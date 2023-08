Quân Ukraine tiếp tục phản công, xe bọc thép Stryker cháy lớn

Theo Forbes, trong những ngày qua, Quân đội Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm “cửa tử” Robodine ở trên hướng Orekhiv, tỉnh Zaporozhye; nhưng bị quân đội Nga chặn đứng. Trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Weasel 1A3 bị hỏa lực quân Nga phá hủy. Theo tờ Forbes của Mỹ, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Quân đội Ukraine, mà gần đây Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tung vào chiến đấu; để tấn công đột phá qua “cửa tử” Rabotino. Nhưng ngay sau khi bắt đầu giao tranh, đã thiệt hại vũ khí trang bị hạng nặng nghiêm trọng. Mới đây, máy bay không người lái của quân đội Nga đã ghi lại cảnh chiếc xe quét mìn bọc thép bánh lốp Strike M1132, do Mỹ sản xuất, được quân đội Ukraine sử dụng bị phá hủy; lửa bùng lên từ bên trong xe, khói cuồn cuộn. Rõ ràng khó có ai trong xe có thể sống sót sau một vụ nổ lớn như vậy. M1132 là xe công binh đặc chủng (tiếng Anh: M1132 Engineer Squad Vehicle, ESV) thuộc dòng xe bọc thép "Stryker"; chức năng chính là vận chuyển lính công binh ra chiến trường và hỗ trợ cho lính công binh trong quá trình dò gỡ mìn. Xe công binh M1132 được trang bị máy dò chướng ngại vật, hệ thống đánh dấu và thiết bị dò mìn. Đặc điểm lớn nhất là thiết bị gỡ mìn lắp phía trước xe, có thể rà phá bom mìn trên đường; đặc biệt là các thiết bị nổ tự chế, được điều khiển từ xa. Ngoài ra, các hoạt động kỹ thuật dò phá mìn ngoài hiện trường cũng có thể được thực hiện bởi thiết bị bên trong xe, để tăng thêm độ an toàn cho phân đội công binh. Ngoài ra xe công binh M1132 còn kéo theo một rơ-moóc, chứa các thiết bị để rà phá mìn và các chướng ngại vật nổ. Hiện trên chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine đều đã đặt một số lượng lớn mìn, nên thiết bị rà phá bom mìn rất quan trọng, để có thể mở đường tấn công. Theo truyền thông phương Tây, các bãi mìn của Nga có diện tích cả bằng nước “Tây Đức”, nên đã ngăn cản Quân đội Ukraine tấn công. Để có thể phản công, quân đội Ukraine đã đầu tư nhiều loại xe bọc thép quét mìn, thậm chí trong đó có cả những thiết bị đắt tiền như xe tăng quét mìn hạng nặng Leopard 2R, nhưng hiệu quả tổng thể không tốt. Lý do là vì quân đội Nga đã bố trí các bãi mìn liên hoàn, hiểm hóc, rất khó dò gỡ. Các bãi mìn của Quân đội Nga khác hoàn toàn với các những quả mìn “đơn lẻ” mà Quân đội Mỹ hay Anh gặp phải khi họ chiến đấu ở chiến trường Iraq hay Afghanistan, có thể dễ dàng vô hiệu hóa. Tuy nhiên đó cũng là mối đe dọa lớn nhất với lính hành quân. Bãi mìn của Nga ở Ukraine không chỉ có số lượng mìn dày đặc, mà quân Nga còn kết hợp với các vật cản khác như hào chống tăng, các hàng rào “răng rồng” và trận địa hỏa lực; bố trí các trạm quan sát hoặc các lực lượng chống tăng khác xen kẽ. Một khi quân đội Ukraine tiến vào quét mìn, họ sẽ bị quân đội Nga tấn công. Sau khi xe quét mìn bị phá hủy, toàn bộ đội hình sẽ rơi vào bãi mìn và không thể tự giải thoát. Do vậy, ngay cả xe tăng quét mìn Leopard 2R cũng bị phá hủy ngay tại các bãi mìn, chưa kể đến xe quét mìn M1132 Strike bọc thép hạng nhẹ, bị phá hủy cũng là dễ hiểu. Ngay trong những ngày đầu bước vào chiến đấu tại Rabotino, Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine đã thiệt hại ít nhất hai trong số 20 xe rà phá mìn M1132 Stryker. Hoàn cảnh thất bại của họ và liệu kíp xe và lính công binh bên trong có sống sót hay không, hiện không có thông tin. Tờ Forbes cũng ghi nhận mức độ dễ bị tổn thương cao của xe công binh M1132. Trong khi hầu hết các phương tiện rà