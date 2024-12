Syria cuối cùng đã phản ứng và bắt đầu cuộc chiến truyền thống với tổ chức khủng bố HTS ở Idlib và Quân đội Quốc gia Syria tự do (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, để bác bỏ tin giả do các phương tiện truyền thông khủng bố nổi dậy nói trên tung ra. Chúng bao gồm những tin tức sai sự thật và thậm chí cả những tin đồn như "sự thất thủ của Aleppo và Hama, và sự bùng nổ xung đột dân sự ở tỉnh Dara'a". Tuy nhiên, tình hình nguy hiểm ở Aleppo và Hama đã được Syria chính thức thừa nhận. Truyền thông Syria cũng chỉ ra rằng, lực lượng Chính phủ Syria, đang tiến hành tăng viện theo hướng Aleppo và Hama để tổ chức phòng thủ, tình hình được cải thiện hiệu quả. Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, tình hình ở miền nam Idlib đã có sự cải thiện hạn chế. Do một số yếu tố nhất định, Quân đội Syria đã không rút khỏi thành phố Hama và đẩy lùi thành công một cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm khủng bố HTS, có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đóng tại căn cứ Kamhana của Đảng Baath ở phía bắc Hama. Tối 30/1, Quân đội chính phủ Syria sử dụng thiết bị nhìn đêm và yểm trợ không kích của Sư đoàn đặc nhiệm 25, để mở cuộc phản công quy mô nhỏ ở phía bắc thành phố Hama và thu hồi thành công Krnaz, Halfaya, Morek, Fa The và thị trấn Tatila, Tanjala và Amika. Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng của lực lượng Chính phủ Syria và dân quân thân Iran, trong vòng 72 giờ sau cuộc tấn công của phiến quân khủng bố ở Idlib là quá chậm; thậm chí là một số đơn vị của Quân đội chính phủ Syria đã bỏ chạy, ngay khi quân khủng bố tiến công. Lực lượng vũ trang khủng bố HTS và Quân đội Quốc gia Syria tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, đã có thể nhanh chóng đánh bại lực lượng Chính phủ Syria chỉ bằng vũ khí bộ binh nhẹ, mà không cần sự hỗ trợ từ trên không và hỏa lực mạnh trên mặt đất. Do đó, vai trò của Quân đội Nga ở Syria lần đầu tiên bị đặt dấu hỏi. Lực lượng chính phủ Syria ở Aleppo tuyên bố rằng, họ chưa nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ Quân đội Nga. Nhưng dù không nhận được cảnh báo, thì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Quân đội chính phủ Syria cũng phải xem xét lại. Quyết định của Quân đội Nga đã nói lên tất cả. Theo kênh Rybar của Nga, Trung tướng Sergey Kissel, chỉ huy lực lượng Nga tại Syria, đã bị cách chức. Đồng thời, Quân đội Nga đã cử một vị tướng từng tham gia "Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" từ lâu để thay thế Tướng Sergey Kissel. Sau khi quân Nga đóng quân ở Syria thay đổi chỉ huy, cuộc phản công thực sự của lực lượng liên minh Nga-Syria bắt đầu! Các phóng viên chiến tranh truyền thông châu Âu đã ghi lại cảnh một cuộc không kích của máy bay ném bom Su-34 của Nga và các lực lượng nổi dậy ở Aleppo và Idlib. Theo nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở Idlib đã bị tấn công bởi các cuộc không kích của Nga, ngoài các chỉ huy khủng bố, các sĩ quan liên lạc của MI6 và các trắc thủ điều khiển UAV, cũng như các chỉ huy hoạt động đặc biệt GUR Ukraine đóng quân cũng bị tấn công. