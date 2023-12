Quân Nga xiết vòng vây, Avdiivka nguy kịch, 8 lữ đoàn Ukraine tăng viện

Trước tình hình Avdiivka nguy ngập, Quân đội Ukraine quyết định tăng viện trên mọi mặt trận và bảo vệ thành phố tiền tiêu này. Trong bối cảnh Quân đội Nga đang tấn công vào nhiều điểm ở hai bên sườn phía bắc và nam, Quân đội Ukraine đã quyết định tăng viện ồ ạt cho thành phố bằng mọi giá. Theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, tổng cộng 8 lữ đoàn và hơn 40 tiểu đoàn đang đến từ mọi hướng để tiếp viện, và các mục tiêu của họ đều tập trung ở đây - Avdiivka. Theo thông tin chiến trường của cả Nga, Ukraine và bên thứ ba cho thấy, tình hình chung tại Avdiivka tính tới ngày 11/12 nổi lên đó là: Sau khi thời tiết tốt lên, các đợt tấn công của Nga vào Avdiivka tiếp tục được tăng cường. Tổng hợp cụ thể tình hình trên từng hướng như sau: Ở khu vực rừng nằm ở giữa khu vực phía bắc làng Krasnohorivka và phía nam làng Novokalynove, các trận đánh giữa quân Nga và quân Ukraine không ác liệt lắm; quân Nga vẫn tổ chức phản công nhỏ và Quân đội Ukraine cũng vậy. Các trận đánh thỉnh thoảng xảy ra tại khu vực đường sắt, mà Quân đội Nga đã chiếm được cách đây một thời gian bên ngoài khu rừng trồng. Việc tăng cường triển khai quân tại đây và củng cố các trận địa phòng ngự dọc tuyến đường sắt, cũng là nhiệm vụ hiện nay của Quân đội Nga. Hướng Stepove, khu vực này mấy lần bị “đẩy qua đẩy lại” giữa hai bên. Điểm khác biệt là Nga và Ukraine đã hoán đổi vị trí cho nhau, và lúc này quân Ukraine đang chơi “cuộc chiến bóng bàn” với quân Nga. Từ góc độ chiến thuật thì quân đội Nga muốn biến Stepove thành đầu cầu vững chắc, để làm bàn đạp hành quân về phía tây tới làng Berdychi; nhưng đã bị quân Ukraine cầm chân ở làng Stepove. Hiện tại quân Nga đang cố thủ ở vùng rìa phía đông bắc làng Stepove, và những khu rừng phụ cận vẫn do Ukraine kiểm soát. Nếu quân Nga không chiếm được hoàn toàn các khu rừng gần Stepove, thì cuộc hành quân về phía tây tới Berdychi hoặc các mục tiêu lớn khác của quân Nga sẽ không đạt được. Còn bên ngoài Nhà máy luyện cốc, Quân đội Nga biết rằng một cuộc tấn công với sức mạnh bằng hỏa lực ở đây gần như không thể thành công. Họ đã dốc toàn lực để phá hủy các hệ thống phòng thủ và cơ sở của Ukraine trong khu vực. Việc tiến về phía Nhà máy luyện cốc từ hướng bắc, tức là phía nam làng Stepove có vẻ khả thi, nhưng Quân đội Ukraine cũng biết điều này, nên các trận đánh giữa hai bên xung quanh phía nam làng Stepove ác liệt hơn ở hướng phía tây làng Stepove. Ở phía đông nam của núi xỉ thải, có một số thông tin trên Internet về bước tiến của quân đội Nga trong khu Nhà máy xử lý nước thải và cho rằng, Quân đội Nga tiến vào Avdiivka từ một hướng mới. Tuy nhiên những video có liên quan tới quân Nga, thực chất là những trận đánh đã được quay từ lâu trong khu