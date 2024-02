Nga dùng 40 quả bom “chào” Lữ đoàn Azov tiếp viện cho Avdiivka

Theo thông tin từ trang Suriyak trên mạng xã hội X cho biết, tình hình Quân đội Ukraine ở mặt trận Avdiivka rất đáng lo ngại, khi họ không thể rút quân khỏi thành phố an toàn, do các tuyến đường ra vào thành phố đã bị quân Nga khống chế bằng hỏa lực. Tuy nhiên khả năng xoay chuyển tình thế vẫn nằm ở sự xuất hiện của quân tiếp viện ở hai bên sườn. Tờ Forbes của Mỹ đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn Azov số 3 của họ tại thành phố Avdiivka và đây là lữ đoàn có “khả năng chiến đấu tốt nhất” của Ukraine hiện nay. Forbes cho biết, việc Tổng thống Ukraine Zelensky thay Tướng Zaluzhny bằng Tướng Sirsky làm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, có thể là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Ukraine sẵn sàng chiến đấu vì Avdiivka, ngay cả khi “phải trả giá đắt”. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ukraine đã công bố bản đồ mới và thông tin đáng báo động về "tình hình cực kỳ khó khăn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine", khi lực lượng đồn trú của Ukraine ở thành phố Avdiivka đã bị chia thành hai phần. Hiện tại mọi đường rút lui của Ukraine đều bị bộ binh hoặc hỏa lực pháo binh Nga chặn lại. Vì vậy, tình hình thực tế không phải là quân phòng thủ Ukraine phải sống chết với Avdiivka, mà là họ có muốn trốn thoát cũng không thể. Nhưng với Tướng Sirsky, một chỉ huy được cho là sẵn sàng “nướng quân” để giành chiến thắng, thì thành phố Avdiivka mang tính biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine không thể bị mất. Nhưng thế giới bên ngoài lo ngại thảm kịch của “máy xay thịt Bakhmut” sẽ lại xảy ra. Hiện tại, vẫn còn khoảng 300 mét khoảng trống ở phía bắc Avdiivka “chưa bị đóng”, nhưng con đường chính đã bị pháo binh Nga phong tỏa, khiến quân tiếp viện Ukraine đã bị chặn không thể vào thành phố; còn quân phòng thủ Ukraine cố gắng thoát ra, cũng bị hỏa lực đánh bật trở lại. Theo đánh giá, chiến dịch bao vây Avdiivka của quân Nga thực sự đã hoàn thành. Lữ đoàn Azov số 3 do Tướng Sirsky cử đến sẽ rất khó mở ra “kẽ hở” ở Avdiivka và không thể chống lại được với các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga. Để đạt được mục tiêu này, Quân đội Ukraine và Lữ đoàn Azov đã xây dựng một kế hoạch “khả thi” hơn, đó là mở một con đường đẫm máu, khi quyết tâm “xé” một lỗ hổng ở phía đông nam Avdiivka, nơi quân Nga tương đối yếu. Theo kế hoạch, Lữ đoàn Azov số 3 cùng với lực lượng tiếp viện đến trước đó, sẽ tấn công từ hướng Novobakhmutivka - Novoselivka, thẳng về phía nam Avdiivka, sau đó tấn công lực lượng phòng thủ của Nga tại đây từ cả bên trong và bên ngoài. Quân đội Ukraine coi khu vực đông nam Avdiivka của Nga là điểm yếu, do vậy đòn phản công “trong đánh ra, ngoài đánh vào” của họ sẽ "hiệu quả". Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, bước tiếp theo là quân Ukraine sẽ tấn công từ phía bắc và phía nam, tiêu diệt quân Nga hiện đang tiến vào trung tâm Avdiivka. Và nếu kế hoạch của Quân đội Ukraine diễn ra “đúng kịch bản”, họ sẽ có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực đô thị và loại bỏ nguy cơ bị chia cắt của quân Nga. Đồng thời củng cố hai bên sườn, không cho quân Nga khoét sâu vào hai bên cánh. Nhưng đây chỉ là kế hoạch “mơ tưởng” của lãnh đạo Quân đội Ukraine và Lữ đoàn Azov số 