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, vào tối ngày 30/11, ít nhất 12 máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga và máy bay chiến đấu Su-24 của Syria đã thực hiện nhiều cuộc không kích ở mức độ thảm sát nhằm vào lực lượng khủng bố HTS ở thành phố Aleppo. Tất cả lực lượng này đã bị xóa sổ. Phương tiện truyền thông Azaz News Network của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, chỉ huy sư đoàn "Sư đoàn mãnh hổ" của Quân đội Quốc gia Syria đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga vào Aleppo ngày hôm đó. Trang Topwar của Nga ngày 2/12 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Syria, với sự hỗ trợ của Không quân Nga, đã phá hủy 5 trụ sở và 7 kho chứa của lực lượng khủng bố ở tỉnh Aleppo và Idlib trong một ngày. Các cuộc tấn công được thực hiện trong vài giờ qua, các nhóm khủng bố đã mất hơn 400 chiến binh. Theo thông tin từ các kênh truyền thông, máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã tấn công các vị trí của phiến quân ở các tỉnh Aleppo và Idlib kể từ sáng nay. Và Quân đội chính phủ Syria (SAR) đã ổn định được tình hình ở tỉnh Hama. Các chiến binh, dựa vào hệ thống phòng thủ vững chắc, bắt đầu tiến về phía bờ biển, nơi đặt các căn cứ quan trọng của Nga. Đồng thời, quân nổi dậy đã đăng lên internet các loại vũ khí thu được của Quân đội chính phủ Syria. Đặc biệt, có thông tin cho rằng lực lượng nổi dậy đã chiếm được hệ thống phòng không Strela-10, cũng như hệ thống phòng không S-125 Pechora, của Quân đội Syria tại sân bay Aleppo. Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng, SAR đã vội vã rời bỏ vị trí của họ ở tỉnh Aleppo ngay trong những giờ đầu tiên sau cuộc tấn công của các nhóm khủng bố. Nhiều vũ khí còn trong tình trạng tốt đã bị bỏ lại ngay tại vị trí. Chính trên những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh bị bỏ rơi này, những kẻ khủng bố đã dùng chúng để đuổi kịp các đơn vị đang rút lui của ASR và tiêu diệt họ. Tuy nhiên, bất chấp thành công ban đầu, các chuyên gia nghi ngờ khả năng phiến quân có thể tiến sâu hơn vào đất nước. Các cuộc tấn công của lực lượng Không quân Nga và Syria gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đoàn xe khủng bố. Ngoài ra, các tình nguyện viên Hashd al-Shaabi, những người có kinh nghiệm dày dặn trong việc chống lại các nhóm khủng bố, đã đến hỗ trợ quân đội của Assad. (Nguồn ảnh: Topwar, SANA, Al Jazeera, X).

Syria cuối cùng đã phản ứng và bắt đầu cuộc chiến truyền thống với tổ chức khủng bố HTS ở Idlib và Quân đội Quốc gia Syria tự do (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, để bác bỏ tin giả do các phương tiện truyền thông khủng bố nổi dậy nói trên tung ra. Chúng bao gồm những tin tức sai sự thật và thậm chí cả những tin đồn như "sự thất thủ của Aleppo và Hama, và sự bùng nổ xung đột dân sự ở tỉnh Dara'a". Tuy nhiên, tình hình nguy hiểm ở Aleppo và Hama đã được Syria chính thức thừa nhận. Truyền thông Syria cũng chỉ ra rằng, lực lượng Chính phủ Syria, đang tiến hành tăng viện theo hướng Aleppo và Hama để tổ chức phòng thủ, tình hình được cải thiện hiệu quả. Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, tình hình ở miền nam Idlib đã có sự cải thiện hạn chế. Do một số yếu tố nhất định, Quân đội Syria đã không rút khỏi thành phố Hama và đẩy lùi thành công một cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm khủng bố HTS, có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đóng tại căn cứ Kamhana của Đảng Baath ở phía bắc Hama. Tối 30/1, Quân đội chính phủ Syria sử dụng thiết bị nhìn đêm và yểm trợ không kích của Sư đoàn đặc nhiệm 25, để mở cuộc phản công quy mô nhỏ ở phía bắc thành phố Hama và thu hồi thành công Krnaz, Halfaya, Morek, Fa The và thị trấn Tatila, Tanjala và Amika. Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng của lực lượng Chính phủ Syria và dân quân thân Iran, trong vòng 72 giờ sau cuộc tấn công của phiến quân khủng bố ở Idlib là quá chậm; thậm chí là một số đơn vị của Quân đội chính phủ Syria đã bỏ chạy, ngay khi quân khủng bố tiến công. Lực lượng vũ trang khủng bố HTS và Quân đội Quốc gia Syria tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, đã có thể nhanh chóng đánh bại lực lượng Chính phủ Syria chỉ bằng vũ khí bộ binh nhẹ, mà không cần sự hỗ trợ từ trên không và hỏa lực mạnh trên mặt đất. Do đó, vai trò của Quân đội Nga ở Syria lần đầu tiên bị đặt dấu hỏi. Lực lượng chính phủ Syria ở Aleppo tuyên bố rằng, họ chưa nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ Quân đội Nga. Nhưng dù không nhận được cảnh báo, thì khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Quân đội chính phủ Syria cũng phải xem xét lại. Quyết định của Quân đội Nga đã nói lên tất cả. Theo kênh Rybar của Nga, Trung tướng Sergey Kissel, chỉ huy lực lượng Nga tại Syria, đã bị cách chức. Đồng thời, Quân đội Nga đã cử một vị tướng từng tham gia "Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" từ lâu để thay thế Tướng Sergey Kissel. Sau khi quân Nga đóng quân ở Syria thay đổi chỉ huy, cuộc phản công thực sự của lực lượng liên minh Nga-Syria bắt đầu! Các phóng viên chiến tranh truyền thông châu Âu đã ghi lại cảnh một cuộc không kích của máy bay ném bom Su-34 của Nga và các lực lượng nổi dậy ở Aleppo và Idlib. Theo nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở Idlib đã bị tấn công bởi các cuộc không kích của Nga, ngoài các chỉ huy khủng bố, các sĩ quan liên lạc của MI6 và các trắc thủ điều khiển UAV, cũng như các chỉ huy hoạt động đặc biệt GUR Ukraine đóng quân cũng bị tấn công. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, vào tối ngày 30/11, ít nhất 12 máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga và máy bay chiến đấu Su-24 của Syria đã thực hiện nhiều cuộc không kích ở mức độ thảm sát nhằm vào lực lượng khủng bố HTS ở thành phố Aleppo. Tất cả lực lượng này đã bị xóa sổ. Phương tiện truyền thông Azaz News Network của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng, chỉ huy sư đoàn "Sư đoàn mãnh hổ" của Quân đội Quốc gia Syria đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga vào Aleppo ngày hôm đó. Trang Topwar của Nga ngày 2/12 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Syria, với sự hỗ trợ của Không quân Nga, đã phá hủy 5 trụ sở và 7 kho chứa của lực lượng khủng bố ở tỉnh Aleppo và Idlib trong một ngày. Các cuộc tấn công được thực hiện trong vài giờ qua, các nhóm khủng bố đã mất hơn 400 chiến binh. Theo thông tin từ các kênh truyền thông, máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã tấn công các vị trí của phiến quân ở các tỉnh Aleppo và Idlib kể từ sáng nay. Và Quân đội chính phủ Syria (SAR) đã ổn định được tình hình ở tỉnh Hama. Các chiến binh, dựa vào hệ thống phòng thủ vững chắc, bắt đầu tiến về phía bờ biển, nơi đặt các căn cứ quan trọng của Nga. Đồng thời, quân nổi dậy đã đăng lên internet các loại vũ khí thu được của Quân đội chính phủ Syria. Đặc biệt, có thông tin cho rằng lực lượng nổi dậy đã chiếm được hệ thống phòng không Strela-10, cũng như hệ thống phòng không S-125 Pechora, của Quân đội Syria tại sân bay Aleppo. Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng, SAR đã vội vã rời bỏ vị trí của họ ở tỉnh Aleppo ngay trong những giờ đầu tiên sau cuộc tấn công của các nhóm khủng bố. Nhiều vũ khí còn trong tình trạng tốt đã bị bỏ lại ngay tại vị trí. Chính trên những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bộ binh bị bỏ rơi này, những kẻ khủng bố đã dùng chúng để đuổi kịp các đơn vị đang rút lui của ASR và tiêu diệt họ. Tuy nhiên, bất chấp thành công ban đầu, các chuyên gia nghi ngờ khả năng phiến quân có thể tiến sâu hơn vào đất nước. Các cuộc tấn công của lực lượng Không quân Nga và Syria gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đoàn xe khủng bố. Ngoài ra, các tình nguyện viên Hashd al-Shaabi, những người có kinh nghiệm dày dặn trong việc chống lại các nhóm khủng bố, đã đến hỗ trợ quân đội của Assad. (Nguồn ảnh: Topwar, SANA, Al Jazeera, X).