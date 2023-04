Quân Wagner tung đòn, quyết đánh bật 7 lữ đoàn Ukraine khỏi Bakhmut

Khi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đến gần, giới quan sát cho rằng, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công tại Bakhmut; nhằm tràn ngập hoàn toàn thành phố trước ngày Chiến thắng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ gần đây đã lần lượt đưa ra cảnh báo cho Kiev, qua việc phân tích thông tin tình báo của quân đội Nga, mục tiêu là đánh bật 7 lữ đoàn cùng tàn quân của Ukraine trong thành phố và vùng ngoại ô phía Tây, trước khi Ukraine mở cuộc phản công quy mô lớn. Hiện tại, các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine tại thành phố Bakhmut chỉ còn lại khoảng 7% tổng diện tích của khu vực đô thị chính, được chia thành ba khu vực phòng thủ. Khu vực phòng thủ đầu tiên là khu vực từ đường Vul. Pidhihrna phía Tây Bắc khu đô thị, đến khu sân chơi trẻ em ở ngoại thành. Ở phía tây của khu vực này là làng Khromove, Khu bảo tồn thiên nhiên hồ Pivoniche và Hồ chứa số 8. Đây là con đường quan trọng để quân đội Ukraine vận chuyển vật tư và nhân viên vũ trang từ đường cao tốc T-0506 đến thành phố. Trên thực tế, gần như tất cả các thiết bị hạng nặng và một lượng lớn vũ khí, khí tài của quân đội Ukraine đều cần phải đi qua đây, mới có thể tiến vào thành phố; vì vậy, quân đội Ukraine đã bố trí phòng thủ dày đặc ở đây, rất khó khăn cho lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga tiến theo hướng này vào thành phố. Vài ngày trước, sau khi quân Wagner xuyên thủng tuyến phòng ngự ở khu vực các tòa nhà cao tầng gần Đại lộ Hoa hồng (Rose); nhưng tại khu biệt thự gần Đại lộ Pequimoji, hướng tấn công của lính đánh thuê Wagner bất ngờ vấp phải sự kháng cự ngoan cường của quân tiếp viện Ukraine. Khoảng 6 đến 8 đội tấn công tinh nhuệ của quân Wagner, đã xâm nhập vào các vị trí phòng ngự của Ukraine từ các con hẻm gần khu nhà, kết quả là họ gặp phải các đợt pháo kích dữ dội từ các trận địa pháo binh và súng cối của Lữ đoàn cơ giới 63 bên ngoài thành phố; dẫn đến hướng này tạm thời bị đình trệ. Được biết, để bảo vệ kênh vận chuyển qua đường T-0506, quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn Phòng thủ Tổ quốc số 241, lực lượng lính đánh thuê Gruzia và tiểu đoàn xung kích "Sói Da Vinci" thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 ở khu vực phía tây bắc đường T-0506. Bên ngoài thành phố, làng Khromove là đầu cầu quan trọng được quân Ukraine tăng cường lực lượng bảo vệ. Lực lượng ở đây do Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của Vệ binh Quốc gia phụ trách và một số đơn vị bị đánh bật trong thành phố ra, được tổ chức lại. Hiện tại, lính đánh thuê Wagner đã bị chặn lại và họ đang tập trung đột phá vào đường Vulytsya Levanevsk Koho, đoạn song song với đường Peremogi và khu vực nhà để xe gần đường Krenia; những trận chiến ác liệt giữa hai bên vẫn tiếp diễn trong suốt 15 giờ qua. Hiện "Tiểu đoàn trừng phạt" và lính đánh thuê Syria của quân Wagner đã tung hàng chục đợt xung phong vào khu vực trên, mà vẫn không chọc thủng được trân địa phòng ngự của quân Ukraine. Ở trung tâm thành phố khu vực phía tây, lính đánh thuê Wagner và lực lượng lính dù Nga, những người đã chiếm giữ Nhà ga trung tâm và Trung tâm trung chuyển ngũ cốc, đã băng qua tuyến đường sắt và tiến vào Phố Pavel Novgorodtseva và Bolevaya. Đảm nhiệm phòng ngự khu vực này là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, Lữ đoàn phòng thủ nội địa 124 và 127; đây cũng là những lực lượng chính của lực lượng phòng thủ Ukraine