phá bom mìn khác đều dựa trên khung gầm xe tăng bọc thép dày, nhưng M1113 lại dựa trên xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Stryker, được thiết kế nhẹ, để có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay. Việc xe Stryker có giáp mỏng, khiến những phương tiện này dễ bị mảnh đạn, tên lửa chống tăng và thậm chí cả súng máy hạng nặng phá hủy. Việc bổ sung các con lăn chống mìn hạng nặng cũng đã làm giảm khả năng cơ động của M1132 Stryker, khiến chúng bị chậm lại và trở thành mục tiêu dễ dàng cho pháo binh Nga. Theo chiến thuật quy định của Ukraine, những phương tiện phá mìn như M1132 trước tiên sẽ mở đường đi qua bãi mìn trong cuộc tấn công, sau đó là những vũ khí hạng nặng chính. Lữ đoàn 82 của Ukraine được trang bị 14 xe tăng Challenger 2 của Anh, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và 90 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Stryker của Mỹ. Tờ Forbes cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine giữ Lữ đoàn 82 là lực lượng dự bị chiến dịch; nhiệm vụ của lữ đoàn là sau khi các đơn vị khác mở thông cửa mở, sẽ đảm nhiệm là thê đội 2, đột phá sâu vào trong tuyến phòng ngự của quân Nga. Tuy nhiên, sau khi lữ đoàn 47 của của Ukraine đảm nhiệm đột phá vào làng Rabotino, bị mất một lượng đáng kể xe bọc thép, tiếp đến là các đơn vị khác cũng bị thiệt hại nặng, khiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine buộc phải tung nốt lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng vào chiến đấu. Kênh Fox News của Mỹ cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, lực lượng dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine đã mất ít nhất 1/3 quân số. Đồng thời, Kiev tiếp tục điều động đội hình tấn công dàn trải trên toàn tuyến phòng thủ của quân Nga, khiến tốc độ tấn công rất chậm. Xe bọc thép phá mìn Stryker M1113 của Lữ đoàn 82 Quân đội Ukraine bị phá hủy trước làng Rabotino. Nguồn Forbes

Theo Forbes, trong những ngày qua, Quân đội Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm “cửa tử” Robodine ở trên hướng Orekhiv, tỉnh Zaporozhye; nhưng bị quân đội Nga chặn đứng. Trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Weasel 1A3 bị hỏa lực quân Nga phá hủy. Theo tờ Forbes của Mỹ, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Quân đội Ukraine, mà gần đây Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tung vào chiến đấu; để tấn công đột phá qua “cửa tử” Rabotino. Nhưng ngay sau khi bắt đầu giao tranh, đã thiệt hại vũ khí trang bị hạng nặng nghiêm trọng. Mới đây, máy bay không người lái của quân đội Nga đã ghi lại cảnh chiếc xe quét mìn bọc thép bánh lốp Strike M1132, do Mỹ sản xuất, được quân đội Ukraine sử dụng bị phá hủy; lửa bùng lên từ bên trong xe, khói cuồn cuộn. Rõ ràng khó có ai trong xe có thể sống sót sau một vụ nổ lớn như vậy. M1132 là xe công binh đặc chủng (tiếng Anh: M1132 Engineer Squad Vehicle, ESV) thuộc dòng xe bọc thép "Stryker" ; chức năng chính là vận chuyển lính công binh ra chiến trường và hỗ trợ cho lính công binh trong quá trình dò gỡ mìn. Xe công binh M1132 được trang bị máy dò chướng ngại vật, hệ thống đánh dấu và thiết bị dò mìn. Đặc điểm lớn nhất là thiết bị gỡ mìn lắp phía trước xe, có thể rà phá bom mìn trên đường; đặc biệt là các thiết bị nổ tự chế, được điều khiển từ xa. Ngoài ra, các hoạt động kỹ thuật dò phá mìn ngoài hiện trường cũng có thể được thực hiện bởi thiết bị bên trong xe, để tăng thêm độ an toàn cho phân đội công binh. Ngoài ra xe công binh M1132 còn kéo theo một rơ-moóc, chứa các thiết bị để rà phá mìn và các chướng ngại vật nổ. Hiện trên chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine đều đã đặt một số