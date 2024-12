Loài người bí ẩn tồn tại song song với chúng ta 100.000 năm

Một phát hiện gần đây từ nhóm nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và Đại học Hawai'i (Mỹ) đã mở ra một chương mới trong lịch sử loài người. (Ảnh: Observer Voice) Các nhà khoa học đã phát hiện một loài người bí ẩn, được gọi là Juluren (Homo juluensis) hay "người đầu to", sống ở châu Á suốt 100.000 năm. (Ảnh: NDTV) Nhóm nghiên cứu do nhà nhân chủng học Xiujie Wu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và Christopher Bae từ Đại học Hawai'i dẫn đầu, đã phân tích lại một số hóa thạch ở Trung Quốc và xác định đây không phải là người Denisovans.(Ảnh: Newsweek en Español) Juluren có một số đặc điểm giống Neanderthals nhưng cũng có những đặc điểm không thấy ở các loài người khác đã biết, bao gồm cả người Denisovans.(Ảnh: The Jerusalem Post) Loài người này ra đời trước Homo sapiens và sống cạnh quần thể Homo sapiens ở Đông Á, có thể từng giao phối với họ.(Ảnh: KuatBaca) Loài người mới này có não lớn, chứa các đặc điểm răng giống người Neanderthals cổ điển. (Ảnh: Correio Braziliense) Các nhà khoa học chưa xác định rõ trí thông minh và trình độ công nghệ của Juluren, nhưng sự kết hợp của nhiều nhóm người trong tông Người cho thấy loài người này có thể đã phát triển những kỹ năng đáng kể.(Ảnh:Quo) Việc phát hiện Juluren mở ra một cái nhìn mới về sự đa dạng và tương tác giữa các loài người cổ đại, đồng thời làm sáng tỏ thêm lịch sử phức tạp của loài người trên Trái Đất.(Ảnh:Wired Italia) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.