3, khi Không quân Nga đã giáng một đòn mạnh vào sự phiêu lưu của Tướng Sirsky bằng 40 quả bom các cỡ, để “chào đón” sự xuất hiện của Lữ đoàn Azov. Chiến dịch ném bom của Không quân Nga bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng ngày 13/2. Các tòa nhà cao tầng ở quận 9 Avdiivka vốn là điểm cao có giá trị chiến thuật của quân Ukraine đều bị phá hủy, khiến Lữ đoàn Azov mất các đài quan sát theo thời gian thực, nên giảm hiệu quả chỉ huy. Trong khi đó ở phía trong thành phố Avdiivka, quân Nga đã cắt đứt Đại lộ Công nghiệp, tuyến đường huyết mạch tiếp tế cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Avdiivka. Đầu tiên, các nguồn tin của Ukraine xác nhận thông tin này, đồng thời, họ cũng chỉ định một đoạn Đại lộ Công nghiệp là do Nga kiểm soát chứ không phải là một điểm liên lạc nhất định. Các phương tiện truyền thông Nga ban đầu rất “thận trọng” với thông tin trên và dường như họ muốn đợi thêm một thời gian nữa. Lần đầu tiên họ dẫn nguồn tin này từ một phóng viên mặt trận của Quân đội Ukraine. Phóng viên trước đó đã viết: "Avdiivka đứng lên" và hôm nay bất ngờ đăng một bài báo nói rằng trạm xăng đã bị mất. Do trạm xăng nằm trên Đại lộ Công nghiệp, điều này có nghĩa là tuyến đường cung cấp chính cho Avdiivka đã bị cắt đứt. Đại lộ Công nghiệp là tuyến đường chạy dọc từ đầu đến cuối thành phố Avdiivka, nối với tuyến đường cao tốc O-0542 từ phía tây. Như nhiều phương tiện truyền thông Ukraine xác nhận, các nguồn tin của Nga dần bắt đầu cập nhật bản đồ tình hình chiến sự, đặt một phần Đại lộ Công nghiệp và các khu vực xung quanh dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Tuy nhiên, thông tin chiến trường của Nga đều dẫn nguồn của truyền thông Ukraine, để bảo đảm tính “minh bạch” (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Topwar, Sputnik).

Theo thông tin từ trang Suriyak trên mạng xã hội X cho biết, tình hình Quân đội Ukraine ở mặt trận Avdiivka rất đáng lo ngại, khi họ không thể rút quân khỏi thành phố an toàn, do các tuyến đường ra vào thành phố đã bị quân Nga khống chế bằng hỏa lực. Tuy nhiên khả năng xoay chuyển tình thế vẫn nằm ở sự xuất hiện của quân tiếp viện ở hai bên sườn. Tờ Forbes của Mỹ đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn Azov số 3 của họ tại thành phố Avdiivka và đây là lữ đoàn có “khả năng chiến đấu tốt nhất” của Ukraine hiện nay. Forbes cho biết, việc Tổng thống Ukraine Zelensky thay Tướng Zaluzhny bằng Tướng Sirsky làm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, có thể là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Ukraine sẵn sàng chiến đấu vì Avdiivka, ngay cả khi “phải trả giá đắt”. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ukraine đã công bố bản đồ mới và thông tin đáng báo động về "tình hình cực kỳ khó khăn đối với Lực lượng vũ trang Ukraine", khi lực lượng đồn trú của Ukraine ở thành phố Avdiivka đã bị chia thành hai phần. Hiện tại mọi đường rút lui của Ukraine đều bị bộ binh hoặc hỏa lực pháo binh Nga chặn lại. Vì vậy, tình hình thực tế không phải là quân phòng thủ Ukraine phải sống chết với Avdiivka, mà là họ có muốn trốn thoát cũng không thể. Nhưng với Tướng Sirsky, một chỉ huy được cho là sẵn sàng “nướng quân” để giành chiến thắng, thì thành phố Avdiivka mang tính biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine không thể bị mất. Nhưng thế giới bên ngoài lo ngại thảm kịch của “máy xay thịt Bakhmut” sẽ lại xảy ra. Hiện tại, vẫn còn khoảng 300 mét