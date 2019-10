Quân khu 4 dùng xe quân sự nào chở học sinh ở Vinh về nhà?

Vào chiều qua ngày 16/10, một số trường THPT ở Vinh vẫn tiếp tục công việc dạy học nhưng do tình hình mưa lớn, nước ngập sâu nên vào cuối giờ chiều, học sinh không thể ra về do nước ngập sâu. Nguồn ảnh: Hoàng Trọng. Ngay lập tức, Quân khu 4 đã điều động các loại xe quân sự để đưa từng học sinh về nhà, đảm bảo an toàn cho các em trong trận ngập lịch sử này. Nguồn ảnh: Hoàng Trọng. Trong số này, có không ít những chiếc xe tải KAMAZ mới cứng vừa được chúng ta nhập biên chưa lâu. Nguồn ảnh: Nguyễn Hùng Dũng. Cụ thể, đó là loại xe tải quân dụng KAMAZ 43253 4x2. Đây là loại xe được chúng ta nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga và có hệ thống dẫn động 4x2. Nguồn ảnh: Nguyễn Hùng Dũng. Xe có tự trọng gần 7 tấn, tải trọng được phép tham gia giao thông tối đa 7,5 tấn, tổng trọng lượng xe và hàng hoá theo khuyến cáo của nhà sản xuất không quá 15 tấn. Nguồn ảnh: KAMAZvietnam. Thùng xe có diện tích tổng thể 5000x2480x750 - có thể chở được tối đa 15 tới 20 người lớn. Khoảng cách trục xe lên tới 4200mm. Nguồn ảnh: KAMAZvietnam. Giống như các loại xe tải quân sự chuyên dụng khác, KAMAZ 43253 cũng có thiết kế cực kỳ bền bỉ, hệ thống động cơ sử dụng nhiên liệu diesel tăng áp kèm theo đó là ống xả đặt cao, đảm bảo dù xe có ngập nước tới tận cửa ca-bin vẫn không chết máy. Nguồn ảnh: KAMAZvietnam. Khi đầy tải, tốc độ tối đa mà KAMAZ 43252 có thể đạt được lên tới 90 km/h. Đây là loại xe tải thích hợp cho việc di chuyển trong đường đô thị, đường nhựa, không thích hợp cho việc vượt địa hình, đi đường trường. Nguồn ảnh: KAMAZvietnam. Trong biên chế của Quân đội Việt Nam, xe tải KAMAZ 43253 được sử dụng vào các nhiệm vụ vận tải hậu cần, vận tải binh lính, tải thương hoặc thậm chí là kéo pháo. Nguồn ảnh: KAMAZvietnam. Ngoài ra, trong trận lụt lịch sử đang diễn ra tại Vinh, Quân khu 4 còn sử dụng nhiều loại xe tải, xe chuyên dụng khác để đưa đón học sinh, sơ tán người dân, trẻ em ra khỏi vùng ngập nặng. Nguồn ảnh: BCB. Các bình luận trên mạng xã hội cho biết, đây là một hành động rất kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân trong tình trạng khẩn cấp, bất ngờ. Nguồn ảnh: BCB. Mời độc giả xem Video: Mưa lớn và ngập lụt tại Nghệ An khiến giao thông đình trệ hoàn toàn. Nguồn: VTC1.

