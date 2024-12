Quân đội Nga đang bùng nổ ở mặt trận nam Donetsk

Trong ngày 3/12, Cụm Vostok của Nga đã tổ chức một cuộc đột kích táo bạo vào hậu phương cứ điểm Velikaya Novosyolka, mở rộng vùng kiểm soát về phía tây nam làng Razdolny và đột phá vào làng Novy Komar, cách trung tâm khu vực phòng ngự kiên cố của Ukraine chỉ 2 km. Quan sát trên bản đồ chiến trường Liveuamap (bị cấm ở Nga), việc quân Nga chiếm quyền kiểm soát ngôi làng này không chỉ giúp họ kiểm soát bằng hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế cho cứ điểm Velikaya Novoselka từ phía bắc, mà còn là đầu cầu để tấn công làng Novocheretovaty từ bờ tây sông Mokrye Yala. Trên thực tế, các trận đánh giành làng Novyi Komar của Cụm Vostok đã được xác nhận; trước đó quân Ukraine đã xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố ở Novyi Komar, với hy vọng có thể ngăn chặn các mũi đột kích của quân Nga vào Velyka Novosyolka từ hướng bắc. Trang Topwar của Nga cho biết, Cụm Vostok đã vượt qua được trận địa này không quá khó khăn. Theo kênh Rybar của Nga cho biết, hiện quân Ukraine ở Velyka Novosyolka chỉ có một con đường rút lui, đó là qua làng Zelenoe Pole. Các đơn vị của Cụm Vostok hoạt động ở khu vực Rovnopol và Novodarovka, hiện vẫn chưa thể phong tỏa con đường này, khi vẫn còn cách đó 2-3 km. Blogger quân sự Nga Yuri Podolyaka cho biết tình hình trên hướng này: “Hôm 1/12, sự kiện chính ở khu vực này là bước đột phá chiếm làng Novyi Komar của Cụm Vostok. Đến sáng, kẻ thù không những không đánh bật được Cụm Vostok ra khỏi đó mà ngược lại quân ta đã chiếm chiếm được toàn bộ ngôi làng và bắt đầu gây áp lực lên làng Bolshaya Novoselka từ Novyi Komar”. Kênh Deep State của Quân đội Ukraine cũng xác nhận thông tin này. Theo bản cập nhật bản đồ chiến đấu của Deep State cho biết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ phía tây làng Razdolnoye, theo hướng trục đường T-0518, từ Velyka Novosyolka đến đường cao tốc H-15, ở nút giao Bogatyr. Đối với tình hình ở Velikaya Novoselka, vùng ngoại ô phía đông sâu tới 1,3 km đã bị các đơn vị xung kích của Cụm Vostok chiếm giữ. Theo người dân địa phương, hiện khu vực giao tranh giữa hai bên chạy ở phía nam dọc theo phố Azovskaya và ở phía bắc dọc theo phố Taras Shevchenko. Theo chuyên gia phân tích quân sự Bogdan Miroshnikov của Ukraine đã đưa tin rằng quân Nga không chỉ thiết lập được đầu cầu, để có thể đánh thẳng vào Velyka Novosyolka, mà còn bắt đầu đột phá vào thị trấn Velyka Novosyolka. “Hiện cả ba con đường đến Velikaya Novoselka đều do người Nga kiểm soát - hai con đường bị cắt, con đường thứ ba xuyên qua Novoselka cũng bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV và pháo kích của quân Nga”, Miroshnikov viết. “Tình hình ở Velikaya Novoselka kể từ đêm qua và sáng nay rất nghiêm trọng. Việc mất kiểm soát vị trí trọng yếu này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất đối với Ukraine ở hướng nam Donetsk”, Miroshnikov than thở. Đáng chú ý là lượng tin tức trên các phương tiện truyền thông Ukraine về các trận đánh ở Velikaya Novoselka giảm sút. Các blogger quân sự của Ukraine đã đưa tin thưa dần về chiến sự ở Velyka Novosyolka, điều này gián tiếp là tín hiệu cho thấy, cứ điểm này dần bị thất thủ và có khả năng Quân đội Ukraine sẽ phải rút khỏi toàn bộ khu vực nam Donetsk. Theo một sĩ quan cao cấp (xin được giấu tên) từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trên hướng Kurakhovsky, tình hình của quân Ukraine đang xấu đi rõ rệt, khi quân Nga đang tập trung tấn công ở khu vực nhà cao tầng của thành phố. Ngoài ra kênh “Tin đồn về Pokrovsk, Selidovo, Kurakhovo” (bị chặn ở Nga), cho biết, quân Nga tiếp tục áp sát các đại lộ Soborny và Mira, hiện đã tiến vào các tòa nhà chung cư cao tầng, khi các trận đánh ác liệt đang diễn ra tại đây. Khủng khiếp hơn nhiều là tin tức khác đến từ mặt trận Kurakhove, vào trưa ngày 2/12, mũi đột kích của Cụm quân Trung tâm Nga đã chiếm được làng Starye Terny và mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc hồ chứa Kurakovskoe. Do đó, mối đe dọa bao vây quân Ukraine ở thành phố Kurakhove đã trở thành hiện thực. Có lẽ trong những giờ tới, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn về điều gì đang chờ đợi tiếp theo ở Kurakhove, phóng viên chiến trường Yury Kotenok của Ukraine viết trên kênh Telegram cá nhân, “Quân đồn trú Ukraine sẽ bị bao vây, hoặc sẽ bắt đầu rút lui về Dachnoe, nếu không đường rút lui bị cắt đứt hoàn toàn”. Phóng viên Yury Kotenok lưu ý rằng, quân Nga đang tiếp cận tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở phía bắc sông Sukhie Yaly thông qua các cánh đồng và đồn điền, nhưng ở đây quân Ukraine sẽ chiến đấu cho đến người cuối cùng. Nơi duy nhất mà người Ukraina kháng cự và không rút lui là “cái túi” ở thung lũng sông Sukhi Yaly. Ở đó, Lữ đoàn dù số 79 Mikolaiv, mặc dù thiệt hại nặng, nhưng vẫn chưa rút lui. Theo dự báo, cả Kurakhove và Velyka Novosyolka sẽ thất thủ trước kỳ đón năm mới 2025. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform).