lượng lớn mìn, nên thiết bị rà phá bom mìn rất quan trọng, để có thể mở đường tấn công. Theo truyền thông phương Tây, các bãi mìn của Nga có diện tích cả bằng nước “Tây Đức”, nên đã ngăn cản Quân đội Ukraine tấn công. Để có thể phản công, quân đội Ukraine đã đầu tư nhiều loại xe bọc thép quét mìn, thậm chí trong đó có cả những thiết bị đắt tiền như xe tăng quét mìn hạng nặng Leopard 2R, nhưng hiệu quả tổng thể không tốt. Lý do là vì quân đội Nga đã bố trí các bãi mìn liên hoàn, hiểm hóc, rất khó dò gỡ. Các bãi mìn của Quân đội Nga khác hoàn toàn với các những quả mìn “đơn lẻ” mà Quân đội Mỹ hay Anh gặp phải khi họ chiến đấu ở chiến trường Iraq hay Afghanistan, có thể dễ dàng vô hiệu hóa. Tuy nhiên đó cũng là mối đe dọa lớn nhất với lính hành quân. Bãi mìn của Nga ở Ukraine không chỉ có số lượng mìn dày đặc, mà quân Nga còn kết hợp với các vật cản khác như hào chống tăng, các hàng rào “răng rồng” và trận địa hỏa lực; bố trí các trạm quan sát hoặc các lực lượng chống tăng khác xen kẽ. Một khi quân đội Ukraine tiến vào quét mìn, họ sẽ bị quân đội Nga tấn công. Sau khi xe quét mìn bị phá hủy, toàn bộ đội hình sẽ rơi vào bãi mìn và không thể tự giải thoát. Do vậy, ngay cả xe tăng quét mìn Leopard 2R cũng bị phá hủy ngay tại các bãi mìn, chưa kể đến xe quét mìn M1132 Strike bọc thép hạng nhẹ, bị phá hủy cũng là dễ hiểu. Ngay trong những ngày đầu bước vào chiến đấu tại Rabotino, Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine đã thiệt hại ít nhất hai trong số 20 xe rà phá mìn M1132 Stryker. Hoàn cảnh thất bại của họ và liệu kíp xe và lính công binh bên trong có sống sót hay không, hiện không có thông tin. Tờ Forbes cũng ghi nhận mức độ dễ bị tổn thương cao của xe công binh M1132. Trong khi hầu hết các phương tiện rà phá bom mìn khác đều dựa trên khung gầm xe tăng bọc thép dày, nhưng M1113 lại dựa trên xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Stryker, được thiết kế nhẹ, để có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay. Việc xe Stryker có giáp mỏng, khiến những phương tiện này dễ bị mảnh đạn, tên lửa chống tăng và thậm chí cả súng máy hạng nặng phá hủy. Việc bổ sung các con lăn chống mìn hạng nặng cũng đã làm giảm khả năng cơ động của M1132 Stryker, khiến chúng bị chậm lại và trở thành mục tiêu dễ dàng cho pháo binh Nga. Theo chiến thuật quy định của Ukraine, những phương tiện phá mìn như M1132 trước tiên sẽ mở đường đi qua bãi mìn trong cuộc tấn công, sau đó là những vũ khí hạng nặng chính. Lữ đoàn 82 của Ukraine được trang bị 14 xe tăng Challenger 2 của Anh, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và 90 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Stryker của Mỹ. Tờ Forbes cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine giữ Lữ đoàn 82 là lực lượng dự bị chiến dịch; nhiệm vụ của lữ đoàn là sau khi các đơn vị khác mở thông cửa mở, sẽ đảm nhiệm là thê đội 2, đột phá sâu vào trong tuyến phòng ngự của quân Nga. Tuy nhiên, sau khi lữ đoàn 47 của của Ukraine đảm nhiệm đột phá vào làng Rabotino, bị mất một lượng đáng kể xe bọc thép, tiếp đến là các đơn vị khác cũng bị thiệt hại nặng, khiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine buộc phải tung nốt lữ đoàn dự bị chiến lược cuối cùng vào chiến đấu. Kênh Fox News của Mỹ cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, lực lượng dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine đã mất ít nhất 1/3 quân số. Đồng thời, Kiev tiếp tục điều động đội hình tấn công dàn trải trên toàn tuyến phòng thủ của quân Nga, khiến tốc độ tấn công rất chậm. Xe bọc thép phá mìn Stryker M1113 của Lữ đoàn 82 Quân đội Ukraine bị phá hủy trước làng Rabotino. Nguồn Forbes