn của Quân đội Ukraine. Và một khi ông ấy tung ra những thông tin tiêu cực về Quân đội Ukraine, thì tình hình tiền tuyến có thể tồi tệ hơn những gì ông đã phát biểu. Trên hướng mặt trận Kursk mà Tướng Syrsky đề cập, Quân đội Ukraine hiện đã triển khai 3 lữ đoàn tấn công đường không là 82, 80 và 95; các lữ đoàn bộ binh cơ giới 17, 21, 22, 32, 47, 61; lữ đoàn đặc nhiệm số 78, 93; lữ đoàn phòng thủ nội địa 115. Ngoài ra ở mặt trận Kursk, cũng có một số tiểu đoàn của Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống số 1, một số đơn vị dự bị và một số đơn vị bảo đảm như quân y, hậu cần, thông tin, công binh, kỹ thuật với tổng quân số quân Ukraine tại Kursk từ 30.000 đến 50.000 quân. Hiện Quân đội Ukraine đang tiếp tục tăng viện tới mặt trận Kursk, khi từ đầu tháng 10, Quân đội Nga đã tiến hành 2 đợt phản công quy mô lớn ở các hướng đông, tây và bắc ở khu vực do Ukraine kiểm soát và đã tái chiếm 19 ngôi làng trong 2 đợt phản công. Đặc biệt trong cuộc phản công đợt 2 từ ngày 10/10, Quân đội Nga tái chiếm 5 ngôi làng, trong đó có làng Lyubimovka; đồng thời bao vây 2 tiểu đoàn Quân đội Ukraine ở Orlovka, nơi Lữ đoàn xung kích đường không số 82, 80 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 là lực lượng chiến đấu chủ lực. Nói cách khác, nếu quân Ukraine không thể nhanh chóng tổ chức phòng ngự hiệu quả, thì làn sóng phản công này của Nga sẽ phá vỡ hoàn toàn, tuyến phòng thủ của quân Ukraine, buộc quân Ukraine có thể rút hoàn toàn khỏi Kursk trong vòng một tháng. Trong khi đó, hoạt động phản công của Quân đội Nga tại Kursk chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, cuộc phản công giai đoạn 1 của Quân đội Nga đã phải tạm ngừng, khi họ phải tập trung loại bỏ nguy cơ bị quân Ukraine tấn công từ bên sườn vào lực lượng phản công ở làng Novy Put, quận Glushkovsky. Khi không còn mối đe dọa tấn công từ bên sườn, quân Nga tiến hành phản công quyết liệt trên hướng làng Malaya Loknya, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện nay ở khu vực Kursk. Bất chấp hỏa lực ác liệt của Nga nã vào Malaya Lokna trong những tuần gần đây, quân Ukraine vẫn cố gắng giữ vững trận địa tại khu vực. Để có thể tiến công vào làng Malaya Loknya, quân Nga đã phải sử dụng các phương tiện rà phá bom mìn từ xa. Đồng thời tăng cường tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết nhiều sương mù và mưa tại khu vực, sẽ khó khăn cho việc sử dụng UAV cho cả hai bên. Trên thực tế, Malaya Loknya đã được Quân đội Ukraine biến thành tuyến phòng thủ phía bắc của họ tại khu vực Kursk. Tuy nhiên, cứ điểm này đang bị đe dọa, sau khi Quân đội Nga tái chiếm làng Novaya Sorochina (nằm ở phía bắc làng Malaya Loknya), cũng như cuộc tiến công từ hướng tây vào quận Sudzhansky. Việc đánh bật quân Ukraine ở Malaya Lokna sẽ giúp Quân đội Nga có “một con đường thẳng” từ phía bắc tới thị trấn Sudzha, dài khoảng 13 km dọc theo đường Lgovskaya, thuận tiện cho quân Nga phản công bằng xe cơ giới hạng nặng. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Ukrinform).

