Mặt trận Kursk, Lữ đoàn 63 của Ukraine gần như bị tiêu diệt

Tại khu vực Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng, cuộc tấn công của Quân đội Nga ngày càng quyết liệt hơn. Quân đội Nga dường như đang chuẩn bị đánh chiếm càng nhiều điểm xuất phát tiến công, phù hợp cho các cuộc tấn công cơ giới trước khi mặt đất đóng băng, để chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa đông. Theo tờ Forbes của Mỹ, Moscow có thể chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, khi họ đã kiểm soát 11% lãnh thổ Ukraine, nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ mảnh đất Kursk nào, dù là một mảnh nhỏ. Bằng mọi giá, Quân đội Nga phải đánh bật quân Ukraine trước tháng 2/2025, thời gian rất eo hẹp. Do vậy, trước mệnh lệnh của Tổng thống Putin, Quân đội Nga dự kiến sẽ mở một cuộc tấn công quy mô rất lớn, khi họ đã tập hợp gần 60.000 quân cho nhiệm vụ này, bao gồm các Sư đoàn Dù số 76 và 106, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 83, các Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 và 810, để để phát động cuộc tấn công tổng lực. Theo một số thông tin, Quân đội Ukraine hiện có khoảng 40.000 quân được triển khai tại khu vực Kursk, bao gồm 12 lữ đoàn, trong đó có nhiều lữ đoàn tinh nhuệ như Lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41 và 47, và Lữ đoàn xe tăng số 17. Ngoài ra, Quân đội Ukraine tiếp tục đưa thêm quân tới đây, quyết giữ khu vực chiếm đóng, bất chấp tổn thất. Điều đáng nói là do Quân đội Ukraine mất quá nhiều xe bọc thép, nên việc cơ động và chiến đấu ở tiền tuyến mà không có xe bọc thép bảo vệ là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Quân đội Ukraine phải sử dụng xe tăng để vận chuyển tiếp tế cho tiền tuyến, và 60 chiếc xe tăng của Lữ đoàn 17 được sử dụng làm xe tiếp tế tạm thời. Trong một cuộc hành quân gần đây, một chiếc xe tăng của Lữ đoàn xe tăng 17 đang vận chuyển lương thực đến một chiến hào ở tiền tuyến, thì bị máy bay không người lái của Nga bắn trúng, nhưng vẫn có thể tiến về phía trước với vết thương và được thay thế bằng các xe tăng khác. Theo thông tin từ kênh Telegram Oleg Tsarev và Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể về mặt chiến thuật mặt trận Kursk, từ làng Nikolaevo-Darino đến làng Zelenyi Shlyakh. Đầu tiên là làng Nikolaevo-Darino, lực lượng thiết giáp Nga đã tiến 800 mét dọc theo con đường phía đông nam ngôi làng và hiện đang dọn sạch tàn quân của Ukraine trong vành đai rừng. Việc chiếm được khu rừng này, sẽ giúp quân Nga kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này, vốn là một ngôi làng biên giới. Một khi Quân đội Nga chiếm được Nikolaevo-Darino, sẽ cắt đứt được đầu cầu của Quân đội Ukraine, dùng để tiến vào Kursk. Tiếp theo là các khu vực Nizhny Klin và Zelenyi Shlyakh, Trung đoàn 104 thuộc Sư đoàn Dù 76 của Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công cơ giới quy mô cấp trung đội và tiến 1,5 km về phía nam dọc theo con đường, trực tiếp tấn công vào hậu cứ Lữ đoàn xung kích đường không 82 của Quân đội Ukraine, đang chuẩn bị tấn công làng Nizhny Klin. Với sự xuất hiện lực lượng dự bị của Trung đoàn 104, quân Nga đã mở rộng thêm 500 mét lên tới 2 km dọc mé đường cao tốc Sudzha- Korenevo; điều này có thể buộc Lữ đoàn 82 của Ukraine từ bỏ cuộc tấn công vào Nizhny Klin. Một khi Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn những ngôi làng này, họ sẽ tiến về phía làng Sverdlikovo, thành trì cuối cùng của Quân đội Ukraine ở hướng phía tây khu vực chiếm đóng. Theo các kênh nội bộ Ukraine, 4 xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng của Nga đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công này. Nhờ cuộc tiến công này, quân Nga ở làng Novovanovka cũng nhân cơ hội tiến lên và chiếm giữ một cánh đồng rộng lớn ở phía nam ngôi làng, tạo điều kiện cho quân Nga tấn công làng Leonidovo từ phía tây nam. Quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn quân ở ngôi làng Leonidovo và một lượng quân ổn định đang được vận chuyển tới từ làng Malaya Loknia. Điều này khiến cho cuộc tấn công của quân Nga trong khu vực diễn ra vô cùng chậm chạp. Mặc dù quân Nga có lợi thế về tổng sức mạnh, nhưng thời tiết khu vực đã biến mặt đất thành bùn lầy, hạn chế giao tranh ở khu vực hai bên đường, khiến quân Nga khó giành được lợi thế bằng các cuộc tấn công với lực lượng lớn. Do vậy, họ chỉ có thể tiến hành chiến tranh tiêu hao và nghiền nát đối phương từng bước. Chiến thuật này tuy chậm, nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả. Quân đội Ukraine có ít quân hơn, lại gặp nhiều vấn đề trong việc luân chuyển quân và tiếp vận, dẫn đến tổn thất rất lớn. Ngoài ra, Quân đội Nga thường xuyên sử dụng pháo tầm xa và máy bay chiến đấu, để tấn công lực lượng dự bị của quân Ukraine ở đầu cầu Sumy, điều này càng làm trầm trọng thêm vấn đề tiếp viện. Trong khi Quân đội Ukraine khó khăn trong việc chuyển quân, thì Quân đội Nga có thể luân chuyển trong thời gian ngắn. Theo kênh Telegram “Pinned Message”, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của Quân đội Ukraine chỉ trong 10 ngày, đã có hơn 500 người bị hy sinh, chưa kể người bị thương, Trong khi chỉ huy Lữ đoàn chưa có biện pháp nào khắc phục. Theo một trung sĩ cấp dưới tên là Ivan thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 cho biết, đại đội của anh ta chỉ còn lại ba người, và tối đa sáu hoặc bảy người ở các đại đội khác; tiểu đoàn của anh ta đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ và Lữ đoàn bị tổn thất rất lớn. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Ukrinform, Sputnik).

