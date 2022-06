Quân Nga uy hiếp Lisichansk; "nồi hầm" Sieverodonetsk sắp đóng

Sau khi chiếm được một số khu vực có ý nghĩa chiến lược, từ ngày 27/5, Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk tăng cường phòng ngự tại các khu vực Zaporozhye, Kharkov, Kherson mà họ giành được quyền kiểm soát từ tay Ukraine trước đó. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, giao tranh giữa Quân đội Nga và Ukraine diễn ra vô cùng ác liệt tại Donbas; hiện Quân đội Nga mở một cuộc tấn công vào khu vực trọng yếu khác của Donbas là Lisichansk. Đây là một thành phố nằm ở phía tây nam Sieverodonetsk, nơi Quân đội Ukraine có khả năng bị bao vây và xóa sổ. Trong những ngày vừa qua, liên tiếp có tin hơn 9.000 binh sĩ Ukraine từ Sieverodonetsk rút về thành phố Lisichansk; điều này khiến lực lượng phòng thủ thành phố Lisichansk của Ukraine tăng lên rất nhiều, và có thể sẽ bắt đầu một cuộc đối đầu với Quân đội Nga tại đây. Thành phố Lisichansk là cửa ngõ lớn phía tây nam, dẫn đến thành phố Sieverodonetsk, được ngăn cách bởi một con sông Bắc Donetsk. Nếu Quân đội Nga giành quyền kiểm soát được Lisichansk, thì sườn bảo vệ phía nam của thành phố Sieverodonetsk sẽ hoàn toàn biến mất, lúc này vòng vây của quân Nga sẽ khép lại và sẽ biến Sieverodonetsk trở thành một Mariupol tiếp theo. Theo đánh giá của giới quân sự, Lisichansk giống như Slavyansk, là một nút cung cấp hậu cần cho thành phố Sieverodonetsk. Sau khi chiếm được Lisichansk, quân Nga sẽ cắt nguồn đứt cung cấp hậu cần của Quân đội Ukraine tại Sieverodonetsk. Quan trọng hơn, Lisichansk còn là hậu cứ cho cuộc rút lui của Quân đội Ukraine ở Sieverodonetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nói rằng, nếu chiến sự ở vùng Donbas không thuận lợi, thì binh lính được phép rút khỏi Lisichansk. Do đó, khi tuyến phòng thủ ở thành phố Sieverodonetsk bị vỡ, đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine ở Sieverodonetsk không còn đường đi và có thể sẽ bị Quân đội Nga bao vây và xóa sổ hoàn toàn. Trước đó, cũng có thông tin cho rằng, một lượng lớn Quân đội Ukraine từ mặt trận Sieverodonetsk đã rút về Lisichansk. Ngày 30/5, mạng xã hội Ukraine đăng tải bức ảnh, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Quân đội Ukraine đang rút lui về Lisichansk. So với xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV thường được sử dụng đại trà trong Quân đội Ukraine, thì xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT cao cấp hơn và rõ ràng vũ khí này, chỉ được trang bị cho lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Mẫu xe tăng đặc biệt này, đã từng bị Quân đội Nga bắt sống trước đó, T-72AMT là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72A, tháp pháo được trang bị giáp phản ứng nổ "Sharp Blade" do Ukraine phát triển. T-72AMT trang bị kính ngắm ban đêm của xạ thủ được nâng cấp. Hệ thông thông tin vô tuyến kỹ thuật số do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, thiết bị định vị vệ tinh SN-3003 được bổ sung, động cơ sử dụng động cơ 840 mã lực. Hiện nay số lượng xe tăng T-72AMT trong Quân đội Ukraine không lớn, tổng số lượng xuất xưởng khoảng 41 chiếc. Trước đó, Quân đội Nga đã bắt sống được xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Quân đội Ukraine tại mặt trận Kharcov. Lần này, những chiếc T-72AMT xuất hiện tại Lisichansk, hiển nhiên Quân đội Ukraine cũng đã tập hợp được một số lượng lớn tinh binh tại đây, hy vọng có thể ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Ngoài xe tăng và xe bọc thép, Quân đội Ukraine còn có một số công sự phòng ngự ở Lisichansk, được cho là được xây dựng dưới sự chỉ huy của các chuyên gia quân sự Mỹ và Canada. Tuy nhiên, ở nhà máy thép Azov tại Mariupol, còn có các đường hầm kiên cố để phòng thủ. Còn tại Lisichansk và Sieverodonetsk, quân Ukraine không có điểm tựa chiến lược vững chắc để dựa vào, nếu chỉ trông chờ vào sự phòng ngự cơ động của binh đoàn xe tăng, thì rõ ràng khó có thể giành được chiến thắng trong trận chiến khốc liệt. Ngoài ra, Quân đội Ukraine đang mắc kẹt ở Lisichansk, hiện có rất ít phương tiện cơ động, thậm chí họ phải dùng xe dân sự bị bỏ rơi, để chở binh lính; hầu như không thực hiện được "cơ giới hóa". Diễn biến tình hình chiến sự trong những ngày qua thực sự khiến Quân đội Ukraine ở Lisichansk hết sức lo lắng, bởi vì Sieverodonetsk chỉ cách Lisichansk một con sông Bắc Donets. Hiện Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbas đã bắt đầu các trận chiến đường phố với Quân đội Ukraine trong khu vực đô thị Sieverodonetsk; và ở phía sau Lisichansk, khi Quân đội Nga chiếm được ở Lyman và một số các cứ điểm xung quanh, khả năng các lực lượng tại Lisichansk sẽ rút lui khó khăn. Theo thông tin, lực lượng của Quân đội Ukraine trong vòng vây này có thể lên tới 6 lữ đoàn. Thực tế đến thời điểm này, Quân đội Ukraine đã hoàn toàn mất đi cơ hội giành chiến thắng quyết định ở khu vực miền Đông Ukraine.

Sau khi chiếm được một số khu vực có ý nghĩa chiến lược, từ ngày 27/5, Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk tăng cường phòng ngự tại các khu vực Zaporozhye, Kharkov, Kherson mà họ giành được quyền kiểm soát từ tay Ukraine trước đó. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, giao tranh giữa Quân đội Nga và Ukraine diễn ra vô cùng ác liệt tại Donbas; hiện Quân đội Nga mở một cuộc tấn công vào khu vực trọng yếu khác của Donbas là Lisichansk. Đây là một thành phố nằm ở phía tây nam Sieverodonetsk, nơi Quân đội Ukraine có khả năng bị bao vây và xóa sổ. Trong những ngày vừa qua, liên tiếp có tin hơn 9.000 binh sĩ Ukraine từ Sieverodonetsk rút về thành phố Lisichansk; điều này khiến lực lượng phòng thủ thành phố Lisichansk của Ukraine tăng lên rất nhiều, và có thể sẽ bắt đầu một cuộc đối đầu với Quân đội Nga tại đây. Thành phố Lisichansk là cửa ngõ lớn phía tây nam, dẫn đến thành phố Sieverodonetsk, được ngăn cách bởi một con sông Bắc Donetsk. Nếu Quân đội Nga giành quyền kiểm soát được Lisichansk, thì sườn bảo vệ phía nam của thành phố Sieverodonetsk sẽ hoàn toàn biến mất, lúc này vòng vây của quân Nga sẽ khép lại và sẽ biến Sieverodonetsk trở thành một Mariupol tiếp theo. Theo đánh giá của giới quân sự, Lisichansk giống như Slavyansk, là một nút cung cấp hậu cần cho thành phố Sieverodonetsk. Sau khi chiếm được Lisichansk, quân Nga sẽ cắt nguồn đứt cung cấp hậu cần của Quân đội Ukraine tại Sieverodonetsk. Quan trọng hơn, Lisichansk còn là hậu cứ cho cuộc rút lui của Quân đội Ukraine