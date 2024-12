Mới đây, nguồn tin quân sự cấp cao của Ukraine tiết lộ, trên hướng mặt trận Kursk, Quân đội Nga liên tiếp tăng quân, đưa tổng quân Nga ở đây lên tới 59.000 quân. Đến cuối tháng 11, Quân đội Ukraine đã mất 40% số diện tích chiếm đóng ở Kursk. Nguồn tin nhấn mạnh, Quân đội Nga vẫn đang phản công mạnh mẽ. Trên thực tế, khá nhiều tin tức cho thấy Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc cầm cự ở Kursk. Nói cách khác, Quân đội Nga cũng đang tăng cường tấn công Quân đội Ukraine ở Kursk. Có vẻ như Quân đội Ukraine sẽ không còn có thể trụ ở lại ở Kursk lâu hơn. Cách đây không lâu, tại khu vực Kursk bị chiếm đóng, một đơn vị Quân đội Ukraine đang cố gắng đột phá, nhưng đã bị trung đoàn dù của Nga phục kích, làm nhiều quân Ukraine thương vong. Cùng lúc đó, trên bầu trời, máy bay cường kích Su-25 của Nga liên tục chặn các đoàn xe sơ tán và tiếp viện của Ukraine. Trừ khi Quân đội Ukraine có thể triển khai đủ hệ thống phòng không tiên tiến để bảo vệ các tuyến tiếp tế và tăng cường thêm các lữ đoàn phòng thủ, thì Quân đội Ukraine mới có thể giữ được khu vực Kursk mà họ đã chiếm giữ. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine sẽ rút hoàn toàn khỏi Kursk, điều này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Điều quan trọng nhất đối với Quân đội Ukraine lúc này là xác định chiến lược tiếp theo. Làm thế nào để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, nếu ông Trump ủng hộ? Làm thế nào để tiến hành đàm phản, nếu Tổng thống Putin từ chối lệnh ngừng bắn? Làm gì nếu không có viện trợ của Mỹ và cuối cùng sẽ chấp nhận đàm phán hòa bình hay tiếp tục chiến đấu? Quân đội Ukraine bây giờ phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Xét cho cùng, từ góc độ quân sự, thành tích chiến đấu của Quân đội Ukraine đang ngày càng xuống dốc, binh lính mệt mỏi, xuống tinh thần, đào ngũ tràn lan, thiếu nghiêm trọng vũ khí hỏa lực. Trong khi năng lực chiến đấu của Quân đội Nga ngày càng mạnh lên. Hiện tại Quân đội Ukraine tạo cho người ta ấn tượng rằng, họ đang phòng ngự thụ động, không có chiến lược dài hạn. Cái gọi là “kế hoạch chiến thắng” hóa ra chỉ là sự mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, với mục đích leo thang xung đột và lôi kéo NATO vào rắc rối. Việc kéo NATO đưa quân vào tham chiến ở Ukraine cũng chỉ là mơ tưởng của lãnh đạo Kiev. Nếu Ukraine muốn có được kết quả tốt hơn bây giờ, thực tế có hai cách chính mà nước này có thể thực hiện. Đầu tiên là nhanh chóng đàm phán hòa bình với Nga theo điều kiện của Tổng thống Putin, chứ không phải của ông Trump. Tại sao lại nhấn mạnh vào việc tuân thủ các điều kiện của Tổng thống Putin hơn là của ông Trump? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, các điều kiện đàm phán hòa bình do ông Putin đưa ra thực tế hơn, bao gồm việc nhượng bộ cả 4 tỉnh miền đông Ukraine cho Nga, 5 nước thành viên thường trực của Liên hợp quốc cùng nhau bảo đảm an ninh cho Ukraine và Ukraine không được phép gia nhập NATO. Tình trạng này gần như là tình trạng tốt nhất mà Quân đội Ukraine có thể nhìn thấy và chạm tới. Suy cho cùng, nếu Kiev không đồng ý với những điều kiện này, họ sẽ tiếp tục phải chiến đấu lâu dài và gian khổ, thậm chí có tính chất trường kỳ kháng chiến. Ngược lại, phiên bản ban đầu của kế hoạch đình chiến do ông Trump đề xuất, không chỉ đóng băng chiến tuyến và cấm Ukraine gia nhập NATO trong 20 năm, mà còn hy vọng Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, thông qua hỗ trợ quân sự. Trước đó, Tổng thống Putin đã “công khai hối hận”, vì đã ký “Thỏa thuận Minsk” với phương Tây vào năm 2015, điều này đã tạo cơ hội cho Ukraine cơ hội “củng cố lực lượng”. Kế hoạch mới của ông Trump thực chất vẫn là Thỏa thuận Minsk, nhưng ở quy mô lớn; mục đích vẫn là để Ukraine “phục hồi trở lại”. Tương lai sẽ khiêu khích Nga phát động chiến tranh. Tuy nhiên, mặc dù các điều kiện của ông Putin thực tế hơn, nhưng ông Zelensky khó có thể chấp nhận chúng. Nga và Ukraine từ lâu đã chiến đấu đến chết, trừ khi một bên phi quân sự hóa hoặc thậm chí bị đánh bại hoàn toàn; nếu không thì bất kỳ hình thức đình chiến nào cũng sẽ không thể thỏa mãn lợi ích của Nga và đặc biệt là Ukraine. Vì các cuộc đàm phán hòa bình lâu dài rất khó đạt được, nên kết quả thực sự chỉ có thể đạt được trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine hiện đang chịu áp lực lớn ở tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Kursk, Kharkov, Kupyansk, Donbass, Zaporozhye… thông qua chiến lược “nghìn vết cắt” của Nga. Đánh giá diễn biến hiện tại của cuộc xung đột, nếu Quân đội Ukraine muốn tái ổn định mặt trận, thì chỉ có thể xem xét thành lập các cụm phòng thủ mới ở hậu phương dọc sông Dnieper và Volchia, phấn đấu kéo dài chiến tranh thêm hơn hai năm, buộc Quân đội Nga phải chịu thêm thương vong. Lúc này Moscow buộc phải phát động tổng động viên trong nước, làm gia tăng tình trạng mệt mỏi vì chiến tranh ở Nga. Nhưng nếu đàm phán hòa bình thất bại và tuyến phòng thủ dọc sông Dnieper và Volchia ở hậu phương không được xây dựng kịp thời, Tổng thống Zelensky có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút bỏ toàn bộ khu vực miền đông và miền trung Ukraine, trong đó có thể cả thủ đô Kiev. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, Rvvoenkory).