khoảng trống ở phía bắc Avdiivka “chưa bị đóng”, nhưng con đường chính đã bị pháo binh Nga phong tỏa, khiến quân tiếp viện Ukraine đã bị chặn không thể vào thành phố; còn quân phòng thủ Ukraine cố gắng thoát ra, cũng bị hỏa lực đánh bật trở lại. Theo đánh giá, chiến dịch bao vây Avdiivka của quân Nga thực sự đã hoàn thành. Lữ đoàn Azov số 3 do Tướng Sirsky cử đến sẽ rất khó mở ra “kẽ hở” ở Avdiivka và không thể chống lại được với các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga. Để đạt được mục tiêu này, Quân đội Ukraine và Lữ đoàn Azov đã xây dựng một kế hoạch “khả thi” hơn, đó là mở một con đường đẫm máu, khi quyết tâm “xé” một lỗ hổng ở phía đông nam Avdiivka, nơi quân Nga tương đối yếu. Theo kế hoạch, Lữ đoàn Azov số 3 cùng với lực lượng tiếp viện đến trước đó, sẽ tấn công từ hướng Novobakhmutivka - Novoselivka, thẳng về phía nam Avdiivka, sau đó tấn công lực lượng phòng thủ của Nga tại đây từ cả bên trong và bên ngoài. Quân đội Ukraine coi khu vực đông nam Avdiivka của Nga là điểm yếu, do vậy đòn phản công “trong đánh ra, ngoài đánh vào” của họ sẽ "hiệu quả". Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, bước tiếp theo là quân Ukraine sẽ tấn công từ phía bắc và phía nam, tiêu diệt quân Nga hiện đang tiến vào trung tâm Avdiivka. Và nếu kế hoạch của Quân đội Ukraine diễn ra “đúng kịch bản”, họ sẽ có thể giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực đô thị và loại bỏ nguy cơ bị chia cắt của quân Nga. Đồng thời củng cố hai bên sườn, không cho quân Nga khoét sâu vào hai bên cánh. Nhưng đây chỉ là kế hoạch “mơ tưởng” của lãnh đạo Quân đội Ukraine và Lữ đoàn Azov số 3, khi Không quân Nga đã giáng một đòn mạnh vào sự phiêu lưu của Tướng Sirsky bằng 40 quả bom các cỡ, để “chào đón” sự xuất hiện của Lữ đoàn Azov. Chiến dịch ném bom của Không quân Nga bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng ngày 13/2. Các tòa nhà cao tầng ở quận 9 Avdiivka vốn là điểm cao có giá trị chiến thuật của quân Ukraine đều bị phá hủy, khiến Lữ đoàn Azov mất các đài quan sát theo thời gian thực, nên giảm hiệu quả chỉ huy. Trong khi đó ở phía trong thành phố Avdiivka, quân Nga đã cắt đứt Đại lộ Công nghiệp, tuyến đường huyết mạch tiếp tế cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Avdiivka. Đầu tiên, các nguồn tin của Ukraine xác nhận thông tin này, đồng thời, họ cũng chỉ định một đoạn Đại lộ Công nghiệp là do Nga kiểm soát chứ không phải là một điểm liên lạc nhất định. Các phương tiện truyền thông Nga ban đầu rất “thận trọng” với thông tin trên và dường như họ muốn đợi thêm một thời gian nữa. Lần đầu tiên họ dẫn nguồn tin này từ một phóng viên mặt trận của Quân đội Ukraine. Phóng viên trước đó đã viết: "Avdiivka đứng lên" và hôm nay bất ngờ đăng một bài báo nói rằng trạm xăng đã bị mất. Do trạm xăng nằm trên Đại lộ Công nghiệp, điều này có nghĩa là tuyến đường cung cấp chính cho Avdiivka đã bị cắt đứt. Đại lộ Công nghiệp là tuyến đường chạy dọc từ đầu đến cuối thành phố Avdiivka, nối với tuyến đường cao tốc O-0542 từ phía tây. Như nhiều phương tiện truyền thông Ukraine xác nhận, các nguồn tin của Nga dần bắt đầu cập nhật bản đồ tình hình chiến sự, đặt một phần Đại lộ Công nghiệp và các khu vực xung quanh dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Tuy nhiên, thông tin chiến trường của Nga đều dẫn nguồn của truyền thông Ukraine, để bảo đảm tính “minh bạch” (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Topwar, Sputnik).