này, và tình hình ở đây cũng không có gì thay đổi đáng kể. Khu vực Nhà nhà máy xử lý nước thải (khoanh màu vàng) của Nhà máy than cốc, hiện do quân Nga kiểm soát từ nửa tháng trước. Theo nguồn tin thứ ba ở Trung Đông, thì khu vực này nằm trong “vùng xám” và không thuộc bên nào kiểm soát. Như vậy Quân đội Nga vẫn chưa đạt được tiến bộ nào ở đây. Phía nam Avdiivka là nơi Quân đội Nga thực sự có những bước đột phá trong những ngày qua. Quân đội Nga đang tấn công dọc toàn bộ mặt trận từ đây đến Khu công nghiệp phía nam, dọc theo đường Yasynovs'kyi. Quân đội Nga tiến tới vùng ngoại ô phía đông mỏ đá, gần đường Yasynovs'kyi, đồng thời chiếm được trạm cấp nước Donetsk, một trận địa quan trọng của Quân đội Ukraine. Giờ đây, pháo đài quan trọng này, giống như khu công nghiệp được Quân đội Ukraine xây dựng từ năm 2014, đã hoàn toàn rơi vào tay Quân đội Nga. Gần khu công nghiệp phía nam, Quân đội Nga tiếp tục cố gắng tiến về phía tây, đồng thời các cuộc tấn công vào “Khu nghỉ dưỡng Săn bắn Hoàng gia” ở sườn phía nam không bao giờ giảm bớt. Tuy nhiên, địa hình ở đây tương đối phức tạp và chiến tuyến về cơ bản không có gì thay đổi. Tại điểm cực nam, phần nhô ra của quân đội Ukraine, trước đây là vị trí của lực lượng phòng không, quân Nga chủ yếu áp dụng phương pháp bao vây chứ không tấn công vào đây. Quân Nga rất kiên nhẫn và dần dần khép vòng vây từ hai bên, khi nào “đóng lưới” có thể tùy thuộc vào tiến độ ở Khu nghỉ dưỡng. Ở phía đông bắc làng Opytne, quân Ukraine thường xuyên phản công và đôi khi đạt được một số thắng lợi. Đồng thời, cuộc tấn công như vậy cũng giúp giảm bớt rất nhiều áp lực cho Quân đội Ukraine đang cố thủ các vị trí phòng không của mình. Tại làng Sjeverne, quân Nga đã chiếm được một số vùng đất cao sau khi đột phá ở cả hai cánh, nhưng kể từ đó không có tiến triển gì đáng kể. Ukraine cũng đang tiến hành phản công, mọi ý kiến cho rằng, quân Ukraine sẽ ngồi im chờ chết là không khôn ngoan. Cuộc tấn công ở Sjeverne có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Quân đội Nga, nếu không chiếm được Sjeverne, thì toàn bộ kế hoạch khép kín hai cánh bao vây Avdiivka không thể tiếp tục. Ở phía tây Vodyane, tình hình Quân đội Ukraine ở đây rất khó khăn. Công việc chính của Quân đội Nga hiện tại vẫn là rà phá bom mìn ngoài đồng; củng cố trận địa xuất phát tiến công, để khi thời tiết thuận lợi hơn, sẽ tiếp tục tổ chức tấn công. Theo các nhà phân tích độc lập, dù Quân đội Nga có quyết tâm cao, thì việc tràn ngập Avdiivka trong năm nay ra rất khó. Trái ngược với tháng trước, nhiều người kỳ vọng Avdiivka sẽ nằm trong tay Nga trong năm nay. Nhiều người chưa từng chứng kiến sự hy sinh của Quân đội Nga, màn trình diễn của họ rất xuất sắc nhưng không hề dễ dàng. Tám lữ đoàn mới được Quân đội Ukraine tăng cường sẽ khiến việc tràn ngập Avdiivka của Nga trở lên khó khăn hơn rất nhiều, nhưng thiệt hại của Ukraine chắc cũng tăng cao.

