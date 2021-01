Robot trinh sát phóng xạ và hóa học RBH-18 do Việt Nam tự phát triển

Robot trinh sát RBH-18 được phát triển để hoạt động trong môi trường phóng xạ cao hoặc rò rỉ chất độc hóa học. Việc sử dụng robot trinh sát RBH-18 sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng trong các nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc trong những khu vực hoạt động không phù hợp với con người.Robot trinh sát hóa học RBH-18 là sản phẩm của Viện khoa học - môi trường Quân sự thuộc bộ tư lệnh Hóa học. Quá trình thiết kế và chế tạo robot RBH-18, các cán bộ của Viện đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có công nghệ internet vạn vật cùng nhiều công nghệ 4.0 khác. Loại robot này được chi làm nhiều thành phần cấu tạo rõ rệt, bản thân phần tay máy có cấu tạo theo kiểu mô-đun, cho phép tháo - lắp đơn giản. Phần tay máy cũng là bộ phận quan trọng nhất trên robot trinh sát RBH-18 nói riêng và mọi loại robot trinh sát, hóa học khác trên thế giới nói chung. Phần tay máy được các kỹ sư của Viện khoa học - môi trường Quân sự thuộc bộ tư lệnh Hóa học thiết kế để có khả năng cơ động cao nhất có thể. Không những có thể hoạt động được trong khu vực nhiễm xạ cao, phần tay máy còn có khả năng nâng, gắp vật nặng, thậm chí kéo người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn cảnh robot tự hành RBH-18 do Viện khoa học - môi trường Quân sự thuộc bộ tư lệnh Hóa học tự nghiên cứu, hoàn thiện. Phần tay máy có cấu tạo rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết chuyển động rất nhỏ để đảm bảo được khả năng cơ động cao. Mô-đun điều khiển của robot trinh sát tự hành RBH-18 có cấu tạo rất hiện đại, bao gồm nhiều màn hình hiển thị và các cần gạt điều khiển thao tác. Hệ thống camera trên robot trinh sát hóa học bao gồm nhiều góc quay, có khả năng truyền tải, hiển thị cùng lúc nhiều góc máy, tạo sự thuận tiện cho người điều khiển. Cận cảnh phần tay máy của robot RBH-18, ngay phía trên phần tay máy là một camera truyền hình ảnh trực tiếp. RBH-18 có cấu tạo cực kỳ chắc chắn, cơ cấu chuyển động của robot tự hành này có thiết kế bánh xích, cho phép nó di chuyển qua nhiều địa hình, địa vật phức tạp. Cơ cấu tay máy được thiết kế đủ khỏe để kéo người bị hại ra khỏi khu vực nguy hiểm. Phần tay máy của RBH-18 ngoài đời thực (bìa trái) và cấu tạo chi tiết theo bản thiết kế 3D (bìa phải). Với việc được trang bị loại robot này, lực lượng phòng hóa có thể tiếp cận vào nhiều khu vực có độ nguy hiểm cao mà vẫn đảm bảo an toàn được cho chiến sĩ. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh robot RBH-18 do Quân đội Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển.

