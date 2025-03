Vợ Đoàn Văn Hậu thông minh "né" drama của Chu Thanh Huyền

Giữa drama của Chu Thanh Huyền, mới đây Doãn Hải My bất ngờ bị réo tên. Nguyên nhân là bởi cả 2 đều là những nàng WAGs xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, lấy cầu thủ nổi tiếng nên mỗi lần người nào có chuyện thì người còn lại rất dễ "điểm mặt". Bởi vậy, dưới một số bài đăng gần đây của Doãn Hải My, dân tình để lại các bình luận như: "Bà đừng như Chu Thanh Huyền vợ Quang Hải nhá, tóc dày sẵn nhưng lại đi quảng cáo thuốc hỗ trợ mọc tóc, ba chấm lắm. Tôi thích bà lắm đấy", "Bạn này nhẹ nhàng và dễ thương hơn vợ Quang Hải",... Về phía Doãn Hải My, khi nhận được những bình luận này, cô không có bất cứ phản hồi nào. Cách ứng xử này của Hải My được cho là khá khôn khéo để tránh "tai bay vạ gió". Nếu theo dõi thường xuyên 2 nàng WAGs mọi người có thể dễ dàng nhận ra, ở mỗi video hay status, ở Doãn Hải My thường toát lên sự nhẹ nhàng, tinh tế. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền lại gây ấn tượng với sự sắc sảo và năng động. Doãn Hải My luôn giữ được nét thùy mị. Trong khi chồng đang dưỡng thương, Doãn Hải My luôn bên cạnh và là hậu phương vững chắc. Doãn Hải My quản lý việc kinh doanh riêng. Nàng WAGs được đánh giá là người thông minh và biết cách ứng xử trước những tình huống khó.