ở Sieverodonetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nói rằng, nếu chiến sự ở vùng Donbas không thuận lợi, thì binh lính được phép rút khỏi Lisichansk. Do đó, khi tuyến phòng thủ ở thành phố Sieverodonetsk bị vỡ, đồng nghĩa với việc Quân đội Ukraine ở Sieverodonetsk không còn đường đi và có thể sẽ bị Quân đội Nga bao vây và xóa sổ hoàn toàn. Trước đó, cũng có thông tin cho rằng, một lượng lớn Quân đội Ukraine từ mặt trận Sieverodonetsk đã rút về Lisichansk. Ngày 30/5, mạng xã hội Ukraine đăng tải bức ảnh, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Quân đội Ukraine đang rút lui về Lisichansk. So với xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV thường được sử dụng đại trà trong Quân đội Ukraine, thì xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT cao cấp hơn và rõ ràng vũ khí này, chỉ được trang bị cho lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Mẫu xe tăng đặc biệt này, đã từng bị Quân đội Nga bắt sống trước đó, T-72AMT là phiên bản cải tiến của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72A, tháp pháo được trang bị giáp phản ứng nổ "Sharp Blade" do Ukraine phát triển. T-72AMT trang bị kính ngắm ban đêm của xạ thủ được nâng cấp. Hệ thông thông tin vô tuyến kỹ thuật số do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo, thiết bị định vị vệ tinh SN-3003 được bổ sung, động cơ sử dụng động cơ 840 mã lực. Hiện nay số lượng xe tăng T-72AMT trong Quân đội Ukraine không lớn, tổng số lượng xuất xưởng khoảng 41 chiếc. Trước đó, Quân đội Nga đã bắt sống được xe tăng chiến đấu chủ lực T-72AMT của Quân đội Ukraine tại mặt trận Kharcov. Lần này, những chiếc T-72AMT xuất hiện tại Lisichansk, hiển nhiên Quân đội Ukraine cũng đã tập hợp được một số lượng lớn tinh binh tại đây, hy vọng có thể ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Ngoài xe tăng và xe bọc thép, Quân đội Ukraine còn có một số công sự phòng ngự ở Lisichansk, được cho là được xây dựng dưới sự chỉ huy của các chuyên gia quân sự Mỹ và Canada. Tuy nhiên, ở nhà máy thép Azov tại Mariupol, còn có các đường hầm kiên cố để phòng thủ. Còn tại Lisichansk và Sieverodonetsk, quân Ukraine không có điểm tựa chiến lược vững chắc để dựa vào, nếu chỉ trông chờ vào sự phòng ngự cơ động của binh đoàn xe tăng, thì rõ ràng khó có thể giành được chiến thắng trong trận chiến khốc liệt. Ngoài ra, Quân đội Ukraine đang mắc kẹt ở Lisichansk, hiện có rất ít phương tiện cơ động, thậm chí họ phải dùng xe dân sự bị bỏ rơi, để chở binh lính; hầu như không thực hiện được "cơ giới hóa". Diễn biến tình hình chiến sự trong những ngày qua thực sự khiến Quân đội Ukraine ở Lisichansk hết sức lo lắng, bởi vì Sieverodonetsk chỉ cách Lisichansk một con sông Bắc Donets. Hiện Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbas đã bắt đầu các trận chiến đường phố với Quân đội Ukraine trong khu vực đô thị Sieverodonetsk; và ở phía sau Lisichansk, khi Quân đội Nga chiếm được ở Lyman và một số các cứ điểm xung quanh, khả năng các lực lượng tại Lisichansk sẽ rút lui khó khăn. Theo thông tin, lực lượng của Quân đội Ukraine trong vòng vây này có thể lên tới 6 lữ đoàn. Thực tế đến thời điểm này, Quân đội Ukraine đã hoàn toàn mất đi cơ hội giành chiến thắng quyết định ở khu vực miền Đông Ukraine.