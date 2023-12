Ukraine dừng phản công, chuyển sang xây dựng tuyến phòng thủ

Sau khi hứng chịu đòn phản công lớn thất bại trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có quyết định gây sốc tại Hội nghị Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, khi yêu cầu quân đội nước này ngay lập tức chuyển vào trạng thái phòng thủ toàn diện. Để bảo vệ lãnh thổ Ukraine, nước này sẽ xây dựng tuyến phòng thủ dài tới 2.800 km. Đầu năm nay, dưới sự chỉ đạo của tướng Surovikin, quân đội Nga đã xây dựng 3 tuyến phòng thủ dài hàng trăm km, ngăn chặn quân đội Ukraine mở đợt phản công lớn vào mùa hè, khiến quân đội Ukraine tổn thất 125.000 người và một số lượng lớn về vũ khí, trang bị. Đồng thời tạo cơ hội cho quân đội Nga tiến hành cuộc phản công mùa đông hiện nay. Quân đội Ukraine có kế hoạch thiết lập tuyến phòng thủ mới để chống lại cuộc tấn công tổng lực của quân đội Nga, trọng tâm là các khu vực Zaporozhye, Donetsk, Kherson, Krasnolimansky, Kupyansk, biên giới Belarus… có tổng chiều dài đến 2.000 km. Có thông tin cho rằng, tuyến phòng thủ mới của quân đội Ukraine được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn giống như tuyến phòng thủ “Surovikin” của Nga; bao gồm các bãi mìn dày đặc, hào chống tăng, hệ thống công sự, trận địa chiến đấu liên hoàn. Tuyến phòng thủ dài 2.800 km với kinh phí 10 tỷ USD, dự kiến thực hiện 8-9 tháng và hoàn thành vào tháng 8/2024. Việc thành lập tuyến phòng thủ mới của Ukraine đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine đã bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng thủ toàn diện. Nhưng liệu quân đội Ukraine có thực sự ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga, bằng tuyến phòng thủ như vậy? Tuyến phòng thủ mới của Ukraine sẽ được hoàn thành ít nhất vào tháng 8 năm sau. Nói cách khác, quân đội Nga có thể mất hơn nửa năm để tấn công các vị trí của quân đội Ukraine. Nếu quân Nga chiếm được Chasiv Yar, Avdiivka hoặc Marinka, điều này sẽ đe dọa lớn cho tuyến phòng thủ này, thậm chí có thể phá hủy nó. Theo đà tiến công hiện tại của quân đội Nga, họ có khả năng sẽ chiếm giữ hai địa điểm chiến lược là Avdiivka và Marinka trong một hoặc hai tháng tới, tiếp theo là Kupyansk. Bằng cách này, cái gọi là tuyến phòng thủ "Sulovkin" của quân đội Ukraine, sẽ không còn tồn tại trước khi nó được hoàn thành. Thứ hai, ngay cả khi tuyến phòng thủ này được hoàn thành, nó sẽ rất khác so với “Tuyến phòng thủ Slovikin” của Nga ở Zaporozhye. Khi đó quân đội Nga đang ở thế phòng thủ nhưng trên thực tế, họ kiểm soát phần lớn ưu thế trên không, có lợi thế về pháo binh hơn Ukraine gấp 5 lần và cũng có số lượng lớn UAV cũng như quân số. Nếu so với những điều kiện của Nga, quân đội Ukraine khó có thể chuẩn bị được thế trận phòng thủ như vậy. Việc Ukraine chuyển vào thế phòng thủ toàn diện là đúng đắn trong hoàn cảnh hiện nay, nhưng quân đội Ukraine không có ưu thế trên không, không có ưu thế về pháo binh và không có lợi thế về quân số. Một tuyến phòng thủ dài tới 2.800km, qua nhiều địa hình, vậy Quân đội Ukraine phải cần bao nhiêu vũ khí, đạn dược? Hiện Ukraine không có đủ quân để bảo vệ nó. Một tuyến phòng thủ như vậy, liệu có thể chống lại được lâu dài với cuộc tấn công ác liệt của quân đội Nga? Chỉ cần quân đội Nga tập trung hỏa lực vào một khu vực, họ có thể bao vây quân đội Ukraine và đè bẹp tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Nhưng điều quan trọng nhất là Ukraine có tư tưởng thiết lập được tuyến phòng thủ như vậy, nghĩa là họ không có ý định dùng sức mạnh quân sự, để đánh bật quân Nga ra khỏi những vùng lãnh thổ của Ukraine. Còn theo Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW) viết trong một bản tóm tắt chính sách rằng, thời tiết mùa đông ở miền đông và miền nam Ukraine, chỉ làm chậm lại tốc độ chiến sự trong một thời gian ngắn chứ không phải là đóng băng cuộc chiến. Hiện các cuộc tấn công do quân đội Nga và Ukraine phát động chỉ sử dụng các đơn vị cơ động nhỏ; chủ yếu là bộ binh và được pháo binh hỗ trợ hỏa lực và thường không sử dụng xe bọc thép. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, sau tháng 11 chững lại do thời tiết xấu, cường độ các cuộc tấn công của Nga lại gia tăng vào tháng 12. Đồng thời, sự chú ý chính tập trung vào Avdiivka và vùng ngoại ô phía tây Bakhmut. Tại các khu vực này, quân Ukraine tổ chức 20 cuộc tấn công mỗi ngày, trong khi tổng số cuộc tấn công của Nga ít nhất là 80-100 mỗi ngày. Các chuyên gia OSW cho biết: “Việc quân Nga tiến chậm nhưng đều đặn theo hướng Kupyansky và Donetsk (các khu vực Avdeevsky, Marinka, Soleda-Bakhmut), khiến lực lượng phòng thủ Ukraine cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, do thiếu quân số trầm trọng, nên việc luân chuyển quân của Ukraine diễn ra ít hơn so với quân đội Nga”. Đó là lý do tại sao Ukraine đang tìm cách sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự càng nhanh càng tốt, để thắt chặt việc huy động quân trong mùa đông. Mặc dù có thể dự đoán trước một làn sóng huy động mới của nam giới, trong độ tuổi quân sự từ các khu vực phía Tây Ukraine; thậm chí cả người Ukraine đang tị nạn ở Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. Trong khi đó, quân Nga đã đạt được thành công to lớn về mặt chiến thuật ở khu vực Soleda-Bakhmut trong những ngày gần đây. Vào ngày 29/11, làng Khromovo, tiếp giáp với Bakhmut từ phía tây, đã bị quân Nga chiếm đóng. Sau khi bị đánh bật khỏi thành phố Bakhmut vào tháng 5 vừa qua, quân Ukraine đã củng cố, biến làng Khromove thành một cứ điểm kiên cố, bảo vệ căn cứ Chasov Yar từ xa. Đây là bước đệm để quân đội Nga áp sát Chasov Yar trong chiến dịch tiếp theo.