tại thành phố Bakhmut. Quân đội Ukraine đã dựa vào Trường điều dưỡng Bakhmut, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, Công ty khí đốt tự nhiên và các tòa nhà lớn trên phố thương mại để tổ chức phòng thủ. Nhưng trước cuộc ném bom chính xác quy mô lớn của Không quân Nga, họ phải rút xuống các công sự dưới mặt đất. Hiện quân đội Ukraine ở khu vực trung tâm phía tây và trung tâm phía nam của thành phố, chỉ có thể giữ vững được thế trận phòng ngự, bằng cách liên tục đưa quân vào tăng cường; do trong quá trình chiến đấu, họ không có hỏa lực hạng nặng chi viện. Cuối cùng, gần đại lộ Tchaikovsky và đại lộ Kolzensk ở góc tây nam thành phố, trận chiến đường phố giữa quân đội Ukraine và lính đánh thuê Wagner diễn ra vô cùng ác liệt; tòa nhà văn phòng chính và khu giảng dạy của trường đã nhiều lần đổi chủ. Lữ đoàn xung kích Azov số 3, Lữ đoàn xe tăng 12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và Tiểu đoàn dân quân Ida của Quân đội Ukraine, đã chiến đấu với lính đánh thuê Wagner tại đây gần một tuần, song hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Khác hoàn toàn với các cuộc đọ súng ác liệt ở khu vực đô thị, ở vùng ngoại ô tây nam và tây bắc của Bakhmut, tuy quân Nga và Ukraine có thỉnh thoảng đọ súng, nhưng lực lượng hai bên chỉ tiến hành tiến công thăm dò, hoặc các trận đánh nhỏ lẻ mà chưa có đánh lớn. Ở hướng tây nam của Bakhmut, nhóm tấn công với Sư đoàn đổ bộ đường không 98 và 106 của Quân đội Nga, với tư cách là lực lượng chính, đã tổ chức nhiều đợt tấn công quân Ukraine phòng ngự ở thị trấn Ivanivsk và làng Stuboki ở phía bắc đường T-0504. Tuy nhiên, với sự kháng cự ngoan cường của Lữ đoàn xe tăng 12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 60, 57 và Lữ đoàn pháo binh 40 của Quân đội Ukraine, cuộc tấn công của quân dù Nga không có nhiều tác dụng và vẫn không chọc thủng được tuyến phòng ngự phía nam Ivanivsk. Khu vực gần đường cao tốc M-03 từ vùng ngoại ô phía bắc Bakhmut, tình hình chiến trường giữa Nga và Ukraine “rất kỳ lạ”. Do Ukraine đã triển khai một số lượng lớn đơn vị theo tiêu chuẩn NATO mới thành lập và các đơn vị pháo binh ở khu vực này. Một số nhà phân tích cho rằng, khu vực phía bắc Bakhmut có thể là một trong những hướng tấn công chính của cuộc “phản công mùa xuân” của quân đội Ukraine. Tuy nhiên quân đội Ukraine đã mất đi tính bất ngờ và ưu thế về sức mạnh trong cuộc phản công. Thậm chí Quân đội Ukraine có thể áp dụng chiến thuật thọc sâu, nhanh chóng chọc thủng các vị trí phòng thủ của quân Nga, đánh tràn vào hậu tuyến hoặc hai bên sườn của quân Nga; từ đó xuyên thủng lỗ hổng phòng thủ mà quân Nga để lại. Dựa trên bộ chiến lược này, quân đội Ukraine đã triển khai bốn đơn vị tấn công cấp lữ đoàn do Bộ Nội vụ tổ chức, bao gồm Lữ đoàn chiến đấu số 1, 14, 15 và Lữ đoàn cảnh sát vũ trang. Địa điểm tập kết của các lữ đoàn này ở phía bắc của các làng Vasioukivka và Makolevka, cách Soledar chưa đầy 8 km. Ngoài ra có các lữ đoàn mới được thành lập (tổng cộng có 9 lữ đoàn) gồm Lữ đoàn xe tăng 4 (được trang bị xe tăng Leopard 2); Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24, 30, 56, 116; Lữ đoàn đổ bộ đường không 80, Lữ đoàn phòng thủ nội địa 127 và Lữ đoàn Azov, được bố trí phía ngoài ngoài thành phố Bakhmut, sẵn sàng tác chiến phản công. Ngoài ra, ở ngoại ô Bakhmut, quân đội Ukraine đã triển khai 5 lữ đoàn pháo binh ở Kramatorsk, Slavyansk, và Druszkovka thuộc phía tây Bakhmut, tập trung hơn một nửa trang bị pháo binh của quân đội Ukraine. Do đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy, hướng phản công của quân đội Ukraine chính là "Máy xay thịt Bakhmut".