Theo thông tin từ kênh quân sự Telegram “Tổng lãnh thiên thần lực lượng đặc biệt” của Nga cho biết, một xe bọc thép Stryker, với kíp xe hoàn toàn là lính đánh thuê Mỹ, đã bị tiêu diệt ở vùng Glushkovsky, thuộc tỉnh Kursk của Nga. Theo kênh Telegram trên, tại quận Glushkovsky của vùng Kursk , quân Nga đã phá hủy một xe bọc thép Stryker ở trong một cánh rừng, với kíp xe 8 người, hoàn toàn là lính đánh thuê Mỹ. Trong xe, lính Nga tìm thấy vũ khí của Mỹ cùng với những người thiệt mạng cùng nhiều nhật ký chiến đấu. Một trong những người thiệt mạng được xác định trong danh sách là công dân Mỹ Brandon Sanchez, người đã gia nhập Quân đội Mỹ vào năm 2013. Chỉ huy Quân đội Nga nghi ngờ, chính những lính đánh thuê người Mỹ, đã chỉ huy các cuộc tấn công vào lãnh thổ vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện ở khu vực Kursk của Nga, đã xuất hiện lính đánh thuê Ba Lan và Gruzia; nhưng đây là lần đầu tiên, xuất hiện quân chính quy Mỹ. Sự xuất hiện của quân nhân Mỹ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine, gắn liền với quyết định mới nhất của Kiev, cho phép người nước ngoài nắm giữ các chức vụ sĩ quan trọng lực lượng vũ trang nước này. Cũng từ đầu tháng 10 đến nay, Quân đội Nga đã bắt đầu mở các cuộc tấn công tổng lực trên nhiều mặt trận, như Kursk, Kharkov, Kupyansk, Toretsk, Pokrovsk, Ugledar… Các cuộc tấn công của Nga càng đẩy Ukraine vào thế thủ sâu hơn. Quân đội Ukraine không chỉ tổn thất nặng về quân số và vũ khí, trang bị, mà còn mất đi một số lượng lớn các cứ điểm then chốt, khiến tình hình trên tiền tuyến trở nên vô cùng xấu đi. Điều này cũng đã được xác nhận bởi Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky. Tướng Syrsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/10: “Quân đội Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân đến khu vực Kursk và Quân đội Ukraine hiện đang ở Kursk gặp rất nhiều khó khăn. Hiện Quân đội Ukraine đang có những biện pháp nhằm ổn định lại tình hình, nhưng vẫn chưa thể tái chiếm được các vị trí đã mất”. Tướng Syrsky là một người có tính cách quyết đoán và tự tin, và với tư cách là Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông không thể dễ dàng đăng tải những thông tin về những khó khăn của Quân đội Ukraine. Và một khi ông ấy tung ra những thông tin tiêu cực về Quân đội Ukraine, thì tình hình tiền tuyến có thể tồi tệ hơn những gì ông đã phát biểu. Trên hướng mặt trận Kursk mà Tướng Syrsky đề cập, Quân đội Ukraine hiện đã triển khai 3 lữ đoàn tấn công đường không là 82, 80 và 95; các lữ đoàn bộ binh cơ giới 17, 21, 22, 32, 47, 61; lữ đoàn đặc nhiệm số 78, 93; lữ đoàn phòng thủ nội địa 115. Ngoài ra ở mặt trận Kursk, cũng có một số tiểu đoàn của Lữ đoàn Cận vệ Tổng thống số 1, một số đơn vị dự bị và một số đơn vị bảo đảm như quân y, hậu cần, thông tin, công binh, kỹ thuật với tổng quân số quân Ukraine tại Kursk từ 30.000 đến 50.000 quân. Hiện Quân đội Ukraine đang tiếp tục tăng viện tới mặt trận Kursk, khi từ đầu tháng 10, Quân đội Nga đã tiến hành 2 đợt phản công quy mô lớn ở các hướng đông, tây và bắc ở khu vực do Ukraine kiểm soát và đã tái chiếm 19 ngôi làng trong 2 đợt phản công. Đặc biệt trong cuộc phản công đợt 2 từ ngày 10/10, Quân đội Nga tái chiếm 5 ngôi làng, trong đó có làng Lyubimovka; đồng thời bao vây 2 tiểu đoàn Quân đội Ukraine ở Orlovka, nơi Lữ đoàn xung kích đường không số 82, 80 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 là lực lượng chiến đấu chủ lực. Nói cách khác, nếu quân Ukraine không thể nhanh chóng tổ chức phòng ngự hiệu quả, thì làn sóng phản công này của Nga sẽ phá vỡ hoàn toàn, tuyến phòng thủ của quân Ukraine, buộc quân Ukraine có thể rút hoàn toàn khỏi Kursk trong vòng một tháng. Trong khi đó, hoạt động phản công của Quân đội Nga tại Kursk chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, cuộc phản công giai đoạn 1 của Quân đội Nga đã phải tạm ngừng, khi họ phải tập trung loại bỏ nguy cơ bị quân Ukraine tấn công từ bên sườn vào lực lượng phản công ở làng Novy Put, quận Glushkovsky. Khi không còn mối đe dọa tấn công từ bên sườn, quân Nga tiến hành phản công quyết liệt trên hướng làng Malaya Loknya, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất hiện nay ở khu vực Kursk. Bất chấp hỏa lực ác liệt của Nga nã vào Malaya Lokna trong những tuần gần đây, quân Ukraine vẫn cố gắng giữ vững trận địa tại khu vực. Để có thể tiến công vào làng Malaya Loknya, quân Nga đã phải sử dụng các phương tiện rà phá bom mìn từ xa. Đồng thời tăng cường tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết nhiều sương mù và mưa tại khu vực, sẽ khó khăn cho việc sử dụng UAV cho cả hai bên. Trên thực tế, Malaya Loknya đã được Quân đội Ukraine biến thành tuyến phòng thủ phía bắc của họ tại khu vực Kursk. Tuy nhiên, cứ điểm này đang bị đe dọa, sau khi Quân đội Nga tái chiếm làng Novaya Sorochina (nằm ở phía bắc làng Malaya Loknya), cũng như cuộc tiến công từ hướng tây vào quận Sudzhansky. Việc đánh bật quân Ukraine ở Malaya Lokna sẽ giúp Quân đội Nga có “một con đường thẳng” từ phía bắc tới thị trấn Sudzha, dài khoảng 13 km dọc theo đường Lgovskaya, thuận tiện cho quân Nga phản công bằng xe cơ giới hạng nặng. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Ukrinform).